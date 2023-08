Fantasy Premier League : qu’est-ce qu’un joker en FPL ?

Heureusement pour les joueurs de Fantasy Premier League, vous avez deux jokers FPL à utiliser. C’est naturel de vouloir ce que vos amis ont, n’est-ce pas ?

Revenons cependant aux bases sur le fonctionnement des transferts FPL. Vous avez droit à un transfert gratuit par semaine de jeu pour votre équipe FPL, ce que tout autre transfert supplémentaire est autorisé – mais avec un coût : vous serez déduit de quatre points.

Un joker est un jeton bonus, utilisé dans la section de transfert, cependant. Il vous permet d’effectuer autant de transferts que vous le souhaitez jusqu’à cette date limite, le tout dans le cadre du budget standard de 100,0 millions de livres sterling. Même si vous avez effectué des transferts qui allaient entraîner des déductions de points, utilisez le joker et vous ne perdrez aucun point.

La puce Wildcard peut être utilisée deux fois par saison – une fois avant le samedi 12 novembre à 05h30 et une fois après le lundi 26 décembre à 05h30. C’est le seul jeton bonus que vous pouvez utiliser deux fois – mais vous ne pouvez utiliser aucun autre jeton, comme un Bench Boost ou un Free Hit la même semaine que vous utilisez un Wildcard.

Le Wildcard est la seule puce qui ne peut pas non plus être annulée. Une fois que vous avez choisi de jouer, il n’y a pas de retour en arrière : mais vous n’êtes pas obligé d’effectuer tous vos transferts en même temps et vous pouvez toujours faire entrer et sortir des joueurs avant la date limite. C’est un peu l’état du jeu en début de saison.

Lorsque vous jouez un joker, tous les transferts gratuits enregistrés que vous avez effectués seront perdus. Vous serez de retour au transfert gratuit habituel la semaine de jeu suivante.

Fantasy Premier League : Quand dois-je utiliser ma Wildcard en FPL ?

Il n’y a pas de moment idéal pour utiliser le Wildcard. Certains utilisateurs trouvent utile d’avoir une semaine de transferts illimités lorsqu’ils ont un certain nombre de blessures ; d’autres trouvent qu’ils ont totalement mal jugé les joueurs et veulent jouer leur jeu au début de la saison.

Cela vaut la peine de voir ce qui se passe pendant les pauses internationales et pendant la Coupe du monde également. Si une pause internationale n’est qu’à une semaine, cela n’a pas beaucoup de sens d’apporter des changements à grande échelle à vos équipes en fonction des blessures – vous pourriez bien constater que les joueurs blessés ont simplement reçu des coups et ont été tenus à l’écart des équipes internationales par précaution. .

Une chose qui pourrait vous tenter, cependant, est un changement de gestionnaire. Tottenham Hotspur la saison dernière, par exemple, était dans un malaise sous Nuno Espirito Santo – et il y en avait beaucoup qui ont poussé les attaquants des Spurs à s’épanouir après son départ. Un moment raisonnable pour un Wildcard a peut-être été à la suite de la suppression de Nuno, pour faire venir des joueurs qui auraient pu jouer avec un peu de liberté sous un nouveau régime.

N’oubliez pas qu’il n’est pas du tout nécessaire d’utiliser le joker, si vous pensez que vous n’en avez pas besoin. Ne vous sentez pas obligé d’utiliser un jeton bonus, simplement parce qu’il est là.

Vous pouvez jouer à Fantasy Premier League en ligne sur le Site Internet de la Premier Leagueou sur l’application Premier League, disponible sur iOS et Android. Il vous manque encore quelque chose ? Voici tout ce que vous devez savoir sur FPL, y compris les guides de FourFourTwo sur le jeu. Apprécier!