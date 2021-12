Fantasy Waiver Wire: rapport FAAB pour les ramassages de la semaine 16, agents libres

Dans les semaines normales, Ronald Jones, Samaje Perine, et Justin Jackson seraient les ajouts les plus évidents, et bien qu’ils soient toujours les meilleurs micros de fil de renonciation fantastique de la semaine 16 dans la plupart des ligues, ce n’est pas aussi automatique. À ce stade de la saison, il s’agit de vendre tout ce dont vous avez besoin, donc pour certains propriétaires, cela pourrait être un WR comme Gabriel Davis, Amon-Ra St. Brown, ou Marquez Valdes-Scantling au lieu d’un porteur de ballon. Quoi qu’il en soit, vous pouvez dépenser votre budget FAAB et enchérir aussi haut que vous le souhaitez, car si vous ne gagnez pas cette semaine, peu importe le montant qu’il vous reste pour la semaine prochaine.

Néanmoins, comme nous le faisons chaque semaine cette saison avec l’aide de nos amis de Fantasy Alarm, nous allons décomposer les meilleurs micros et projeter la part de votre budget FAAB sur laquelle vous devriez enchérir, du moins dans des circonstances normales. Si vous ressentez le besoin d’enchérir 100 % de votre budget sur Jones, allez-y. Il n’y a aucune raison de se retenir maintenant. Les offres projetées ci-dessous sont juste pour vous donner une idée de la valeur générale d’un joueur pour votre équipe.

Semaine 16 Fantasy Football Conseil FAAB : Renonciation aux micros QB, streamers

Tua Tagovailoa (MIA). Tua n’avait pas l’air bien la semaine dernière. Avec un manque de volume et une efficacité médiocre, il s’est frayé un chemin jusqu’à 196 verges par la passe et deux touchés. Il était clairement hors jeu sans Jaylen Waddle (réserve/COVID). La bonne nouvelle est que Waddle sera de retour cette semaine, et cela devrait conduire à une meilleure production pour Tua contre les Saints. La Nouvelle-Orléans a blanchi Tampa Bay dimanche soir, mais Miami devrait avoir à lancer souvent dans ce match. Soumission FAAB projetée : 6-8% du budget total de la FAAB

Justin Fields (CHI). Fields ressemble enfin à l’atout fantastique que nous savions qu’il pourrait devenir. Au cours de ses deux derniers matchs, il a tenté respectivement 33 et 39 passes, donc nous aimons évidemment le volume accru, et il a également couru 109 verges au cours de cette période. Il compte encore sept touchés et 10 interceptions au cours de la saison, mais il a l’air suffisamment bon pour être classé parmi les 15 premiers quarts avant les deux prochaines semaines. Proj. Offre FAAB : 5%

Jared Goff (DET). Vous vous souvenez il y a environ un mois, lorsque la plupart des experts en fantasy ont souligné les mauvais chiffres de Goff ? Il en a eu huit lors des neuf premiers matchs de l’équipe et cinq d’entre eux sont survenus au cours des deux premières semaines. Eh bien, Goff a entendu les critiques et a décidé de commencer à faire quelque chose à ce sujet. Il a neuf passes de touché au cours de ses quatre derniers matchs, et bien que le volume de passes fluctue, il est toujours un atout fantastique et pourrait continuer à lancer plusieurs touchés cette semaine contre les Falcons, qui se classent parmi les pires défenses de la fantaisie contre le poste de quart-arrière. Bien sûr, il devra d’abord sortir de la liste de réserve/COVID, mais s’il le fait, considérez-le comme un streamer valable. Proj. Offre FAAB : 3-4%

Mention honorable : Tyler Huntley. Huntley était électrique et amusant à regarder contre les Packers, mais avec Lamar Jackson (cheville) attendu, Huntley pourrait ne pas avoir de valeur fantastique. Si Jackson est absent, vous pouvez lancer Huntley en tant que streamer contre Cincinnati.

