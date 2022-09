12 septembre 2022 — De nouveaux boosters COVID qui ciblent les souches Omicron à propagation rapide du virus sont déployés cette semaine, avec le CDC recommandant ces soi-disant coups d’ARNm bivalents pour les Américains de 12 ans et plus.

Voici les réponses aux questions fréquemment posées sur les clichés produits par Moderna et Pfizer / BioNTech, sur la base des informations fournies par le CDC et Keri Althoff, PhD, et le virologue Andrew Pekosz, PhD, épidémiologistes de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Q : Qui peut bénéficier des nouveaux boosters bivalents ?

UN: Le CDC a donné son feu vert aux injections Pfizer/BioNTech améliorées pour les Américains de 12 ans et plus et au rappel Moderna pour les 18 ans et plus, s’ils ont reçu une série de vaccins primaires ou un rappel au moins 2 mois auparavant.

Les rappels ont été repensés pour protéger contre les souches prédominantes BA.4 et BA.5 du virus. L’administration Biden met gratuitement à disposition 160 millions de rappels dans les pharmacies, les cabinets médicaux, les cliniques et les services de santé de l’État.