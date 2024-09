Fardeau économique et qualité de vie des patients atteints de démence en Chine : une revue systématique et une méta-analyse | BMC Gériatrie

La démence est une maladie neurodégénérative chronique liée à l’âge qui constitue l’une des principales causes de décès chez les personnes âgées dans le monde et constitue un défi de santé publique et social important. [42]. Plusieurs études ont évalué le fardeau économique et la qualité de vie des patients atteints de démence en Chine, mais aucune revue systématique n’a résumé ces études. Par conséquent, cette revue visait à analyser systématiquement les études existantes sur le fardeau économique et la qualité de vie des patients atteints de démence en Chine et à explorer le fardeau de la démence sur les patients, leurs familles et la société.

Nous avons constaté que les valeurs du fardeau économique associé à la démence légère, modérée et sévère étaient respectivement de 16 619 RMB (2 469 USD), 22 283 RMB (3 311 USD) et 34 611 RMB (5 143 USD) par patient et par an. Ces résultats suggèrent une corrélation positive entre le niveau de gravité de la démence et le fardeau économique, une plus grande gravité de la démence étant associée à un coût plus élevé. Ces résultats sont globalement cohérents avec ceux des études précédentes [43,44,45]. De plus, le coût annuel de la démence était de 20 893 RMB (3 104 USD). Cependant, l’analyse de sensibilité a montré une faible stabilité de ces résultats, principalement due à l’influence de Wang et al. Cela peut être dû au fait que Wang et al. a reçu un poids plus important dans la méta-analyse et il y avait des différences significatives entre Wang et al. et d’autres études. Par conséquent, Wang et al. a eu un impact sur la stabilité des résultats de la méta-analyse. Après avoir exclu cette étude, le coût annuel de la démence a été ajusté à 30 678 RMB (4 558 USD) et les résultats ont été stabilisés. Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques de Chine, le revenu national disponible par habitant était de 36 883 RMB en 2022 et les dépenses de santé par habitant étaient de 5 439,97 RMB en 2021. [18]. Comparé au coût annuel de la démence dérivé de cette étude (30 678 RMB), le coût total représenté par le revenu disponible par habitant était de 83,18 %, soit près de six fois plus élevé que les dépenses de santé par habitant, ce qui indique un coût annuel élevé de la démence. De plus, nous avons déterminé que les coûts pour les patients atteints de démence sont inférieurs à ceux d’autres études. Par exemple, une enquête auprès des soignants de 330 personnes atteintes de démence au Chili a montré un coût moyen de 17 559 USD par patient et par an. [46]. Dans une autre étude sur les coûts globaux pour les personnes atteintes de démence, le coût par personne atteinte de démence en 2019 était de 23 796 USD. [47]. Cela peut être dû aux différences dans le niveau de développement économique des pays, dans les méthodes de mesure, etc., et nous devons être prudents avant d’extrapoler nos résultats à toutes les personnes atteintes de démence.

