Farah Khan souhaite à ‘jaan’ Tabu son 52e anniversaire et l’appelle la ‘nouvelle experte de Bigg Boss’

Actuellement, Tabu a 52 ans. En plus de quelques vieilles photos d’eux ensemble, Farah Khan a également posté une incroyable salutation d’anniversaire pour elle. Elle l’a qualifiée de “nouvelle experte de Bigg Boss” et a loué ses talents d’actrice.

Farah Khan a écrit sur Instagram : “Mon jaan, mon ami le plus talentueux des 30 dernières années… et on dit que les amitiés ne durent pas à Bollywood… joyeux anniversaire @tabutiful si tu jouais un cadavre, tu agirais quand même mieux que tout le monde . Je t’aime pour toujours.”





Farah a partagé une autre photo avec Tabu sur ses histoires Insta, et a écrit « Avoir le dos l’un de l’autre. Joyeux anniversaire au nouvel expert de Big Boss.”





Malaika Arora est allée dans la section des commentaires du message et a écrit: “Joyeux anniversaire, belle créature @tabutiful.”

Actuellement, Tabu anticipe la sortie de son prochain film, Drishyam 2. Outre Ajay Devgn, Ishita Dutta, Akshaye Khanna, Rajat Kapoor et Shriya Saran, le film est réalisé par Abhishek Pathak. Le 18 novembre, il sortira en salles. Dans le film, le personnage d’Ishita Dutta tue par inadvertance le fils du personnage de Tabu alors qu’il la filme dans les toilettes. Tabu joue la mère et un ancien policier dans le rôle. Alors que le personnage d’Ajay Devgn tente de lui cacher la vérité et le nouveau cas en charge, joué par Akshaye Khanna, l’affaire sera rouverte.

Pour les non-initiés, dans le film populaire Drishyam de 2015, Ajay a joué Vijay, qui a trompé tout le monde en lui faisant croire que sa famille avait pris des vacances. C’était une ruse astucieuse pour empêcher sa famille d’être accusée de meurtre. Dans la suite, Ajay est prêt à continuer à jouer l’un de ses rôles les plus intrigants à l’écran. Le chemin que l’histoire révèle fait que l’auditeur se demande s’il a une chance de s’échapper cette fois-ci.

L’apparition la plus récente de Tabu était dans la sensation au box-office Bhool Bhulaiyaa 2. Elle a joué deux personnages dans le film, qui mettait également en vedette Kiara Advani et Kartik Aaryan dans les rôles clés.