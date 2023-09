Farah Khan donne une réponse appropriée aux trolls après que la vidéo de sa visite à Lalbaugcha Raja soit devenue virale : regardez

Mercredi, Farah a partagé sur Instagram la vidéo de sa visite à Lalbaugcha Raja Pandal et a remercié les gardes et la sécurité d’avoir géré la foule pendant le darshan.

Le cinéaste et chorégraphe populaire s’est rendu mardi à Lalbaugcha Raja pandal à Mumbai pour chercher des bénédictions. . Les vidéos d’elle sont devenues virales, elle avait l’air « incapable » dans les clips qui circulaient sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Farah a partagé sur Instagram la vidéo de sa visite à Lalbaugcha Raja Pandal et a remercié les gardes et la sécurité d’avoir géré la foule pendant le darshan. Elle a écrit : « J’avais le darshan le plus incroyable de #lalbaughcharaja… juste à ses pieds… malgré tout ce que je vois dans les vidéos de moi paraissant incapable à cause de la foule, je veux juste dire que tout cela en valait la peine, merci à la sécurité, le les bénévoles, n la police qui gère quotidiennement de telles foules avec tant de soin et de compréhension.. n merci à mon très cher @sonu_sood de m’avoir emmené avec lui. N @rakesh_kothari24 pour m’avoir personnellement escorté. C’est une expérience divine pour chaque mumbaikar #ganpatibappamorya.

Lorsque l’un des trolls a commenté : « Je pensais qu’elle était musulmane. » Farah a donné une réponse appropriée et a demandé : « alors ??? » Ce n’est pas la première fois que Farah réagit à un troll. Plus tôt, Farah Khan a partagé une photo avec Huma Qureshi et Patralekhaa et a souhaité ses fans sur Instagram. Partageant la photo, elle a écrit : « Joyeux Ganesh Chaturthi avec l’amour de Khan, Qureishi et Rao P. s- @rajkummar_rao tu étais tellement occupé que tu as fait ça sans toi. Cependant, l’un des utilisateurs des médias sociaux a critiqué le réalisateur pour avoir porté des pantoufles et a écrit : « S’il vous plaît, enlevez vos pantoufles devant Ganesha. »





Farah, en un rien de temps, a répondu au commentaire et a écrit : « Nous étions à l’extérieur de la maison, merci beaucoup. » Le fan de Farah a également répondu au commentaire, l’un d’eux a écrit : « Nazar Slipper P Gyi Kitna Toxic H Mind M. » Le deuxième a dit : « muje lagta hai apko répond karne ki zarurat nae hai, ce peuple est très intelligent et n’a pas de QI. »

Pendant ce temps, Farah Khan a récemment parlé de la chanson Sajan Ji Ghar Aaye de Kuch Kuch Hota Hai lorsqu’il est apparu dans l’émission de télé-réalité India’s Best Dancer. Elle a révélé que la plupart des scènes du film avaient été réalisées par le double de Salman Khan car il n’était disponible que pendant quelques heures.