Une autre conclusion de cette méta-analyse est qu’il existe de grandes différences dans les dépenses entre les huit études sur le fardeau économique. Cela s’explique peut-être par le fait que le taux d’inflation et les différences de développement économique entre les régions étudiées n’ont pas été pris en compte. Bien que nous ayons utilisé l’indice des prix à la consommation et le taux de change pour convertir le fardeau économique en valeurs comparables pour 2022, il existe des différences significatives entre les études. Une étude a mené une enquête nationale avec un échantillon de grande taille pour analyser le fardeau économique de la démence à grande échelle. [26]. Cependant, d’autres études portant sur un échantillon de petite taille se sont concentrées sur le coût de la démence dans une seule région. De plus, le niveau de développement économique varie selon les régions de Chine, ce qui peut avoir entraîné des variations dans les résultats des études incluses. Le revenu par habitant est généralement plus faible dans les régions économiquement moins développées, comme le Jiangxi, où le revenu disponible par habitant de ses résidents était de 32 419 RMB en 2022, selon l’Annuaire statistique du Jiangxi 2023 [48]. En revanche, selon le Annuaire statistique de Shanghai 2023, le revenu disponible par habitant à Shanghai était de 79 610 RMB en 2022 [49]environ 2,5 fois celui du Jiangxi. Et Shanghai dispose de ressources médicales de haute qualité, notamment d’hôpitaux de haut niveau et d’un personnel médical professionnel, de sorte que le fardeau économique de ses patients atteints de démence est nettement plus élevé que celui du Jiangxi. Une autre raison possible est que les types de démence inclus et les perspectives sur le fardeau économique différaient d’une étude à l’autre. Concernant le type de démence, quatre études ont porté uniquement sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, tandis que les autres études ont porté sur plusieurs types de démence. Le fardeau économique de la démence peut être étudié sous différents angles, tels que le point de vue du patient, celui des prestataires de soins de santé et celui de la société. Les différentes perspectives de recherche entraîneront différentes composantes de coût. La plupart des études ont porté sur les coûts médicaux directs, les coûts directs non médicaux et les coûts indirects, mais les éléments spécifiques inclus dans les trois coûts ci-dessus peuvent être différents dans chaque étude. De plus, une seule étude a évalué les coûts intangibles. Par conséquent, la classification et le contenu des coûts de la démence doivent être standardisés dans toutes les études pour permettre une comparaison entre eux. [50, 51]. Les futures études devraient inclure divers types de démence et inclure des patients de plusieurs régions de Chine.

La QoL-AD est une échelle couramment utilisée pour évaluer la qualité de vie des patients atteints de démence et a été appliquée dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Chine. Cette échelle a une bonne fiabilité et validité [52,53,54]. Au total, 13 études sur la qualité de vie ont été incluses dans cette étude. Parmi les items de la QdV-AD, la famille avait le score le plus élevé de 2,68, tandis que la capacité d’accomplir des tâches ménagères, la capacité de faire des choses pour s’amuser et la mémoire avaient des scores de 1,94, 1,68 et 1,70, respectivement, qui étaient inférieurs à ceux de la famille. ceux des autres articles. Cela indique que les patients atteints de démence ont un mauvais comportement et une mauvaise mémoire. Entre-temps, une analyse de sensibilité plus approfondie a montré que nos résultats étaient stables. Comparés à la population en bonne santé, les patients atteints de démence présentaient des scores inférieurs aux 13 éléments de l’échelle QoL-AD. Les différences entre les scores de la population en bonne santé et ceux des patients atteints de démence étaient particulièrement significatives dans les dimensions comportementales et cognitives : la capacité à effectuer des tâches ménagères, la capacité à faire des choses pour le plaisir et la mémoire. De plus, les scores en matière de santé physique, de soi, d’amis et d’argent étaient également plus faibles chez les patients atteints de démence que chez la population en bonne santé. Il est possible que le déclin progressif des fonctions cognitives, les changements de personnalité et les anomalies mentales chez les patients atteints de démence conduisent à une réduction de leur capacité à travailler, à apprendre et à vivre de manière indépendante. Ces résultats confirment les résultats d’études antérieures, qui ont montré que la qualité de vie des patients atteints de démence est considérablement diminuée. [55]. Avec la progression de la maladie, la qualité de vie des patients atteints de démence se détériore progressivement, entraînant une perte de capacité à vivre de manière autonome. Par conséquent, la vie quotidienne des patients atteints de démence nécessite des soins dédiés. Une légère négligence dans ce processus peut entraîner des événements indésirables, tels qu’une chute, une perte ou une blessure involontaire à autrui. Cependant, les tâches de soins intensives et la faible coopération du patient rendent difficile la prestation des soins. Cela entraîne une augmentation continue du stress mental et de la dépression chez le soignant, ce qui a un impact négatif sur sa santé physique et mentale. Cela a également un impact sur le patient et affecte sa qualité de vie.

