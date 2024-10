Fantasy: Waiver Wire – Semaine 5

Tous les lundis de la saison, theScore’s Justin Boone exécute les micros de renonciation recommandés.

Les pourcentages de liste sont basés sur les ligues Yahoo. Les montants du budget des agents libres (FAB) sont basés sur un plafond salarial de 100 $. Seuls les joueurs inscrits dans moins de 50 % des ligues sont pris en compte.

Quarts-arrières

Justin K. Aller / Getty Images Sport / Getty

Justin Fields, Steelers

Suivant Inscrit FAB contre DAL 31% 1 $

Avec deux matchs à jouer lundi soir, Fields est le quart-arrière fantastique le plus performant de la semaine grâce à 312 verges par la passe et un touché par la passe, ainsi que 10 courses pour 55 verges et deux scores au sol.

Ce sera le deuxième classement consécutif de Fields parmi les 12 meilleurs QB fantastiques après avoir été QB11 lors de la semaine 3.

La prochaine étape pour Fields sera les défenses défoncées des Cowboys et des Raiders, ce qui le place dans la conversation bas de gamme QB1 à l’avenir.

Sam Darnold est juste au-dessus de la barre des 50 % mais devrait être inscrit dans toutes les ligues.

Options de diffusion : Geno Smith contre NYG (44 % sur la liste), Deshaun Watson à WSH (22 % sur la liste)

Options de streaming risquées: Andy Dalton au CHI (14% inscrit), Daniel Jones à SEA (8% inscrit), Derek Carr à KC (47% inscrit)

Options de streaming du désespoir : Bo Nix contre LV (11 % sur la liste), Jacoby Brissett contre MIA (2 % sur la liste), Gardner Minshew à DEN (6 % sur la liste)

Daniel Jones contre DAL (6 % sur la liste), Gardner Minshew contre CLE (8 % sur la liste), Bo Nix à NYJ (11 % sur la liste), Deshaun Watson à LV (24 % sur la liste), Will Levis à MIA (12 % sur la liste ), Jacoby Brissett à SF (2% inscrit)

Options de streaming en désespoir de cause (si le démarreur est absent) : Joe Flacco à JAX (1% sur la liste), Tyler Huntley au NE (4% sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Justin Herbert (49 % sur la liste), Will Levis (11 % sur la liste)

Réserves à fort potentiel : Drake Maye (3% sur la liste), Jameis Winston (1% sur la liste)

Demis offensifs

Ronald Martinez / Getty Images Sport / Getty

Kareem Hunt, chefs

Suivant Inscrit FAB contre NON 35% 29 $

Lorsque Carson Steele a tâtonné au début de la semaine 4, les Chiefs ont choisi de s’adresser à un visage familier et de laisser Hunt servir de leader pour le reste du chemin.

Le joueur de 29 ans a géré 45 % des snaps offensifs, transformant 14 courses en 69 verges tout en ajoutant 16 verges supplémentaires sur deux réceptions.

Bien que Hunt n’ait pas trouvé la zone des buts dans le match, il ne fait aucun doute que des touchés auront lieu s’il reste dans ce rôle – ce qui n’est pas garanti. Steele pourrait s’impliquer à nouveau la semaine prochaine, ou Clyde Edwards-Helaire (qui est éligible pour sortir de la liste NFI cette semaine) pourrait en tenir compte.

Compte tenu des performances de Hunt, je m’attends à ce qu’il conserve le poste de départ pour le moment. Et comme Isiah Pacheco ne devrait pas revenir de si tôt, cela placerait Hunt dans le mix fantastique RB2 bas de gamme pour le mois prochain.

Bucky Irving, Braelon Allenet Rico Dowdle sont à peine au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Sauvegardes à fort potentiel comme Trey Benson (31% inscrits), Blake Corum (26 % inscrits), et Ray Davis (11 % inscrits) devraient être inscrits dans la plupart des ligues.

