Fantasy WR PPR Rankings Semaine 12: Par qui commencer, asseyez-vous au récepteur large dans le football fantastique

À la position du récepteur large, les choses se passent rarement comme prévu. Les blessures, les affrontements et les performances aléatoires / aberrantes peuvent causer beaucoup de frustration, mais vous pouvez au moins commencer chaque semaine avec des décisions logiques de démarrage, de pose. Nos classements Fantasy WR PPR de la semaine 12 sont là pour vous aider avec ces appels difficiles.

Tout d’abord, souhaitons la bienvenue à la machine PPR Cooper Kupp (@ Packers) et disons un adieu temporaire à Tyreek Hill, DeAndre Hopkins et d’autres chefs et cardinaux alors qu’ils se retirent. Il y a quelques étalons dans ce groupe, mais nous pouvons survivre cette semaine sans eux. Les propriétaires de Hopkins le font depuis un mois, ce n’est donc pas nouveau pour eux.

Cole Beasley (@ Saints) et Jakobi Meyers (vs. Titans) viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux jeux spécifiques à PPR, et comme chacun a un top 10 pour les WR fantastiques, allez-y et insérez-les dans votre WR3 ou votre flex endroit. Il en va de même pour Hunter Renfrow (vs Dallas), mais Dallas est un peu plus fort contre les wideouts. Aussi, aussi frustrants qu’ils aient été, Allen Robinson et Darnell Mooney (@ Lions) ont également des perspectives favorables cette semaine, en particulier dans les formats PPR.

Ces gars-là peuvent sembler être des choix évidents, alors approfondissons un peu. Jamison Crowder et Elijah Moore (@ Texans), Kendrick Bourne (vs Titans), Marvin Jones et Laviska Shenault (@ Falcons), Russell Gage (vs Jaguars), Gabriel Davis (@ Saints), Robby Anderson (@ Dolphins), et Amon-Ra St. Brown (contre Bears) sont des considérations plus approfondies de la ligue. Vous pourriez vous sentir anxieux lorsque vous insérez certains de ces gars dans votre alignement, mais les matchs sont favorables. Si vous êtes pressé, qu’avez-vous à perdre ?

Davis est le plus risqué, car il est plus un gars de gros jeu, mais nous ne serions pas surpris si jusqu’à quatre Buffalo WRs produisaient contre les Saints qui accordent le plus de points fantastiques par match aux WRs. Les Jaguars sont comme une version très, très, très pauvre de Buffalo contre Atlanta. Jones est plus une menace de ligue standard, tandis que Shenault est un pari légèrement meilleur pour les captures. Il semble probable qu’un produit produira, mais chacun devine lequel.

Courtland Sutton (contre Chargers) devrait très probablement voir votre banc dans les ligues PPR. Il n’a que cinq attrapés lors de ses trois derniers matchs, et les Chargers sont la défense n ° 2 contre les fantasy WRs. Nous comprenons si vous ne pouvez pas le mettre sur le banc en raison de son potentiel, mais c’est l’un des plus grands noms qui est susceptible de faire faillite. Tre’Quan Smith (contre Bills) et Van Jefferson (@ Packers) sont devenus des dormeurs potentiels de fin de saison dans la fantasy, mais dans ces confrontations, il est difficile de leur faire confiance par rapport à d’autres options. Mike Williams (@ Broncos), Tee Higgins (vs. Steelers) et Odell Beckham Jr. (@ Packers) sont également dans des situations difficiles, mais chacun a une bonne quantité d’avantages, donc ils sont toujours dans le niveau de notre démarreur.

Résistez à l’envie de jouer avec des gars simplement parce qu’ils sont dans l’un des trois jeux autonomes de Thanksgiving. Nous savons que c’est amusant et que cela vous donne une excuse pour ignorer votre famille, mais cela pourrait finalement faire la différence entre gagner et perdre un match alors que les éliminatoires se profilent. Bien sûr, avec tant de soucis de blessures/maladies en fin de semaine, il est parfois préférable de jouer avec des gars que vous savez être actifs. Évaluez la situation de votre équipe et les perspectives d’un joueur avant de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Noter: Nous mettrons à jour ces classements WR PPR au besoin tout au long de la semaine, alors revenez pour les derniers changements et analyses.

