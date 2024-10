Fantasy: Waiver Wire – Semaine 7

Tous les lundis de la saison, theScore’s Justin Boone exécute les micros de renonciation recommandés.

Les pourcentages de liste sont basés sur les ligues Yahoo. Les montants du budget des agents libres (FAB) sont basés sur un plafond salarial de 100 $. Seuls les joueurs inscrits dans moins de 50 % des ligues sont pris en compte.

Quarts-arrières

Drake Maye, Patriotes

Suivant Inscrit FAB chez JAX 6% 1 $

Bien qu’il ait joué derrière une ligne offensive faible, qu’il ait été lancé vers l’un des pires corps de réception de la ligue et qu’il ait raté son porteur de ballon titulaire, Maye a quand même réussi à faire preuve de fantaisie à ses débuts.

La recrue a lancé 243 verges, trois touchés et deux choix tout en ajoutant 38 verges au sol.

La production précipitée a été la principale raison pour laquelle je l’ai souligné comme réserve la semaine dernière, mais il a dépassé les attentes et finira comme un QB1 fantastique bas de gamme lors de son premier départ.

Les choses ne devraient que devenir plus faciles contre les Jaguars, qui accordent le plus de points fantastiques aux quarts – dont 13 touchés par la passe au cours de leurs quatre derniers matchs. Maye pourrait peut-être flirter avec les numéros fantastiques QB1 pour une deuxième semaine consécutive.

Sam Darnold et Justin Champs sont un peu au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Options de diffusion : Matthew Stafford contre LV (37 % sur la liste), Justin Herbert à ARI (41 % sur la liste), Daniel Jones contre PHI (21 % sur la liste)

Options de streaming risquées: Andy Dalton à WAS (10 % sur la liste), Aaron Rodgers au PIT (41 % sur la liste), Bo Nix à NO (11 % sur la liste)

Options de streaming risquées (si vous démarrez) : Joe Flacco contre MIA (7% inscrit)

Options de streaming du désespoir : Spencer Rattler contre DEN (4 % sur la liste), Aidan O’Connell à LAR (2 % sur la liste), Deshaun Watson contre CIN (18 % sur la liste), Will Levis à BUF (10 % sur la liste), Tyler Huntley à IND (1 % inscrit)

Réserves à fort potentiel : Tua Tagovailoa (44 % sur la liste), Jameis Winston (1 % sur la liste), Mason Rudolph (0 % sur la liste)

Demis offensifs

Ty Chandler, Vikings

Suivant Inscrit FAB contre DET 27% 9 $

Chandler, Isaac Guerendo, Trey Benson et Antonio Gibson ne sont que quelques-unes des options de renonciation qui pourraient être promues à des rôles principaux dans leurs infractions pour la semaine 7.

Aaron Jones était sur le terrain pour un léger entraînement lundi alors qu’il tentait de se remettre d’une blessure à la hanche subie avant le congé de la semaine 6 des Vikings. À l’époque, il était réputé de semaine en semaine.

Même si Jones était en bonne santé, Chandler mérite de figurer dans la plupart des ligues. Le premier aura 30 ans en décembre et a déjà été confronté à des problèmes de durabilité.

Si Jones ne peut pas jouer ce dimanche, Chandler serait à la limite d’un RB2 bas de gamme/RB3 haut de gamme dans un match difficile avec les Lions. Mais la même chose pourrait être dite si Guerendo, Benson et Gibson obtiennent le feu vert cette semaine, alors assurez-vous de surveiller l’actualité des blessures sur ces champs arrière.

Tyrone Tracy Jr. et Alexandre Mattison sont proches ou juste au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Sauvegardes à fort potentiel comme Blake Corum (15 % inscrits) et Jaylen Wright (9 % inscrits) devraient être inscrits dans la plupart des ligues.