Options RB2 (si le démarreur est absent) : Tyler Allgeier contre TB (23 % sur la liste), Trey Sermon à JAX (1 % sur la liste)

Options RB3/flexibles : Tank Bigbsy contre IND (11 % sur la liste), Roschon Johnson contre CAR (27 % sur la liste)

Options flexibles : Jaleel McLaughlin contre LV (22 % sur la liste), Emanuel Wilson à LAR (14 % sur la liste), Alexander Mattison à DEN (33 % sur la liste), Miles Sanders à CHI (3 % sur la liste)

Options flexibles risquées : Ty Chandler contre NYJ (33 % sur la liste), Justice Hill au CIN (14 % sur la liste), Samaje Perine contre NO (25 % sur la liste), Antonio Gibson contre MIA (17 % sur la liste)

Options flexibles risquées (si saines) : Cordarrelle Patterson contre DAL (4% inscrit)

Options flexibles de lancer de fléchettes : Tyrone Tracy Jr. à SEA (3% sur la liste), Jamaal Williams à KC (6% sur la liste)

Autres sauvegardes sur la liste : Clyde Edwards-Helaire (8 % sur la liste), Dameon Pierce (3 % sur la liste), Jaylen Wright (10 % sur la liste), Khalil Herbert (14 % sur la liste), D’Onta Foreman (4 % sur la liste), Isaac Guerendo (3 % sur la liste ), Ty Johnson à HOU (0 % sur la liste), Ronnie Rivers (0 % sur la liste), Jeremy McNichols (0 % sur la liste), Blake Watson (0 % sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Kimani Vidal (3% sur la liste), Kenneth Gainwell (2% sur la liste)

Réserves des blessés : Kendre Miller (6% sur la liste), MarShawn Lloyd (6% sur la liste), Audric Estime (1% sur la liste), Keaton Mitchell (10% sur la liste)

Récepteurs larges

Patrick McDermott / Getty Images Sport / Getty

Dontayvion Wicks/Roméo Doubs, Emballeurs

Suivant Inscrit FAB chez LAR 14%/40 29/19 $

Avec Christian Watson souffrant d’une entorse à la cheville dimanche, la salle des receveurs des Packers devient un peu plus facile à projeter.

Jayden Reed est la star de cette unité, le Doubs gère le plus de routes et Wicks est désormais prêt à reprendre le rôle de Watson.

Le Doubs a vu 15 cibles au cours des deux matchs où Jordan Love était sous le centre et constitue une solide option WR3/flex avec un plafond bas s’il ne trouve pas la zone des buts.

Pendant ce temps, Wicks a un plafond fantastique beaucoup plus élevé avec Watson mis à l’écart. Il a enregistré cinq attrapés pour 78 verges et deux touchés lors de la défaite contre les Vikings, ce qui correspond au genre de production que nous avons parfois vu de sa part l’année dernière.

Au cours des cinq matchs, Wicks a affiché au moins cinq cibles la saison dernière, il a affiché des lignes de statistiques de 4-45-0, 3-91-0, 2-20-0, 6-97-0 et 6-61-2. Cela comprenait trois finitions dans le top 25 fantastique WR, une de ces semaines le plaçant dans le top cinq.

Wicks est un WR3/flex à la hausse tandis que Watson reste assis et a un plafond fantastique qui mérite d’être poursuivi.

Ladd McConkey, Jacob Meyers, Darnell Mooney et Keon Coleman sont à peine au-dessus de la barre des 50 % mais devraient être inscrits dans toutes les ligues.

