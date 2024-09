Fantasy : Waiver Wire – Semaine 2

Chaque lundi pendant la saison, theScore’s Justin Boone passe en revue les micros recommandés par le fil de renonciation.

Les quarts-arrières

Baker Mayfield, Buccaneers

Prochaine étape Inscrit FAB au DET 34% 1 $

Mayfield vient de signer quatre touchdowns lors du match d’ouverture et dispose de l’un des meilleurs acteurs de sa carrière.

Ensuite, il affrontera les Lions, qui viennent de permettre à Matthew Stafford de lancer pour plus de 300 yards contre eux – et Puka Nacua était absent pendant une partie du match.

Préparez-vous pour une autre grande ligne de statistiques de Baker au cours de la semaine 2.

Options de diffusion en continu : Geno Smith à NE (32% des effectifs)

Options de streaming (si le starter est absent) : Justin Fields à DEN (14% des effectifs)

Options de streaming risquées: Sam Darnold contre SF (10 % des effectifs), Derek Carr à DAL (10 % des effectifs), Deshaun Watson à JAX (33 % des effectifs), Daniel Jones à WAS (7 % des effectifs)

Options de streaming désespérées : Bo Nix contre PIT (18% des effectifs), Gardner Minshew à BAL (5% des effectifs), Jacoby Brissett contre SEA (2% des effectifs), Bryce Young contre LAC (8% des effectifs), Will Levis contre NYJ (17% des effectifs), Malik Willis contre IND (0% des effectifs)

Réserves à fort potentiel de croissance : Drake Maye (4% des effectifs)

Les demis offensifs

J.K. Dobbins, Chargers

Prochaine étape Inscrit FAB en RCA 49% 19 $

Dobbins a surpris le monde de la fantasy en courant pour 135 yards et un touchdown en 10 courses lors de son premier match de retour après une déchirure du ligament croisé antérieur qui lui a fait manquer la majeure partie de la saison dernière. Bien qu’il ne semblait pas à 100 %, il avait plus qu’assez de puissance pour faire de grosses courses derrière une ligne offensive de qualité des Chargers.

Ce qui est sans doute plus important, c’est que Gus Edwards était inefficace et ne semblait pas être une réelle menace pour rivaliser dans ce champ arrière.

Cela place Dobbins dans la conversation hebdomadaire sur le RB2 fantasy, mais n’oubliez pas la recrue Kimani Vidal. Avec les difficultés d’Edwards, Vidal pourrait être à une blessure de Dobbins d’un volume significatif.

Jaylen Wright/Jeff Wilson Jr., Dolphins

Prochaine étape Inscrit FAB contre CLE 21%/0% 9$/1$

De’Von Achane et Raheem Mostert ont été blessés lors de la victoire de Miami dimanche et doivent maintenant se remettre en forme après une semaine courte avec la venue des Bills en ville jeudi soir.

Bien que Wright ait été laissé de côté lors de la première semaine, il serait certainement impliqué si l’un ou les deux d’Achane et Mostert manquaient ce match. Et il n’est pas nécessaire d’être un bourreau de travail pour qu’un running back produise dans le schéma de Mike McDaniel.

Wright est l’arrière à cibler ici au cas où l’un de ses coéquipiers ne pourrait pas s’habiller, mais il est également possible que Wilson puisse entrer en jeu – faisant de lui un nom à retenir dans les formats plus profonds.

Zach Charbonnet est proche de la barre des 50 % d’effectifs, mais devrait être présent dans toutes les ligues.

Des sauvegardes à haut potentiel comme Jordan Mason (38% inscrits), Tyler Allgeier (34% inscrits), et Braelon Allen (11% des effectifs) devraient être inscrits dans la plupart des ligues.

Options flexibles : Tank Bigsby contre CLE (5% des effectifs), Bucky Irving à DET (21% des effectifs), Jaleel McLaughlin contre PIT (38% des effectifs), Ty Chandler contre SF (33% des effectifs), Justice Hill contre LV (4% des effectifs), Alexander Mattison à BAL (4% des effectifs)

Options flexibles risquées : Samaje Perine contre CIN (6% des effectifs), Ray Davis à MIA (19% des effectifs), Antonio Gibson contre SEA (24% des effectifs), Miles Sanders contre LA (3% des effectifs), Khalil Herbert à HOU (31% des effectifs), Jamaal Williams à DAL (4% des effectifs)

Options de flexion pour le lancer de fléchettes : Emanuel Wilson contre IND (2% des effectifs), Kenneth Gainwell contre ATL (3% des effectifs), Dameon Pierce contre CHI (7% des effectifs), Cordarrelle Patterson à DEN (2% des effectifs), Ronnie Rivers à ARI (0% des effectifs)

Autres remplaçants à ajouter à la liste : MarShawn Lloyd (13% des effectifs), Kimani Vidal (9% des effectifs), Tyrone Tracy Jr. (8% des effectifs), Trey Sermon (1% des effectifs), Audric Estime (2% des effectifs), Roschon Johnson (3% des effectifs)

Réserves profondes : Pierre Strong Jr. (0% des effectifs), Will Shipley (2% des effectifs), Isaac Guerendo (1% des effectifs), Eric Gray (1% des effectifs), Carson Steele (3% des effectifs), Dare Ogunbowale (0% des effectifs), Dylan Laube (1% des effectifs), Emari Demercado (0% des effectifs), Jordan Mims (0% des effectifs)

Réserves pour blessés : Kendre Miller (9% des effectifs), Keaton Mitchell (15% des effectifs), Rasheen Ali (0% des effectifs)

Les receveurs larges

Brandin Cooks, Cowboys

Prochaine étape Inscrit FAB contre NON 33% 14 $

Cooks a occupé cette place la semaine dernière, et il est de nouveau là après avoir débuté la saison avec quatre réceptions, 45 yards de mêlée et un touché.