Options RB2 (si le démarreur est absent) : Isaac Guerendo contre KC (4 % sur la liste), Trey Benson contre LAC (19 % sur la liste), Antonio Gibson à JAC (50 % sur la liste)

Options RB3 (si le démarreur est absent) : Sean Tucker contre BAL (1% sur la liste), Ray Davis contre TEN (10% sur la liste)

Options RB3/flexibles : Braelon Allen au PIT (47 % sur la liste), Tyler Allgeier contre SEA (30 % sur la liste), Kimani Vidal à ARI (11 % sur la liste)

Options flexibles : Jaylen Warren contre NYJ (42% inscrit)

Options flexibles (si le démarreur est absent) : Tyler Goodson contre MIA (4 % sur la liste), Pierre Strong Jr. contre CIN (0 % sur la liste), Trey Sermon contre MIA (50 % sur la liste),

Options flexibles risquées : Emanuel Wilson contre HOU (12 % sur la liste), Jaleel McLaughlin à NO (18 % sur la liste), Justice Hill à TB (25 % sur la liste), Ty Johnson contre TEN (5 % sur la liste)

Options flexibles risquées (si le starter est absent) : D’Ernest Johnson contre NE (0% sur la liste), Jeremy McNichols en CAR (6% sur la liste)

Options flexibles de lancer de fléchettes : Samaje Perine à SF (9 % sur la liste), Ameer Abdullah à LAR (1 % sur la liste), Miles Sanders contre WAS (2 % sur la liste)

Options flexibles de lancer de fléchettes (si le starter est absent) : Emari Demercado contre LAC (0% sur la liste), JaMycal Hasty à JAX (1% sur la liste), Patrick Taylor Jr. contre KC (0% sur la liste)

Autres sauvegardes sur la liste : Kendre Miller (6 % sur la liste), Dameon Pierce (6 % sur la liste), Audric Estime (2 % sur la liste), D’Onta Foreman (1 % sur la liste), Clyde Edwards-Helaire (9 % sur la liste), Julius Chestnut (0 % sur la liste ), Kenneth Gainwell (1% inscrit)

Réserves de la semaine de congé : Roschon Johnson (26% inscrit)

Réserves des blessés : MarShawn Lloyd (5 % sur la liste), Keaton Mitchell (8 % sur la liste)

Récepteurs larges

Roméo Doubs/Christian Watson, Packers

Suivant Inscrit FAB contre HOU 35%/41% 9$/7$

Les Packers ont eu une porte tournante dans leur salle WR cette saison, car des blessures et des suspensions imposées par l’équipe ont fait manquer du temps à plusieurs joueurs.

Cela a continué cette semaine lorsque Watson est revenu tôt de sa blessure à la cheville, mais Dontayvion Wicks a été contraint de quitter le match en raison d’un problème à l’épaule.

La blessure de Wicks est considérée de semaine en semaine, mettant en doute sa disponibilité pour les deux prochains matchs. En attendant, la carte de profondeur de Green Bay sera beaucoup plus simple à projeter avec Jayden Reed comme WR1 fantastique, Doubs comme WR3/flex et Watson comme WR4/flex à la hausse.

Il s’agit d’une offensive fantastique dans laquelle les managers devraient faire tout leur possible pour investir, alors n’abandonnez pas Wicks à moins que vous ne soyez dans une ligue de refonte superficielle.

Josh Downs, Ladd McConkey, DeAndre Hopkins, Tyler Lockettet Jacob Meyers sont proches ou juste au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Options WR3/flexibles : JuJu Smith-Schuster à SF (32% inscrit)

Options WR3/flex (si le démarreur est absent) : Michael Wilson contre LAC (16 % sur la liste), Darius Slayton contre PHI (34 % sur la liste), Jordan Whittington contre LV (9 % sur la liste)

Options WR4/flexibles : Xavier Legette à WAS (19 % sur la liste), Rashod Bateman à TB (11 % sur la liste), Quentin Johnson à ARI (22 % sur la liste), Allen Lazard au PIT (41 % sur la liste)