Avec l’augmentation constante de l’âge de la population, Action Santé Chine (2019-2030) inclut « une diminution de l’incidence du handicap chez les personnes âgées de 65 à 74 ans et une diminution du taux de croissance de la démence chez les personnes âgées chez les personnes âgées de 65 ans et plus » comme indicateur de résultat dans l’action de promotion de la santé des personnes âgées. [56]. En 2020, la Commission nationale de la santé a publié le Plan de travail pour explorer les services spécialisés pour la prévention et le traitement de la démence demander aux régions de fournir une prévention et un traitement complets de la démence et de réduire le fardeau de la démence sur les familles et la société [57]. La Chine est entrée dans une société vieillissante et on estime qu’un plus grand nombre de personnes âgées développeront une démence à l’avenir et auront besoin de soins pour les personnes âgées. Les familles de personnes atteintes de démence sont confrontées à la double pression des coûts élevés de la maladie et de la lourde charge de soins. En particulier, les parents de la première génération d’un enfant unique sont entrés dans la cinquantaine et la vieillesse. Cette génération doit consacrer son temps et son énergie au travail et à l’éducation de ses enfants. En conséquence, il leur reste peu de temps pour s’occuper de leurs parents. Si leurs parents souffrent de démence, ces personnes sont confrontées à une pression énorme dans leur vie. Les causes et les mécanismes de la démence sont encore flous et il n’existe aucun traitement efficace. Par conséquent, le plaidoyer et l’éducation doivent être renforcés pour sensibiliser le public à la démence, afin que les premiers symptômes de la démence puissent être reconnus et que les interventions puissent être administrées en temps opportun. Dans le même temps, le gouvernement devrait jouer son rôle en améliorant les régimes d’assurance retraite et d’assurance soins de longue durée pour les personnes âgées, et en établissant un système de services de retraite à plusieurs niveaux pour réduire le fardeau de la démence sur les patients et leurs familles.

Cette revue fournit un aperçu à jour des données disponibles sur le fardeau économique et la qualité de vie des patients atteints de démence en Chine, révélant l’énorme fardeau de la démence. Ces résultats attireront l’attention de la société sur les personnes atteintes de démence et fourniront aux décideurs politiques des preuves leur permettant de comprendre le lourd fardeau économique et la mauvaise qualité de vie des patients atteints de démence, ce qui leur permettra d’allouer les ressources de santé de manière appropriée.

Cependant, notre examen présentait certaines limites. Premièrement, le nombre d’études incluses était faible. De nombreuses études ont été exclues en raison d’un manque d’informations pertinentes. Et la plupart des études incluses, en particulier l’étude sur la qualité de vie, comportent des échantillons de petite taille. À l’avenir, il sera nécessaire de mener une vaste enquête sur la qualité de vie des patients atteints de démence et d’essayer d’explorer les différences de qualité de vie des patients entre les zones urbaines et rurales, et entre les zones économiquement développées et sous-développées. Deuxièmement, les différences dans les résultats rapportés par les études sur le fardeau économique peuvent être dues à des variations dans les méthodes et instruments de mesure utilisés. À l’avenir, il conviendrait d’envisager le développement d’éléments de contrôle des coûts et de méthodes de calcul uniformes afin que les résultats des études soient plus comparables entre eux. Troisièmement, la plupart des études incluses dans cette revue ont recruté des patients dans des cliniques externes d’hôpitaux, de sorte que nos résultats pourraient ne pas être entièrement représentatifs de la population atteinte de démence. De futures études doivent être menées pour garantir que les échantillons couvrent des patients atteints de démence de différentes zones géographiques, âges, sexes et milieux sociaux afin d’améliorer la représentativité des résultats. De plus, comme les études existantes ont analysé d’un côté, soit le fardeau économique, soit la qualité de vie, il n’est pas possible de lier et de comparer le fardeau économique avec la qualité de vie car ils ne proviennent pas du même échantillon. D’autres études empiriques sont nécessaires pour explorer le lien entre la qualité de vie et le fardeau économique chez les personnes atteintes de démence.