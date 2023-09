Farah Khan réagit après que les internautes l’ont critiquée pour avoir porté des pantoufles tout en souhaitant aux fans Ganesh Chaturthi

Farah Khan a donné une réponse appropriée au troll qui l’avait ciblée parce qu’elle portait des pantoufles tout en souhaitant aux fans Ganesh Chaturthi.

A l’occasion de Ganesh Chaturthi, les célébrités de Bollywood ont souhaité leurs vœux à leurs fans sur les réseaux sociaux. Farah Khan a partagé une photo avec Huma Qureshi et Patralekhaa et a souhaité à ses fans sur Instagram.

Partageant la photo, elle a écrit : « Joyeux Ganesh Chaturthi avec l’amour de Khan, Qureishi et Rao P. s- @rajkummar_rao tu étais tellement occupé que tu as fait ça sans toi. Cependant, l’un des utilisateurs des médias sociaux a critiqué le réalisateur pour avoir porté des pantoufles et a écrit : « S’il vous plaît, enlevez vos pantoufles devant Ganesha. »





Farah, en un rien de temps, a répondu au commentaire et a écrit : « Nous étions à l’extérieur de la maison, merci beaucoup. » Le fan de Farah a également répondu au commentaire, l’un d’eux a écrit : « Nazar Slipper P Gyi Kitna Toxic H Mind M. » Le deuxième a déclaré: « muje lagta hai apko répond karne ki zarurat nae hai, ces gens sont très intelligents et sans QI. » Pendant ce temps, Farah Khan a récemment parlé de la chanson de Kuch Kuch Hota Hai, Sajan Ji Ghar Aaye, lors de son apparition dans l’émission de télé-réalité. Le meilleur danseur de l’Inde. Elle a révélé que la plupart des scènes du film avaient été réalisées par le double de Salman Khan car il n’était disponible que pendant quelques heures.

Salman Khan a été vu jouer Aman dans Kuch Kuch Hota Hai tandis que Shah Rukh Khan jouait Rahul dans Kajol-starrer. Dans la promo partagée par les créateurs, Farah a déclaré : « Ritji bahut cute tha yar. Main bata du Sajan ji Ghar Aaye mein, Salman ka aadha gana Salman ka dupe banke Ritji ne kia h. Vraiment, Kyunki Salman aata salut tha 2-3 ghante ke liye. Pour baki plan arrière, plan supérieur, plan large, sab Ritji karta tha (Ritji était très mignon. Laissez-moi vous dire que dans la chanson Sajan Ji Ghar Aaye, Ritji a fait la moitié de la chanson en tant que double de Salman. Il venait seulement pour 2-3 heures. Donc tous les plans arrière, plans de dessus et plans larges ont été réalisés par Ritji).