Fantasy: Waiver Wire – Semaine 6

Les pourcentages de liste sont basés sur les ligues Yahoo. Les montants du budget des agents libres (FAB) sont basés sur un plafond salarial de 100 $. Seuls les joueurs inscrits dans moins de 50 % des ligues sont pris en compte.

Quarts-arrières

Daniel Jones, Géants

Suivant Inscrit FAB contre CIN 9% 1 $

Jones et Derek Carr sont les deux meilleurs streamers de la semaine 6 inscrits dans moins de 50 % des ligues.

Bien que Jones puisse sembler un choix surprenant, il compte déjà deux classements hebdomadaires parmi les 12 premiers cette saison et siège au QB11 pour la semaine 5 – avec seulement le match de lundi soir à jouer.

La semaine prochaine, il retrouvera la star Malik Nabers dans l’alignement pour un affrontement contre une défense des Bengals qui a permis aux trois derniers passeurs auxquels elle a fait face de terminer la fantaisie QB1.

Kirk Cousins est juste au-dessus de la barre des 50 % mais devrait être inscrit dans toutes les ligues.

Options de diffusion : Derek Carr contre TB (33 % sur la liste)

Options de streaming risquées: Justin Herbert à DEN (42 % sur la liste), Bo Nix contre LAC (10 % sur la liste), Andy Dalton contre ATL (15 % sur la liste), Aaron Rodgers contre BUF (48 % sur la liste)

Options de streaming risquées (si vous démarrez) : Joe Flacco à TEN (8% inscrit)

Options de streaming du désespoir : Will Levis contre IND (9 % sur la liste), Deshaun Watson à PHI (24 % sur la liste)

Options de streaming de désespoir (si vous démarrez) : Gardner Minshew/Aidan O’Connell contre PIT (5 %/0 % sur la liste), Jacoby Brissett contre HOU

Réserves de la semaine de congé : Matthew Stafford (44 % sur la liste), Tyler Huntley (3 % sur la liste)

Réserves à fort potentiel : Drake Maye (3% sur la liste), Jameis Winston (1% sur la liste)

Demis offensifs

Char Bigsby, Jaguars

Suivant Inscrit FAB au CHI 22% 19 $

Bigsby a dominé Travis Etienne cette saison. Même si Etienne joue à cause d’une blessure à l’épaule, Bigsby semble être le coureur le plus rapide et le plus décisif, et les résultats le confirment.

Bien qu’il ait vu le terrain sur moins de 40 % des snaps à chaque match, l’arrière de deuxième année a délivré 73 verges lors du premier match, 90 verges au cours de la semaine 4 et 129 verges et deux touchés au cours de la semaine 5.

Pendant ce temps, le temps de jeu d’Etienne a diminué pendant quatre semaines consécutives, ce qui a conduit à une part de jeu instantanée de 38 %, le plus bas de la saison, dimanche.

Etienne semble avoir la mainmise sur le travail de passe-passe, ce qui limite le plafond fantastique de Bigsby. Mais ne soyez pas choqué lorsque Bigsby est un RB2 bas de gamme et devant Etienne au classement de la semaine 6.

Tyrone Tracy Jr., Géants

Suivant Inscrit FAB contre CIN 23% 14 $

Les Giants se sont tournés vers Eric Gray au début du match de dimanche alors que Devin Singletary souffrait d’une blessure à l’aine. Lorsque Gray a tâtonné, cela a ouvert la porte à Tracy Jr.

La recrue de cinquième ronde a totalisé 130 verges de mêlée en 19 touches, affichant une excellente vision et ayant généralement l’apparence d’un porteur de ballon de qualité de la NFL.

La question est de savoir quelle quantité de travail Tracy Jr. obtiendra une fois que Singletary sera en bonne santé, ce qui pourrait être dès cette semaine. Il semble impossible de le renvoyer complètement sur la touche, alors attendez-vous à une multipropriété qui transforme Singletary et Tracy Jr. en options fantastiques RB3/flex.