Semaine 16 Fantasy Football Conseil FAAB : Renonciation aux micros RB, streamers

Samaje Perine (CIN). Joe Mixon s’est blessé à la cheville dimanche, donc les managers proactifs de fantasy football devraient chercher à ajouter son renfort, surtout s’ils ressentent le besoin de menotter leurs porteurs de ballon. L’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, a noté que Mixon serait probablement un participant limité ou serait absent de l’entraînement au début de la semaine, mais il est toujours très possible qu’il soit prêt à disputer le match de dimanche contre Baltimore. Cela dit, ne soyez pas surpris si les rapports d’entraînement/blessures ne sont pas en faveur de Mixon, car cela ressemble à une véritable décision de jeu. Soumission FAAB projetée : 15-16% du budget total

Ronald Jones (TB). Il semble que Leonard Fournette soit probablement absent au cours de la semaine 16 en raison de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie dimanche soir. Jones n’est pas aussi bon, car ses problèmes de sécurité de balle sont bien documentés, mais il a bien fait quand Fournette a dû manquer du temps l’année dernière, il sera donc au moins un RB2 aussi longtemps que Lenny sera absent. Proj. Offre FAAB : 15%

Craig Reynolds (DET). Avec D’Andre Swift (épaule) et Jamaal Williams (réserve/COVID) hors du tableau, Reynolds est devenu le leader de Detroit. Williams est enfin hors de la liste de réserve/COVID, mais Reynolds pourrait toujours être fortement impliqué dans l’offensive des Lions, et avec des affrontements contre Atlanta et Seattle, il pourrait avoir une valeur flexible. Proj. Offre FAAB : 12-15%

Justin Jackson (BAC). Il y avait des rapports contradictoires sur Ekeler lundi après-midi. Certains ont dit qu’il serait placé sur la liste de réserve/COVID tandis que d’autres ont révélé plus tard dans la journée que cela ne s’était pas produit. Quoi qu’il en soit, les Bolts ont lentement diminué la charge de travail d’Ekeler, probablement pour le garder en vie et en bonne santé pour les séries éliminatoires. Si nous obtenons plus de clarté sur le statut d’Ekeler mardi ou tout au long de la semaine, nous saurons si Jackson peut être démarré ou non. Pour l’instant, je ne serais pas surpris s’il remportait au moins 10 courses quoi qu’il arrive dans un grand match contre les Texans cette semaine. Proj. Offre FAAB : 8-10%

Ameer Abdullah (RCA). Le match de cette semaine est horrible pour Chuba Hubbard contre une équipe de Bucs en colère qui vient d’être exclue par les Saints. Si les Panthers poursuivent des points, ils impliqueront probablement Abdullah. Il a attrapé ses quatre cibles contre Buffalo et a trouvé la zone des buts. Il ne sera pas classé parmi les 30 premiers porteurs de ballon cette semaine, mais il y a un certain attrait ici si vous avez mal à la position. Proj. Offre FAAB : 6-7%

Semaine 16 Fantasy Football Conseil FAAB : Renonciation aux micros WR, streamers

Amon-Ra St. Brown (DET). St. Brown est disponible dans de nombreuses ligues et il a maintenant des objectifs à deux chiffres en trois matchs consécutifs. Au cours de cette période, il a réussi 26 attrapés sur 35 cibles pour 249 verges et deux touchés. Il est sans doute une option flexible incontournable dans les formats PPR, et il n’y a aucune raison pour que Jared Goff ne regarde pas dans sa direction pour le reste de la saison. Detroit se rendra à Atlanta au cours de la semaine 16, et St. Brown devrait être en ligne pour une autre bonne dose d’objectifs. Soumission FAAB projetée : 15-20% du budget total

Marquez Valdes-Scantling (GB). MVS a discrètement dirigé les Packers dans les chantiers aériens au cours des quatre dernières semaines, alors même s’il n’a eu que deux matchs de football Fantasy productifs au cours de cette période, Aaron Rodgers essaie de le faire démarrer. Il l’a montré la semaine dernière avec cinq attrapés pour 98 verges et un touché contre Baltimore. Green Bay obtient un affrontement de premier ordre à Noël contre les Browns, dont le secondaire a été décimé par les protocoles COVID, cela pourrait donc être une autre semaine productive pour MVS au cours de la semaine 16. Proj. Offre FAAB : 12%

