Farah Khan s’effondre après avoir rencontré Sajid Khan, lui dit “maman est si fière de toi”

Après de nombreux combats, la maison Bigg Boss 16 a été témoin de moments émouvants avec l’entrée des membres de la famille des candidats dans l’émission pendant une courte période. La cinéaste Farah Khan est également entrée dans la maison pour rencontrer son frère Sajid Khan, qui est enfermé à l’intérieur de la maison depuis le début de la 16e saison.

Dans une vidéo partagée par ColorsTV dimanche soir, on voit Farah serrer dans ses bras Sajid. Elle a même pleuré en le rencontrant. Elle a adressé ses meilleurs vœux à Sajid et a dit: “Maman est si fière de toi.” Dans la vidéo, nous pouvons également voir Farah interagir avec d’autres colocataires. Elle a rencontré Shiv Thakare et l’a serré dans ses bras en disant: “bhai hai tu mera (tu es mon frère.”





Farah a également étreint et embrassé Abdu Rozik. Elle a ensuite dit à Sajid : “Sajid tu bohot lucky hai tere ko yeh mandali mili hai (Sajid, tu as beaucoup de chance, tu as ce groupe).” Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit “Haq se mandali”. Le second a dit : « Famille Mandali nahi ». Le troisième a dit: “Oui mandli bon km se km faux pour nhi ​​h dosti ki he pour nibhate h.” la quatrième personne a commenté: “Je n’aime pas Sajid mais pourquoi est-ce que je pleure? !!.” La cinquième personne a dit: “C’est ce que j’aime à propos de Mandali aimant s’occuper quand ils s’amusent tous ensemble, toujours aimer regarder……… Mandali Kaho Ya Family Hai To Best” Nimrit, Shiv, Stan, Abdu, Sumbul”

Bigg Boss 16, animé par Salman Khan, a été créé le 1er octobre 2022. La grande finale de l’émission de téléréalité devrait avoir lieu en février 2023 après avoir obtenu une prolongation.

Outre Sajid, Shiv et Abdu, Tina Datta, Shalin Bhanot, Soundarya Sharma, Nimrit Kaur Ahluwalia, Priyanka Chaudhary, Sumbul Touqueer Khan et Archana Gautam font également partie de la saison en cours. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire|Bigg Boss 16 : MC Stan se produit avec les rappeurs Ikka et Seedhe Maut, dit « Shalin-Tina pyaar mein hain »