Bucky Irving, Rico Dowdle, Alexandre Mattisonet Sermon de Trey sont à peine au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Sauvegardes à fort potentiel comme Blake Corum (17% inscrits), Trey Benson (24 % inscrits), et Ray Davis (8 % inscrits) devraient être inscrits dans la plupart des ligues.

Options RB2 (si le démarreur est absent) : Tyrone Tracy Jr. contre CIN (23 % sur la liste), Antonio Gibson contre HOU (38 % sur la liste), Ty Chandler sur Bye (28 % sur la liste)

Options RB3/flexibles : Tyler Allgeier à CAR (26 % sur la liste), Braelon Allen contre BUF (48 % sur la liste), Roschon Johnson contre JAX (20 % sur la liste)

Options flexibles : Jaleel McLaughlin contre LAC (20 % sur la liste),

Options flexibles (si le démarreur est absent) : Tyler Goodson à TEN (1% sur la liste), Cam Akers au NE (35% sur la liste), Dare Ogunbowale au NE (1% sur la liste)

Options flexibles risquées : Justice Hill contre WSH (31 % sur la liste), Emanuel Wilson contre ARI (13 % sur la liste)

Options flexibles risquées (si saines) : Cordarrelle Patterson à LV (2% inscrit)

Options flexibles de lancer de fléchettes : Miles Sanders contre ATL (4 % sur la liste), Gus Edwards à DEN (33 % sur la liste), D’Onta Foreman à PHI (2 % sur la liste), Ameer Abdullah contre PIT (0 % sur la liste)

Options flexibles de lancer de fléchettes (si le starter est absent) : Eric Gray contre CIN (0% inscrit),

Autres sauvegardes sur la liste : Clyde Edwards-Helaire (11 % sur la liste), Isaac Guerendo (2% sur la liste), Kimani Vidal (2% sur la liste), Kenneth Gainwell (1% sur la liste), Jeremy McNichols (2% sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Jaylen Wright (8 % sur la liste), Samaje Perine (18 % sur la liste)

Réserves des blessés : Kendre Miller (7% sur la liste), MarShawn Lloyd (5% sur la liste), Audric Estime (1% sur la liste), Keaton Mitchell (8% sur la liste)

Récepteurs larges

Josh Downs, Colts

Suivant Inscrit FAB à DIX 40% 14 $

Downs ne montre aucun signe d’être ralenti par la blessure à la cheville qui lui a coûté du temps en début de saison. Après un match plus calme à son retour dans l’alignement, le joueur de 23 ans a accumulé huit attrapés pour 82 verges et un touché au cours de la semaine 4, suivis de neuf réceptions pour 69 verges sur un total de 12 cibles au cours de la semaine 5.

La seule mise en garde est que sa production récente est principalement composée du vétéran Joe Flacco au centre. Nous ne savons pas quand Anthony Richardson sera de retour, mais le retour de l’appelant aura un impact sur le volume de Downs.

Pour l’instant, considérez Downs comme un WR3 fantastique qui pourrait entrer dans la gamme WR4 une fois que Richardson reviendra. Quoi qu’il en soit, Downs doit être inscrit partout.

Ladd McConkey, Wan’Dale Robinson, Jacob Meyers, Darnell Mooney , DeAndre Hopkinset Tyler Lockett sont proches ou juste au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Options WR3/flexibles : Jalen Tolbert contre DET (7% inscrit)

Options WR3/flex (si en bonne santé) : Xavier Legette contre ATL (30% inscrit)

Options WR4/flexibles : Romeo Doubs contre ARI (33% sur la liste), Allen Lazard contre BUF (36% sur la liste), Quentin Johnston à DEN (28% sur la liste)

Options flexibles : Keon Coleman à NYJ (20 % sur la liste), Michael Wilson en Grande-Bretagne (13 % sur la liste),