Options WR4/flexibles : Xavier Legette au CHI (14 % sur la liste), Josh Downs à JAX (20 % sur la liste), Wan’Dale Robinson à SEA (26 % sur la liste), Tutu Atwell contre GB (8 % sur la liste)

Options flexibles : Jordan Whittington contre GB (3% sur la liste), Jerry Jeudy à WSH (48% sur la liste)

Options flexibles risquées : Mike Williams au MIN (21 % sur la liste), Allen Lazard au MIN (36 % sur la liste), Michael Wilson à SF (17 % sur la liste), Ray-Ray McCloud contre TB 95 % sur la liste), Ja’Lynn Polk contre MIA ( 9 % inscrits)

Options flexibles risquées (si le starter est absent) : Tre Tucker à DEN (9% inscrit)

Options flexibles de lancer de fléchettes : Demarcus Robinson contre GB (28 % sur la liste), Justin Watson contre NO (0 % sur la liste), JuJu Smith-Schuster contre NO (1 % sur la liste), Gabe Davis contre IND (27 % sur la liste), Jalen Tolbert au PIT (5 % sur la liste), Rashod Bateman au CIN (10 % sur la liste), Brandin Cooks au PIT (29 % sur la liste), Noah Brown contre CLE (0 % sur la liste), Darius Slayton à SEA (1 % sur la liste), Alec Pierce à JAX (34 % sur la liste), Jonathan Mingo au CHI (1 % sur la liste), Andrei Iosivas contre bAL (20 % sur la liste)

Autres receveurs à inscrire : Ricky Pearsall (8 % sur la liste), Jalen McMillan (3 % sur la liste), Adonai Mitchell (12 % sur la liste), Luke McCaffrey (2 % sur la liste), Mason Tipton (0 % sur la liste)

Réserves de la semaine de congé : Quentin Johnston (44 % sur la liste), Joshua Palmer (22 % sur la liste)

Extrémités serrées

Stacy Revere/Getty Images Sport/Getty

Tucker Kraft, emballeurs

Suivant Inscrit FAB au MIN 4% 9 $

Kraft a terminé dans le top 12 des ailiers rapprochés fantastiques au cours des huit dernières semaines de la campagne 2023, et il semble qu’il pourrait à nouveau se battre pour ces résultats maintenant que Jordan Love est en bonne santé.

Lors du premier match de Love depuis le premier match, Kraft a capté six passes pour 53 verges et un touché tout en tirant neuf cibles.

Kraft ne bénéficiera pas autant de l’absence de Watson que certains receveurs, mais il pourrait constater une légère augmentation de la part cible.

Quoi qu’il en soit, Kraft est incontesté l’ailier rapproché de départ dans l’une des meilleures attaques de la ligue. Si vous cherchez un moyen moins coûteux d’investir dans les Packers pour la fantaisie, c’est la solution.

Kraft propose un TE2 haut de gamme pour le reste de la saison avec une chance de flirter avec la production TE1 bas de gamme.

Options de diffusion : Tyler Conklin au MIN (35 % sur la liste), Cade Otton à ATL (15 % sur la liste), Zach Ertz contre CLE (30 % sur la liste), Colby Parkinson contre GB (26 % sur la liste)

Options de streaming (si sain) : Taysom Hill à KC (39 % inscrits)

Risqué options de diffusion : Erick All Jr. contre BAL (1 % sur la liste), Mike Gesicki contre BAL (50 % sur la liste), Hunter Henry contre MIA (37 % sur la liste)

Risqué options de streaming (si le démarreur est sorti) : Brenton Strange contre IND (11% inscrit)

Options de diffusion en continu par lancer de fléchettes : Juwan Johnson à KC (32 % sur la liste), Noah Fant contre NYG (32 % sur la liste), Noah Gray contre NO (0 % sur la liste)

Réserves à fort potentiel : Ben Sinnott (3% inscrit)

Défenses

Alika Jenner / Getty Images Sport / Getty

Streamers de la semaine 5

Équipe Suivant Inscrit Faucons de mer contre NYG 26% Broncos contre BT 16% Emballeurs chez LAR 31% Colts chez JAX 14% Raiders à DEN 26% Patriotes contre MIA 3%

Horaires favorables à venir : Eagles DEF (43 % sur la liste), Chargers DEF (19 % sur la liste), Colts DEF (14 % sur la liste), Bengals DEF (21 % sur la liste)

Trouvez des classements de position, des analyses supplémentaires et abonnez-vous aux notifications push dans la section NFL Fantasy News.