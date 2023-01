Farah Khan s’intéresse à Tina Datta et dit “vous êtes beaucoup plus gentille avec Maheen que Shalin Bhanot”

Farah Khan, la sœur du concurrent de Bigg Boss 16, Sajid Khan, et cinéaste populaire, sera vue entrer dans la maison de Bigg Boss 16 dans le prochain épisode. Dans la vidéo promotionnelle partagée par la page officielle de Colors TV, on peut voir Farah devenir émue après avoir rencontré son frère.

Dans l’un des clips, Farah peut être vue en train de fouiller Tina Datta. Elle lui dit “ta mère est devenue une superstar, elle se battait avec la mère de Shalin Bhanot”. Plus tard, elle lui dit “tu traites Maheen plus gentiment que Shalin Bhanot”.

Regarder la vidéo:







Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “La vérité fait mal”. Le second a dit : « tina ka muh dekhne layak h. après que Farah ait dit la vérité. Le troisième a dit: “La plus grande fausse personne est Tina .. jaisi maa vaisi beti .. la mère de shalins est si mignonne .. bete ko sikh deti.” Le quatrième a dit: “Fake Tina Public sab Janti hai. Les émotions de Shalin étaient réelles.”

L’équipe de Tina Datta, candidate à Bigg Boss 15, a écrit une lettre ouverte déclarant que le personnage de l’actrice est assassiné par d’autres femmes dans l’émission à la télévision nationale. La lettre est arrivée après que les colocataires ont plaisanté sur la proximité croissante de Tina avec la co-concurrente Shalin Bhanot dans l’émission spéciale du Nouvel An.





Il disait: “Ils disent que cela n’a jamais été un monde égal d’opportunités égales pour les hommes et les femmes, mais les temps ont changé. Mais nous demandons, n’est-ce pas? À la télévision nationale, des femmes ont fait des commentaires désobligeants sur une autre femme et ont assassiné son personnage derrière elle dos.”

“Pourquoi une femme qui réussit a-t-elle toujours besoin d’être tirée vers le bas pour la façon dont elle a réussi. `Koi hai bahar est de la marque usko cheeze dilata hai …` Pourquoi ne peut-elle pas se le permettre elle-même? N’a-t-elle pas travaillé son chemin pour acheter ce qu’elle veut pour elle-même ou est-ce que chaque fille qui a des articles de marque dans sa garde-robe a un HOMME qui l’achète pour elle. Oh, elle est célibataire parce qu’elle a brisé tant de maisons.

“Alors, cela signifie-t-il que toutes les filles célibataires le sont parce qu’elles ont fait quelque chose de mal ? Elle est “Expired Maal”, alors maintenant NOUS voulons transformer une jeune femme en une marchandise périmée.” La note disait en outre : “Et malheureusement, cette fois-ci, c’est à la télévision nationale, ça se passe jour après jour et elle ne le sait même pas. Comment est-ce acceptable d’assassiner le personnage de quelqu’un et cela aussi par d’autres femmes ? Nous espérons que cela n’est pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons, nous savons que Tina ne le voudrait pas parce qu’elle a travaillé très dur depuis l’âge de 4,5 ans et s’est fait une place dans l’industrie.”

Lire | Bigg Boss 16: Les parents de Shalin Bhanot écrivent une lettre ouverte à BB après que leur fils ait reçu des menaces de mort de MC Stan