Options flexibles risquées : Alec Pierce à TEN (20 % sur la liste), Adonai Mitchell à TEN (9 % sur la liste), Jerry Jeudy à PHI (49 % sur la liste), Rashod Bateman contre WSH (9 % sur la liste)

Options flexibles risquées (si le starter est absent) : Darius Slayton contre CIN (3% inscrit),

Options flexibles de lancer de fléchettes : Ja’Lynn Polk contre HOU (8 % sur la liste), Mike Williams contre BUF (20 % sur la liste), Tre Tucker contre PIT (19 % sur la liste), Joshua Palmer à DEN (17 % sur la liste), DeMario Douglas contre HOU (6 % sur la liste), Ray-Ray McCloud en CAR (7 % sur la liste), Greg Dortch en GB (8 % sur la liste), KaVontae Turpin contre DET (1 % sur la liste), Lil’Jordan Humphrey contre LAC (0 % sur la liste ), Dyami Brown à BAL (0% sur la liste), Jonathan Mingo contre ATL (1% sur la liste)

Options flexibles de lancer de fléchettes (si en bonne santé) : Noah Brown à BAL (0% sur la liste), Jalen McMillan à NO (2% sur la liste)

Autres récepteurs à inscrire : Bo Melton (1% sur la liste), Luke McCaffrey (2% sur la liste), Jalen Coker (0% sur la liste), Xavier Hutchinson (0% sur la liste), Ricky Pearsall (8% sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Tutu Atwell (19 % sur la liste), Jordan Whittington (15 % sur la liste), Demarcus Robinson (17 % sur la liste), Justin Watson (2 % sur la liste), JuJu Smith–Schuster (5 % sur la liste)

Extrémités serrées

Cade Otton, Boucaniers

Suivant Inscrit FAB à NON 37% 1 $

Après avoir réussi un seul attrapé lors des deux premiers matchs, Otton a éclaté avec des lignes de statistiques de 7-47-0, 8-52-0 et 3-44-0 au cours des trois dernières semaines.

L’augmentation de la production d’Otton a coïncidé avec la blessure et l’absence de la recrue Jalen McMillan. Reste à savoir si Otton pourra continuer à afficher ces totaux au retour de McMillan.

Cependant, le fil de renonciation n’offre pas une option slam-dunk comme l’ailier serré présenté la semaine dernière, Tucker Kraft. Cela signifie que les managers de Fantasy devront choisir leur poison entre des gars comme Otton, Tyler Conklin ou Taysom Hill (s’il est en bonne santé).

Options de diffusion : Tyler Conklin contre BUF (30 % inscrits

Options de streaming (si sain) : Taysom Hill contre TB (38 % inscrits)

Options de streaming risquées : Theo Johnson contre CIN (1 % sur la liste), Hunter Henry contre HOU (30 % sur la liste), Zach Ertz à BAL (31 % sur la liste)

Risqué options de streaming (si le démarreur est sorti) : Brenton Strange à CHI (7% sur la liste), Jordan Akins à PHI (1% sur la liste)

Options de diffusion en continu par lancer de fléchettes : Noah Fant contre SF (31 % sur la liste), Mike Gesicki à NYG (26 % sur la liste), Erick All Jr. à NYG (3 % sur la liste), Juwan Johnson contre TB (4 % sur la liste), Ja’Tavion Sanders contre. ATL (1% inscrit),

Réserves à fort potentiel : Ben Sinnott (2% sur la liste), Charlie Kolar (0% sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Colby Parkinson (28 % sur la liste), Jonnu Smith (5 % sur la liste), Noah Gray (1 % sur la liste)

Défenses

Streamers de la semaine 6

Équipe Suivant Inscrit Aigles contre CLE 34% Texans au NE 41% Chargeurs à DEN 13% Emballeurs contre ARI 38% Colts à DIX 17% Faucons en RCA 5%

Horaires favorables à venir : Saints DEF (37 % sur la liste), Eagles DEF (34 % sur la liste), Colts DEF (17 % sur la liste), Commanders DEF (19 % sur la liste)

