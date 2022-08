Farah Khan partage une photo avec son “gourou” Michael Jackson à l’occasion de son anniversaire de naissance

Farah Khan s’est souvenue de son gourou, l’auteur-compositeur-interprète américain Michael Jackson, à l’occasion de son anniversaire de naissance. Lundi, elle a publié une photo sur son compte de réseau social. Prenant sa poignée Instagram, Farah a laissé tomber une photo de retour avec Michael Jackson.

Sur l’image monochrome, on pouvait voir le réalisateur de Main Hoon Na poser avec nul autre que le roi de la musique pop Michael Jackson. Partageant la photo de retour, elle a écrit : “Mon gourou… le tournant de ma vie s’est produit quand j’ai vu Thriller… j’ai pu le rencontrer à New York en 1999… je n’ai toujours pas surmonté cette expérience… joyeux anniversaire #michealjackson… #inspiration #roi de la Pop.”





L’appelant gourou, Farah a également déclaré dans la légende qu’elle l’avait rencontré en 1999 à New York. Et elle ne peut pas se remettre de cette expérience passionnante. Dès que la photo a été publiée, les fans et les abonnés sont intervenus dans la section des commentaires.

L’un des utilisateurs a écrit : “Joyeux anniversaire, roi”. Un autre commentaire dit, “Deux rockstar de la danse dans un cadre.”

Les fans ont recueilli le message avec des souhaits, “Joyeux anniversaire au roi de la pop”, a écrit un autre fan. Jackson est considéré comme l’un des artistes les plus importants de l’histoire du monde. Il est décédé à l’âge de 50 ans à son domicile de Los Angeles, après avoir souffert d’un arrêt cardiaque causé par une combinaison mortelle de médicaments administrée par son médecin personnel, qui a ensuite été arrêté pour l’affaire du meurtre.

Jackson a été surnommé le roi de la pop parce qu’il a transformé l’art des vidéoclips et ouvert la voie à la musique pop moderne. Il a une influence mondiale sur la jeune génération.

Le chanteur et danseur légendaire a également introduit les célèbres pas de danse de style moonwalk et robot dans l’histoire de la danse. Pendant plus de quatre décennies de carrière, ses contributions à la musique, à la danse et à la mode ont fait de lui une star mondiale de la culture pop, avec le label d’artiste musical le plus récompensé de l’histoire.