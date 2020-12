La Grande-Bretagne a rejoint la Communauté économique européenne, le prédécesseur de l’UE, en 1973. Mais à mesure que l’organisme élargissait sa portée et ses pouvoirs, il devenait de plus en plus controversé en Grande-Bretagne. Certains ont fait valoir que les lois et réglementations de l’UE retenaient le pays.