Fantasy Sports est le plus grand outil d’engagement des fans pour les ligues sportives, déclare Joy Bhattacharjya, directrice générale de la FIFS

Au FICCI Turf 2022 le samedi 26 novembre, M. Joy Bhattacharjya, directeur général de la Fédération indienne des sports fantastiques et M. Amit Purohit, PDG et fondateur de Fantasy Akhada ont engagé une discussion approfondie sur « Comment les sports fantastiques améliorent l’expérience sportive ». Ils ont souligné les perspectives globalement positives du gouvernement central à l’égard de l’industrie des sports fantastiques et ont également abordé la nécessité pour les ligues sportives de tirer davantage parti des plateformes de sports fantastiques (FS) pour stimuler et accroître l’engagement des fans.

Joy Bhattacharjya a décrit comment les sports fantastiques poussent l’engagement des fans et a expliqué en détail le concept de deuxième écran. Il a déclaré: «Le phénomène qui a changé les sports fantastiques est l’utilisation de seconds écrans. Les fans de sport regardent les matchs à la télévision, vérifient les statistiques des matchs ou voient les performances de leurs équipes ou même se livrent à des plaisanteries amicales avec d’autres utilisateurs de sports fantastiques. Les sports fantastiques utilisent un deuxième écran pour pousser l’engagement encore plus fort”, a-t-il déclaré.

Avec les opérateurs de sports fantastiques qui attirent plus de spectateurs et un plus grand engagement envers le produit, ils sont des alliés naturels pour les ligues sportives. Par conséquent, des ligues et des tournois sportifs nationaux et internationaux comme IPL, PKL, ICC, NBA, CPL, Super Smash, etc. se sont associés à des opérateurs de sports fantastiques pour approfondir l’engagement, l’audience et établir un lien plus étroit avec leur base de fans. M. Bhattacharjya a souligné que les ligues peuvent faire plus que simplement apporter des plateformes FS en tant que partenaires fantastiques.

« En 2019, lorsque nous avons fait la première ligue de volleyball, nous avions un partenaire fantastique. Nous avons commencé avec 2000 personnes jouant le premier jour. Le jour 17, nous avions 85 000 personnes jouant à FS et le dernier jour, nous avons atteint 185 000 personnes. Ces chiffres étaient organiques parce que nous n’avons pas assez poussé notre partenaire de sports fantastiques. Nous avons réalisé qu’une fois que vous donnez aux gens un produit avec lequel ils peuvent s’engager, il y a une énorme opportunité », a déclaré M. Bhattacharjya.

“Les ligues indiennes ont encore du chemin à parcourir avant de pouvoir s’intégrer à FS au niveau des ligues internationales”, a-t-il ajouté.

M. Amit Purohit a également évoqué la nécessité de fournir aux consommateurs de FS de nombreuses informations et statistiques pour améliorer leurs expériences. M. Purohit a souligné qu’un fan créant une équipe pour un match de cricket entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande pourrait ne pas trouver suffisamment d’informations sur une chaîne de diffusion indienne, car les analystes discutent souvent du prochain match de cricket en Inde. “Aujourd’hui, même si vous recherchez des statistiques pour n’importe quelle ligue, vous ne les trouverez peut-être pas. Vous pouvez trouver des informations sur les performances de Virat Kohli au cours des cinq dernières années, mais vous ne trouverez pas suffisamment d’informations au niveau granulaire pour toutes les ligues », a déclaré M. Purohit.

« Nous ne pouvons pas dire que les gens utilisent FS pour une gratification instantanée. En tant qu’écosystème, nous ne fournissons pas suffisamment d’informations pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. Les gens ont soif de statistiques, ils veulent améliorer leurs compétences, nous n’avons pas encore fait assez pour fournir cette plate-forme. Le fan qui joue à Fantasy Sports a soif d’informations pour améliorer ses compétences, il y a donc un vide qui doit être comblé”, a-t-il ajouté.

M. Bhattacharjya et M. Purohit ont également parlé des récentes mesures positives du gouvernement et de ce que cela pourrait signifier pour FS en Inde dans les années à venir.

“Récemment, Google a autorisé Fantasy Sports sur le Play Store. Cela signifie une opportunité beaucoup plus grande d’atteindre un public plus large. Chez FIFS, nous avons toujours soutenu l’adoption de réglementations uniformes afin de pouvoir renforcer l’industrie, protéger les intérêts des consommateurs et travailler conformément à l’ensemble prescrit de lois et de directives uniformes », a déclaré M. Joy Bhattacharjya, dans son allocution de clôture.

«Je crois que Fantasy Sports aura un espace pour lui-même dans les conversations non seulement dans les salons, mais aussi dans les salles de conseil des bonnes personnes, qui sont les associations, les fédérations et les diffuseurs. Les gens ont déjà commencé à le remarquer, et cela ne fera qu’augmenter à l’avenir », a ajouté M. Purohit.

