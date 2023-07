Fardeen Khan et sa femme Natasha Madhvani se séparent après 18 ans de mariage

Fardeen Khan qui a récemment retrouvé sa popularité après une transformation radicale a connu des moments difficiles sur le front conjugal. Selon les derniers rapports, Fardeen et Natasha Madhvani, qui sont mariés depuis 18 ans ont décidé de se séparer maintenant. On dit que c’est à l’amiable. C’est l’un des reportages choquants qui ont fait surface aujourd’hui. Fardeen Khan et Natasha Madhvani avoir une fille et un fils ensemble.

Fardeen Khan et Natasha Madhvani se séparent

La raison de la séparation de Fardeen Khan et Natasha Madhvani n’est pas connue. Cependant, ce qui est choquant, c’est qu’ils vivent séparément depuis environ un an maintenant. Ils ont eu des problèmes pendant un certain temps dans leur relation. Fardeen et Natasha ne pouvaient pas arranger les choses entre elles. Et par conséquent, ils ont décidé de se séparer, a déclaré une source à Etimes. Il est en effet regrettable qu’un si beau couple ait décidé de se séparer. La nouvelle de leur divorce se répand comme une traînée de poudre dans les nouvelles du divertissement.

Fardeen Khan et Natasha Madhvani mariage et histoire d’amour

Natasha Madhvani est la fille de l’actrice d’antan Mumtaz et de Mayur Madhvani. Selon les rapports, les parents de Fardeen et Natasha ont joué un rôle déterminant dans leur rapprochement. Selon Bollywoodshaadis.com, les deux amants à l’écran, Feroz Khan et Mumtaz, étaient vraiment intéressés par l’union de leurs enfants. Fardeen et Natasha sont sortis ensemble pendant environ quatre ans et l’acteur de Pyar Tune Kya Kiya lui a proposé un vol ! C’était une proposition tellement romantique, tu ne trouves pas ?

Eh bien, Fardeen et Natasha ont également gardé leur relation et leur mariage privés. Ils avaient un sangeet privé au Grand Hyatt Santa Cruz en 2005. Ils avaient un thème rose et crème pour leur sangeet. Fardeen Khan et Natasha se sont mariés au JW Marriot. Et maintenant, les informations sur leur séparation sont en effet assez choquantes.

Découvrez le post de Fardeen Khan avec sa fille de l’IIFA ici:

Récemment, Fardeen Khan a fait la une des journaux pour sa transformation choquante et sa séance photo avec Dabboo Ratnani. Fardeen a impressionné tout le monde avec sa transformation. Fardeen est également sur les réseaux sociaux et partage activement des publications sur lui-même et sa fille Diani. Fardeen a également emmené sa fille à l’événement IIFA 2023 à Dubaï récemment. Le duo père-fille passe du bon temps ensemble.