Options flexibles : Keon Coleman contre TEN (42% inscrit)

Options flexibles risquées : Noah Brown contre CAR (1% sur la liste), Gabe Davis contre NE (17% sur la liste), Mike Williams au PIT (15% sur la liste)

Options flexibles risquées (si le starter est absent) : Tutu Atwell contre LV (12 % sur la liste), Greg Dortch contre LAC (6 % sur la liste), Bub Means contre DEN (0 % sur la liste)

Options flexibles de lancer de fléchettes : Jerry Jeudy contre CIN (39 % sur la liste), Kayshon Boutte à JAX (0 % sur la liste), Alec Pierce contre MIA (31 % sur la liste), Ray-Ray McCloud III contre SEA (21 % sur la liste), Tre Tucker à LAR (14 % sur la liste), Andrei Iosivas à CLE (7 % sur la liste), DeMario Douglas à JAX (7 % sur la liste), Devaughn Vele à NO (0 % sur la liste), Troy Franklin à NO (1 % sur la liste), Jalen Coker à WAS (0% inscrit), Tim Patrick à MIN (0% inscrit)

Options flexibles de lancer de fléchettes (si le starter est absent) : Demarcus Robinson contre LV (12 % sur la liste)

Autres récepteurs à inscrire : Jauan Jennings (42 % sur la liste), Ja’Lynn Polk (8 % sur la liste), Ricky Pearsall (7 % sur la liste), Xavier Hutchinson (3 % sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Jalen Tolbert (35% inscrit)

Réserves de blessures : Dontayvion Wicks (49 % sur la liste)

Extrémités serrées

Cade Otton, Boucaniers

Suivant Inscrit FAB contre BAL 36% 1 $

Les options de renonciation à la qualité du côté serré se tarissent, laissant les gestionnaires de fantasy choisir parmi des streamers plus volatils.

Otton remporte une deuxième semaine consécutive en tant qu’ailier serré en vedette après avoir sauvé sa dernière journée fantastique avec un touché. Cela signifie que le joueur de 25 ans totalise au moins 40 verges ou un touché lors de quatre matchs consécutifs.

Même s’il ne va pas gagner votre semaine, Otton a terminé parmi les 15 meilleurs joueurs rapprochés fantastiques lors de trois de ces quatre dernières sorties.

Options de streaming (si sain) : Taysom Hill contre DEN (33 % inscrits)

Options de diffusion : Tyler Conklin au PIT (31 % sur la liste), Noah Fant à ATL (27 % sur la liste), Colby Parkinson contre LV (16 % sur la liste), Hunter Henry à JAX (26 % sur la liste), Zach Ertz contre CAR (25 % sur la liste )

Options de streaming risquées : Ja’Tavion Sanders à WAS (1% sur la liste), Jonnu Smith à l’IND (4% sur la liste)

Risqué options de streaming (si le démarreur est sorti) : Grant Calcaterra à NYG (0% inscrit)

Options de diffusion en continu par lancer de fléchettes : Juwan Johnson contre DEN (3 % sur la liste), Foster Moreau contre DEN (1 % sur la liste), Mo Alie-Cox contre MIA (0 % sur la liste), Erick All Jr. à CLE (2 % sur la liste), Theo Johnson contre . PHI (2 % sur la liste), Will Dissly à ARI (0 % sur la liste), Johnny Mundt contre DET (0 % sur la liste), Noah Gray à SF (1 % sur la liste)

Réserves à fort potentiel : Ben Sinnott (2% sur la liste), Charlie Kolar (0% sur la liste)

Défenses

Streamers de la semaine 7

Équipe Suivant Inscrit Chargeurs contre BT 1% Emballeurs contre HOU 46% Colts contre MIA 26% Bengals chez CLÉ 16% Patriotes chez JAX 9% Commandants contre la RCA 4%

Horaires favorables à venir : Packers DEF (46 % sur la liste), Lions DEF (14 % sur la liste)

Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.