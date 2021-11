Fantasy Waiver Wire Semaine 12 : Ty Johnson et Taysom Hill parmi les meilleurs joueurs autonomes

Ce n’est jamais bon signe si tard dans la saison quand un QB est la tête d’affiche du ballottage, mais Cam Newton était l’un des très rares joueurs à s’être démarqué le week-end dernier. Lui, avec les menottes RB des Jets Ty Johnson et Tevin Coleman, et WR Marquez Valdes-Scantling, fera partie des meilleurs ramassages de fil de renonciation fantastique de la semaine 12 et ajouts d’agent libre. Personne dans ce groupe ne crie « à ajouter », donc les joueurs qui seront ciblés en tant qu’agents libres après les dérogations se dégagent vers 4 h 5 HE le mercredi matin dans les ligues Yahoo et ESPN sont plus importantes cette semaine.

Avouons-le – c’est la saison du streaming. En tant que tel, notre liste complète des agents libres est principalement composé de suggestions de streaming de la semaine 12 à QB, WR, TE et D/ST. Nous avons également quelques pièces de profondeur potentielles, telles que DeAndré Carter et Jamison Crowder, qui a attiré notre attention lors de la semaine 11, mais la plupart de ces joueurs ne sont rien de plus que des transats interchangeables avec les joueurs actuels sur votre banc. Peut-être qu’ils ont une tendance à la hausse et qu’ils sont sur le point d’atteindre un sommet au « bon moment », mais il est tout aussi probable qu’ils perdent de leur pertinence au fil du temps. Les streamers de la semaine 12 peuvent être trouvés sur le fin de cette liste. Si vous aimez les offres du Black Friday, vous pouvez également consulter notre Classement des kickers fantasy de la semaine 12 gratuitement!

SUITE SEMAINE 12 : Liste de renonciation complète

Parce que ce n’est pas une semaine forte pour les ramassages, vous feriez mieux de simplement économiser votre réclamation élevée. Certains RB, comme Johnson, Coleman, Rex Burkhead, David Johnson et Boston Scott, pourraient valoir une faible réclamation, mais à moins que vous ne soyez désespéré, il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent précieux pour la FAAB ou un statut de renonciation sur un flex limite. De plus, il y a de fortes chances que des ramassages apparaissent plus tard dans la semaine au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les blessures, vous pourriez donc avoir besoin de votre demande de renonciation en fonction du fonctionnement de votre système de renonciation/agent libre.

En fin de compte, il s’agit de survivre et d’avancer à ce stade de la saison, alors faites ce que vous avez à faire. Si vous avez besoin d’un TE ou d’un QB parce que vous avez roulé sur Patrick Mahomes ou Travis Kelce sans sauvegarde, alors dépensez-en un pour en obtenir un. Mais si votre alignement est solide et que vous cherchez juste un flex, alors vous pouvez probablement faire aussi bien (ou mieux) avec quelqu’un sur votre banc ou sur le fil de l’agent libre.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Meilleurs micros de fils de renonciation au football Fantasy pour la semaine 12

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50 % des ligues Yahoo sont pris en compte.

Ty Johnson et Tevin Coleman, RB, Jets. Après que Michael Carter se soit blessé à la cheville lors de la semaine 11, Johnson et Coleman se sont partagés le temps dans le champ arrière de New York. L’accent semble être mis sur Johnson, qui a eu plus de succès cette saison, mais il y a de fortes chances que Coleman mène les Jets dans les courses si Carter est absent. Quoi qu’il en soit, les deux pourraient avoir de la valeur compte tenu du match favorable contre Houston lors de la semaine 12. Il est un peu risqué de dépenser une demande de renonciation élevée pour l’un ou l’autre, mais si vous souffrez à RB, l’un de ces deux pourrait porter ses fruits cette semaine.

Marvin Jones et Laviska Shenault, WR, Jaguars. Avec Jamal Agnew (hanche) absent pour l’année, Jones et Shenault pensent voir des cibles plus cohérentes. Ni l’un ni l’autre n’a été particulièrement bon cette année, mais contre la défense contre la passe du bas du canon des Falcons lors de la semaine 12, l’un (ou les deux) est en bonne position pour sortir. Jones a plus de potentiel de gros jeu/ligue standard, tandis que Shenault estime avoir un plancher légèrement plus élevé dans les ligues PPR. Cependant, les deux sont assez égaux en termes de hausse, et dans une semaine difficile pour les WR, vous devrez peut-être en choisir un et les insérer dans votre WR3 ou votre flex spot.

SUITE SEMAINE 12 : Liste de renonciation complète

Taysom Hill, QB, Saints. Beaucoup pensaient que Hill prendrait le relais sous le centre lorsque Jameis Winston (genou) a été placé sur IR, mais Trevor Siemian a obtenu le feu vert à la place. Après plusieurs performances médiocres de Siemian, des rumeurs circulent sur un éventuel banc. Si cela se produit, Hill aurait une valeur QB1 limite comme il l’avait fait l’année dernière. Essentiellement, il fournit exactement le même type de production que Cam Newton, jusqu’au sol et au plafond similaires. Les receveurs de la Nouvelle-Orléans ne sont pas aussi forts que ceux de la Caroline, mais Hill pourrait avoir encore plus de chances de se précipiter sur la ligne de but. Quoi qu’il en soit, il vaudra la peine d’être possédé s’il commence, du moins après un affrontement difficile avec Buffalo au cours de la semaine 12.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Boston Scott, RB, Eagles. Avec Jordan Howard (genou) absent au moins une semaine, Scott devrait voir une bonne quantité de touches en tant que n ° 2 des Eagles de retour. Il est clair que Philadelphie est passée à une attaque axée sur la course, et Scott a montré sa capacité à ramasser des verges difficiles entre les plaqués, même en restant fréquemment autour de la ligne de but. Même avec Howard absent, les Eagles continueront probablement de faire demi-tour. Contre les Giants lors de la semaine 12, cela signifie une valeur de flex potentielle pour Scott.

David Johnson, RB, Texans. Johnson a en fait reçu cinq courses de moins que Rex Burkhead la semaine dernière, mais il a géré tout le travail de réception du RB et a totalisé 16 touches. Cela a résulté en seulement 34 verges au total, mais s’il obtient autant d’occasions contre les Jets au cours de la semaine 12, il devrait produire des statistiques dignes de flex. New York accorde de loin le plus de points fantastiques par match aux porteurs de ballon, il est donc possible que Burkhead et Johnson puissent travailler dans des alignements fantastiques.

Pour plus de suggestions de renonciation/agent libre, y compris les meilleurs ramassages Cam Newton, Marquez Valdes-Scantling, et plus de streamers, consultez notre liste complète de la semaine 12.