Farah Khan crie, perd son calme, Munawar Faruqui plaisante alors que Raj Kundra partage l’histoire « intérieure » de son biopic UT69

Raj Kundra publie une vidéo hilarante annonçant la date de sortie de son biopic intitulé UT69.

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, est resté à l’écart du public depuis son implication présumée dans l’affaire du film pour adultes. Cependant, maintenant, il a fait une annonce officielle avec Farah Khan et Munawar Faruqui au sujet d’un film sur sa vie et a annoncé sa date de sortie en partageant une vidéo hilarante.

Lundi, Raj Kundra s’est rendu sur son Instagram et a fait une annonce officielle concernant son biopic intitulé UT69. Il a partagé une vidéo hilarante en collaboration avec le cinéaste Farah Khan et le comédien-rappeur Munawar Faruqui et a sous-titré le message : « Merci @farahkhankunder @munawar.faruqui Mais il est temps pour l’histoire ‘INSIDE’ ! UT69 sortira en salles le 3 novembre 2023 @UT69Movie #UT69 #BasedOnATrueStory »





La vidéo hilarante montre une conférence de presse organisée où l’on peut voir les journalistes demander à Farah Khan pourquoi elle a fait ce film, à laquelle Munawar Fariqui plaisante, « paison ke liye (pour de l’argent) », et Farah irritée le fait taire et crie que le Une conférence de presse est organisée pour préciser que « je n’ai rien à voir avec ça ».

Un journaliste demande alors qui a réalisé le film, ce à quoi Raj Kundra, qui porte un masque, admet l’avoir fait et Farah révèle en outre que Raj jouera également dans le film. Interrogé sur l’histoire du film, Munawar Faruqui répond : « Munawar intercède alors : « Raj ki ye film mein story hai (il y a une histoire dans le film de Raj) », ajoute Farah, « et il y a aussi un plan : achetez-en un et obtenez 6 billets gratuits.

Lorsqu’un journaliste interroge à nouveau Farah Khan sur la raison qui l’a poussé à faire le film, le cinéaste frustré demande à Munawar Faruqui de se lever et de quitter la pièce. La vidéo se termine avec Raj Kundra révélant la date de son biopic qui est le 3 novembre.

Plus tôt, parlant de la réalisation d’un film sur l’expérience déchirante de Raj Kundra dans la prison d’Arthur Road, une source a déclaré : « Une source a révélé : « Le film présentera un récit de tout ce que Raj Kundra a vécu au cours de son mandat dans l’une des prisons les plus surpeuplées. – Arthur Road Jail. Le nom du réalisateur a été gardé secret pour l’instant, mais Raj Kundra sera impliqué de manière créative dans tous les aspects – de la production au scénario ».

Il a ajouté : « Il retracera tout le parcours de Raj Kundra – depuis les premiers rapports sur les allégations jusqu’aux reportages des médias, du temps passé en prison jusqu’à la libération sous caution. Il s’agit plutôt d’une histoire du point de vue de Kundra et de sa famille », a-t-il ajouté. ajoutée. Pour ceux qui ne le savent pas, l’homme d’affaires avait été condamné en vertu des articles pertinents du Code pénal indien, de la loi sur la représentation indécente des femmes (prévention) et de la loi sur les technologies de l’information pour avoir prétendument distribué/transmis des vidéos sexuellement explicites. Craignant d’être arrêté, Kundra a d’abord demandé une libération sous caution anticipée auprès d’un tribunal d’audience, mais sa demande a été refusée. Il s’est donc adressé à la Haute Cour de Bombay, affirmant qu’il avait été piégé.

Lire Farah Khan donne une réponse appropriée aux trolls après que la vidéo de sa visite à Lalbaugcha Raja soit devenue virale : Regardez