Il a également accompli cet exploit lors d’un match difficile face à la défense des Browns. Des adversaires plus faciles sont en route et, avec l’ailier rapproché Jake Ferguson blessé, Cooks pourrait voir encore plus de passes lancées dans sa direction.

Considérez Cooks comme un WR3/flex intéressant dans votre alignement.

Demarcus Robinson et Tyler Johnson, Rams

Prochaine étape Inscrit FAB à l’ARI 6%/0% 9$/7$

Avec Puka Nacua dans la réserve des blessés, les managers de fantasy doivent déterminer qui prendra le relais dans l’attaque de passes des Rams aux côtés de Cooper Kupp.

Robinson est le premier bénéficiaire après avoir terminé en tant que WR31 en points fantasy par match au cours des six dernières semaines en 2023. Il a également commencé cette année avec une ligne 4-42-0.

La ligne 5-79-0 de Johnson était plus une surprise lors du match d’ouverture alors qu’il prenait la place de Nacua.

Les deux joueurs doivent être inscrits, mais je considère Robinson comme un WR3/flex et Johnson comme un WR4/flex jusqu’à nouvel ordre.

Rachid Shaheed, Jakobi Meyers, Jerry Jeudy, Gabe Daviset Mike Williams sont proches ou au-dessus de la barre des 50 % des effectifs, mais devraient être inscrits dans la plupart des ligues.

Options flexibles risquées : Adonai Mitchell à GB (32% des effectifs), Jalen McMillan à DET (5% des effectifs), Greg Dortch contre LAR (5% des effectifs)

Options flexibles risquées (si elles sont saines) : Josh Downs à GB (26% des effectifs)

Options flexibles risquées (si le titulaire est absent) : Andrei Iosivas à KC (13% des effectifs),

Options de flexion pour le lancer de fléchettes : Wan’Dale Robinson à WAS (10% des effectifs), Darnell Mooney à PHI (17% des effectifs), DeMario Douglas contre SEA (16% des effectifs), Jalen Nailor contre SF (0% des effectifs), Adam Thielen contre LAC (34% des effectifs), Alec Pierce à GB (2% des effectifs), Rashod Bateman contre LV (13% des effectifs), Devaughn Vele contre PIT (0% des effectifs), Josh Reynolds contre PIT (1% des effectifs), Quentin Johnston à CAR (7% des effectifs), Ray-Ray McCloud à PHI (2% des effectifs), Michael Wilson contre LAR (15% des effectifs)

Recrues prometteuses à ajouter à la liste : Ja’Lynn Polk contre SEA (23% des effectifs), Xavier Legette contre LAC (16% des effectifs), Jordan Whittington à ARI (1% des effectifs), Luke McCaffrey contre NYG (7% des effectifs)

Réserves profondes : Jalen Tolbert contre NO (3% des effectifs), Mack Hollins à MIA (0% des effectifs), Jalin Hyatt à WAS (1% des effectifs), Jonathan Mingo contre LAC (1% des effectifs), Xavier Gipson à TEN (1% des effectifs)

Ailiers rapprochés

Isaiah Likely, Les corbeaux

Prochaine étape Inscrit FAB contre LV 28% 19 $

Bien qu’il ait joué moins de snaps et parcouru moins de routes que Mark Andrews, Likely a réalisé neuf réceptions, 111 yards et un score au cours de la semaine 1, et cela aurait pu être encore plus.

Au vu de leur temps de jeu respectif, Andrews n’est pas prêt de partir pour l’instant. Il est également possible que les blessures qui ont empêché Andrews de jouer en août aient contribué à son lent départ.

Quoi qu’il en soit, Likely s’est avéré être un meneur de jeu indispensable dans l’attaque de passes des Ravens et on comptera sur lui cette saison.

Vous pouvez vous attendre à ce que les deux joueurs aient leurs moments cette saison, mais Andrews doit être considéré comme un TE1 de milieu de gamme avec Likely entrant désormais dans le mix TE1 de fond de panier.

Chaque ligue a au moins quelques managers qui devraient envisager d’ajouter Likely comme ailier rapproché titulaire cette semaine.

Options de diffusion en continu : Tyler Conklin à TEN (21% des effectifs), Colby Parkinson à ARI (6% des effectifs)

Risqué options de diffusion en continu : Tucker Kraft contre IND (2 % sur la liste), Chigoziem Okonkwo contre NYJ (10 % sur la liste), Cade Otton au DET (21 % sur la liste), Noah Fant à NE (32 % sur la liste)

Risqué options de streaming (si le starter est absent) : Luke Schoonmaker contre NO (0% des effectifs), Jordan Akins à JAX (0% des effectifs)

Options de diffusion en continu du lancer de fléchettes : Hunter Henry contre SEA (25 % des effectifs), Foster Moreau à DAL (0 % des effectifs), Juwan Johnson à DAL (3 % des effectifs), Noah Gray contre CIN (0 % des effectifs), Theo Johnson à WAS (1 % des effectifs), Hayden Hurst à CAR (1 % des effectifs), Zach Ertz contre NYG (6 % des effectifs), Ja’Tavion Sanders contre LAC (1 % des effectifs), Johnny Mundt contre SF (0 % des effectifs)

Réserves à fort potentiel de croissance : Ben Sinnott (7% des effectifs)

Défenses

Streamers de la semaine 2

Équipe Prochaine étape Inscrit Chargeurs en RCA 12% Les Seahawks au NE 43% Poulains en GB 8% Commandants contre NYG 1% Jaguars contre CLE 4%

Horaires favorables à venir : Buccaneers DEF (10% des effectifs), Chargers DEF (12% des effectifs), Raiders DEF (8% des effectifs)

