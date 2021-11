Fantasy WR Rankings Semaine 12: Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football Fantasy

Nous savons que la position du récepteur large est profonde, mais cela ne facilite pas les décisions de démarrage et d’assise à cette position, en particulier lorsque les blessures, les byes et autres problèmes se posent. Nous faisons de notre mieux pour résoudre la confusion dans les classements fantasy WR de la semaine 12, mais nous savons que nous devrons effectuer des mises à jour fréquentes tout au long de la semaine.

DeAndre Hopkins (vous vous souvenez de lui ?), Tyreek Hill et le reste des receveurs larges des Chiefs et des Cardinaux sont au revoir. Certains de ces gars vont certainement nous manquer, mais dans l’ensemble, ce n’est pas une semaine terrible. Cooper Kupp (@ Packers) et le trio de Broncos WR (vs. Chargers) seront de retour, et nous pourrons enfin voir Odell Beckham Jr. après une semaine normale de préparation avec les Rams.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Les débuts de ligue standard solides incluent Rashod Bateman (vs Browns), Elijah Moore et Corey Davis (@ Texans), Brandon Aiyuk (vs Vikings), Cole Beasley (@ Saints), TY Hilton (vs Buccaneers), Jakobi Meyers et Kendrick Bourne (contre Titans), et Allen Robinson et Darnell Mooney (@ Lions). Tous semblent être au moins des WR3 bas de gamme confrontés à des défenses statistiquement médiocres contre les WR. Detroit n’est peut-être pas la pire équipe contre le poste, mais cela est principalement dû aux scripts de jeu lourds de leur opposition. Si Chicago fait exploser Detroit à Thanksgiving, Mooney et Robinson pourraient avoir des après-midi calmes, mais ils ont encore une bonne quantité d’avantages

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Fin serré | D/ST | Botteur

Plus loin dans le classement, vous trouverez Jamison Crowder (@ Texans), Robby Anderson (@ Dolphins), Jamal Agnew et Marvin Jones (vs Falcons) et Russell Gage (@ Jaguars). De toute évidence, aucune n’est une option « sûre », mais à ce stade du classement, personne ne l’est. Nous devons compter sur des correspondances favorables lorsque nous examinons les dormeurs profonds et les streamers d’une semaine. Si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez essayer Nico Collins (vs Jets). Il s’implique de plus en plus dans l’offensive des Texans, ce qui semble un peu mieux alors que Tyrod Taylor continue d’être en meilleure santé. Nous pouvons dire la même chose à propos de la recrue Amon-Ra St. Brown (contre Bears) face à la quatrième pire défense contre les fantasy WR à l’approche de la semaine 11.

D’un autre côté, Kadarius Toney (vs Eagles), Courtland Sutton et Tim Patrick (vs Chargers), Jarvis Landry (@ Ravens), Marquez Valdes-Scantling (vs Rams) et Tre’Quan Smith (vs Bills ) ont des affrontements suffisamment difficiles pour susciter des inquiétudes. Sutton et Toney ont tous deux produit des performances explosives cette saison, mais les Eagles et les Chargers étaient tous deux parmi les quatre meilleures équipes contre les fantasy WRs avant la semaine 11. De plus, Sutton n’a reçu que cinq réceptions au cours des trois dernières semaines, il semble donc que Jerry Jeudy soit de retour à la programmation l’a gravement blessé. Nous aimons toujours Jeudy cette semaine, mais il est aussi dans la bulle de départ.

Certains des gars dont nous ne nous attendions pas à être productifs cette année sont passés au travers, et bien sûr, nous avons eu beaucoup de bustes fantastiques. Vous ne pouvez rouler avec quelqu’un que si longtemps avant d’accepter qu’il est temps de le mettre au banc/couper, et 11 semaines de données sont bien assez de temps pour passer ces appels. Nous savons que ce ne sera pas amusant de mettre Courtland Sutton ou Kadarius Toney sur le banc pour des gars comme Elijah Moore ou Darnell Mooney, mais c’est probablement la bonne décision.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements WR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers changements et analyses.

​Fantasy WR Rankings Semaine 12: Qui commencer comme receveur large

Classements basés sur standard, non PPR notation