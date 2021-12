Fantasy WR Rankings Semaine 14: Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football Fantasy

Enfin, nous sommes à la dernière semaine de byes. Bientôt, nous aurons à notre disposition les options saines des 32 équipes. Cependant, nous cherchons toujours à ramasser les morceaux des récepteurs larges hors de combat cette semaine, et nos classements WR fantastiques de la semaine 14 peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions pour commencer, asseyez-vous.

Les écarteurs les plus notables au revoir sont Michael Pittman Jr., Jaylen Waddle, DeVonta Smith et Kendrick Bourne. Heureusement, aucun n’a de coéquipiers qui affectent considérablement les listes, nous sommes donc en clair. Bienvenue à Davante Adams (vs Bears) et DJ Moore (vs Falcons), qui dessinent immédiatement des affrontements juteux. Il convient de noter que Julio Jones (contre Jaguars) peut revenir de l’IR cette semaine après avoir traité un problème aux ischio-jambiers, et ce sera un début très risqué, mais avec AJ Brown (poitrine) sur IR, il serait difficile de résister à commencer lui contre Jacksonville.

Chris Godwin (contre Bills), Mike Evans (contre Bills) et Cooper Kupp (@ Cardinals) ont des affrontements redoutables devant eux, mais vous ne retirez pas ces gars de vos alignements. L’un d’Evans ou Godwin pourrait éclater, mais l’avantage est bien trop important.

Si vous décidez entre les joueurs de la bulle de départ ou d’assise, nous préférons Elijah Moore (vs. Saints), Chase Claypool (@ Vikings), Emmanuel Sanders (vs. Buccaneers) et le susmentionné Julio Jones ( contre les Jaguars). La Nouvelle-Orléans et le Minnesota font partie des trois dernières défenses contre les WR fantastiques. Jacksonville est le 11e pire. Ces trois WR se classent tous parmi les 24 meilleurs joueurs pour nous cette semaine.

Plus bas dans la liste, Corey Davis (contre les Saints), Robby Anderson (contre les Falcons), Tre’Quan Smith (@ Jets), Jerry Jeudy et Courtland Sutton (contre les Lions), Michael Gallup (@ Washington) et Cole Beasley (vs Buccaneers) a également tous des affrontements favorables. Ils comportent tous un risque et un potentiel de rupture, c’est pourquoi ils ne sont pas mieux classés, mais chaque WR est en mesure d’avoir une semaine productive. Le prochain niveau de joueurs avec des matchs solides est Marquez Valdes-Scantling (@ Bears), Marquez Callaway et Deonte Harris (@ Jets), Curtis Samuel (vs Cowboys), Nico Collins (vs Seahawks), Marvin Jones, Laquon Treadwell, et Laviska Shenault (@ Titans) et Jamison Crowder (vs. Saints). Ce sont tous des joueurs en plein essor, mais si vous êtes dans des ligues profondes, vous devrez peut-être en envisager un.

De l’autre côté de la ligne de départ, Rashod Bateman (@ Browns), AJ Green (vs. Rams), Allen Robinson (@ Packers), et Josh Reynolds et Amon-Ra St. Brown (@ Broncos) sont en vrai danger cette semaine. Certains n’envisageront peut-être jamais de commencer par ces gars-là, mais tous ont été productifs par à-coups cette année, alors méfiez-vous dans les ligues plus profondes. Aussi, méfiez-vous des blessures constantes qui inquiètent Kadarius Toney et Sterling Shepard (@ Chargers). Ils ont beaucoup d’avantages s’ils jouent – ​​même dans un affrontement difficile avec un QB de secours qui leur est lancé – mais on ne devrait pas compter sur eux jusqu’à ce que nous les voyions sur la liste active finale.

Les chiffres du match peuvent nous en dire beaucoup à ce stade de l’année, mais nous savons que les receveurs larges n’ont besoin que d’un gros jeu pour payer. Il y a beaucoup de dormeurs potentiels disponibles cette semaine sur la base des statistiques, mais vous ne devriez pas non plus ignorer les tendances cibles. Équilibrez les deux et vous trouverez vos entrées.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements WR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers changements et analyses.

Classements basés sur standard, non PPR notation