Fara Williams s’est ouverte sur sa bataille d’un an contre une maladie rénale, admettant qu’elle aurait dû arrêter le football pour l’aider à se rétablir.

Le joueur le plus capé d’Angleterre a reçu un diagnostic de syndrome néphrotique l’année dernière, le traitement suivant provoquant une prise de poids et des ballonnements qui ont par la suite affecté les performances et la confiance en soi.

S’adressant exclusivement à Le salon du football féminin, Williams, qui est maintenant en rémission, pense qu’il aurait été plus facile de s’éloigner du jeu, mais sa compétitivité l’a menée à bien.

« Si je suis revenu au moment où je suis tombé malade pour la première fois, j’aurais aimé envisager d’arrêter le match, cela aurait été beaucoup plus facile », a déclaré Williams.

«J’aurais probablement dû prendre un peu de temps et revenir ensuite quand je n’avais plus pris de médicaments.

«Je n’aurais probablement pas essayé de m’entraîner et de jouer à travers tout cela car cela m’aurait probablement mis dans un meilleur état d’esprit mental.

«Mentalement, cela m’a vraiment blessé de ne pas pouvoir faire face à ce qui se passait dans mon corps, grâce aux médicaments.

« Mais je pense que le compétiteur en moi n’allait pas laisser une maladie ou une blessure me vaincre et m’enlever ma carrière.

«À la réflexion, c’était la mauvaise décision – je donnais tout mais ce n’était pas suffisant

« Je n’étais pas assez mobile pour faire certaines choses et je n’étais certainement pas à 100 pour cent pendant cette période, malgré tout ce que je pouvais en termes d’efforts. »

Williams admet également qu’elle a eu du mal à gérer le processus de maladie, qui est complètement différent de celui vécu par une blessure sportive où il y a des étapes de récupération prévues et des dates de retour précises.

«Avec les blessures, vous avez un calendrier pour pouvoir vous préparer à revenir et la plupart des blessures dans le sport sont assez courantes, vous savez donc combien de temps vous serez absent», a expliqué Williams.

« Avec la maladie, je ne savais rien à son sujet ni sur les effets secondaires du médicament et comment cela me ferait généralement me sentir. »

Lorsque les stéroïdes ont commencé à faire effet, les effets secondaires du gonflement et de la prise de poids ont également fait de même, ce que Williams admet avoir du mal à lutter dans le contexte d’un sport sous les feux de la rampe.

«Plus le sport féminin est devenu important, l’idée de l’image corporelle est quelque chose dont nous sommes plus conscients – je l’ai certainement été.

«Mon poids tout au long de ma carrière de joueur a toujours fluctué et il fut un temps où je m’appelais« Fat Fara »dont nous plaisantions.

« Mais je n’ai probablement pas réalisé l’effet que le poids et l’image corporelle avaient sur moi jusqu’à la maladie et j’ai alors réalisé à quel point cela me faisait ressembler et me sentir. »