Gabriel Davis (BUF). Davis émerge au bon moment en tant qu’option flexible, car il monopolise les touchés à Buffalo ces derniers temps. Il a un nombre relativement modeste de 19 cibles au cours de ses trois derniers matchs, mais il en a attrapé 12 – dont quatre pour des touchés. L’inconvénient est que Buffalo visitera la Nouvelle-Angleterre au cours de la semaine 16 et que les Patriots ont un secondaire assez solide. Si Emmanuel Sanders (genou) manque plus de temps, alors Davis continuera vraiment à en profiter. Proj. Offre FAAB : dix%

Nick Westbrook-Ikhine (TEN). Honnêtement, j’ai seulement l’impression que l’ARSB, MVS et Davis valent la peine d’être repris cette semaine. Cependant, si Julio Jones doit manquer les quelques matchs restants après avoir quitté le match de dimanche contre les Steelers avec une blessure aux ischio-jambiers, alors NWI vaut le détour dans les ligues plus profondes. Il a récemment dirigé l’équipe dans les parcours et les cibles et devrait encore jouer un rôle important dans le jeu de passes avec AJ Brown (poitrine) susceptible de revenir cette semaine. Est-ce que cela garantit un volume de passage immense ? Non, mais dans les formats plus profonds, si les trois principaux récepteurs de cette section ne sont pas disponibles, alors NWI est ma prochaine option préférée. Proj. Offre FAAB : 4-5%

Tyler Johnson (TB). Les Bucs ont été mordus par le virus des blessures au pire moment possible. Chris Godwin (genou) a terminé pour l’année et Leonard Fournette (ischio-jambiers) et Mike Evans (ischio-jambiers) pourraient ne pas s’adapter cette semaine. Heureusement, ils récupéreront Antonio Brown et Tom Brady pourrait toujours s’appuyer sur Rob Gronkowski, mais nous devrions nous attendre à ce que Johnson obtienne quelques regards, surtout après avoir marqué sept cibles lors du match de dimanche contre la Nouvelle-Orléans. Proj. Offre FAAB : 3%

Semaine 16 Fantasy Football Conseil FAAB: Renonciation aux micros TE, streamers

Cole Kmet (CHI). Kmet a connu un match très solide lundi soir, alors qu’il a capté six passes pour 71 verges sur neuf cibles. Il a maintenant 32 cibles au cours de ses quatre derniers matchs et devient une cible fiable pour Justin Fields. N’oubliez pas que les quarts recrue ont tendance à s’appuyer sur de grandes cibles au milieu. Malheureusement, Kmet n’a pas de touché cette saison. En fait, cela fait plus d’un an qu’il a trouvé la zone des buts. Il va dans la bonne direction pour marquer au cours des dernières semaines tant que Jimmy Graham ne profite pas de ses opportunités. Proj. Offre FAAB : 7-10%

James O’Shaughnessy (JAC). O’Shaughnessy a vu quatre cibles la semaine dernière et a tracé une route sur 57% des dropbacks de Trevor Lawrence. Il a été productif en attrapant ses quatre cibles sur 60 verges. Dans les formats PPR, vous prendrez cela de votre extrémité serrée s’il ne trouve pas la zone d’en-but. Les Jags rendront visite aux Jets cette semaine, et c’est un match où nous pouvons à nouveau nous tourner vers O’Shaughnessy. Proj. Offre FAAB : 5-6%

Mention honorable – Zach Gentry : Pat Freiermuth a subi une commotion cérébrale dimanche, sa deuxième de la saison. Je dirais qu’il est probable que Freiermuth ne joue pas contre les Chiefs cette semaine, ce qui pourrait faire de Gentry une option plus intrigante dans des formats plus profonds, mais met davantage l’accent sur l’acquisition de Kmet ou d’O’Shaughnessy.

Semaine 16 Fantasy Football Conseil FAAB: Micros de défense, streamers de renonciation

Comme nous le mettons toujours en garde, vous ne devriez pas dépenser plus d’un pour cent de votre budget FAAB sur un D/ST. Voici les captures de streaming potentielles de cette semaine :