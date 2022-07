Farah Khan partage une photo de danse avec Priyanka Chopra, Rani Mukerji, se dit «drunk dulhan»

Farah Khan, chorégraphe et réalisatrice populaire, a partagé une photo de retour de son propre sangeet le vendredi 29 juillet, dans le cadre de sa série “Flashback Friday”. Sur la photo, on peut la voir groover avec Priyanka Chopra et Rani Mukerji et s’appeler “drunk dulhan”. Pour les non-initiés, Farah a épousé Shirish Kunder en 2004.

Partageant la photo de retour, Farah, qui a l’air magnifique avec mehendi sur les mains, a écrit : “#flashbackfriday .. dulhan ivre dansant sur son propre sangeet (emoji riant) avec @priyankachopra n #ranimukherjee .. (d’ailleurs avait réussi à perdre mon dupatta , collier et extensions de cheveux).. #desigirls”.

Plusieurs célébrités de Bollywood ont réagi à la photo. Rakul Preet Singh, qui a été vu pour la dernière fois avec Ajay Devgn et Amitabh Bachchan sur la piste 34, a écrit “Wow” et a ajouté un emoji au cœur rouge. Tisca Chopra, qui a été vue pour la dernière fois dans JugJugg Jeeyo avec Anil Kapoor, Neetu Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani, a commenté “So beautiful FK !!”.





Même les internautes ont applaudi Farah et l’ont qualifiée de belle dans les sections de commentaires. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “La mariée la plus belle et la plus mignonne”, tandis qu’un autre a commenté : “De si beaux souvenirs”. “Charmant ! Vous avez une énergie authentique et sans vergogne avec une pointe d’humour impitoyable, c’est très amusant. Vraiment inspirant de voir comment vous gérez la maternité et le travail. Meilleurs vœux du Sri Lanka”, a écrit un fan de la nation voisine de l’Inde.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Farah avait récemment déclaré qu’elle ferait bientôt une annonce officielle concernant sa prochaine réalisation. Lorsqu’on a demandé à la réalisatrice de Main Hoon Na dans une récente interview avec Free Press Journal si elle avait un genre et un casting en tête, elle a déclaré au portail : “Mes genres définissent tout car il y a du drame, des émotions et des sensations fortes. Je ne peux pas vous dire n’importe quoi sur le casting de mon prochain film parce que nous ne l’avons pas encore prévu.”