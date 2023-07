Fantasy Premier League : Qu’est-ce que le FPL et comment ça marche ?

FPL est de retour – et vous avez été invité à participer à une ligue de Fantasy Football, mais vous n’avez absolument aucune idée de ce que c’est ou comment cela fonctionne. Vous ne voulez pas demander à vos potes parce que vous avez déjà dit oui et maintenant vous essayez désespérément de savoir à quoi vous vous êtes soumis…

Heureusement pour vous, FFT est là pour vous aider. Nous ne sommes peut-être pas Magnus Carlsen (vous rirez de cette blague un jour), mais nous savons comment jouer le jeu. Alors prenez une tasse de thé et allons-y – vous vous disputerez pour savoir quand utiliser au mieux votre joker en un rien de temps et vous déterminerez comment progresser dans votre ligue dès le début.

NB cette explication est basée sur la version officielle du jeu sur le site Web de Fantasy Premier League. D’autres sites Web existent et peuvent avoir des règles légèrement différentes, alors assurez-vous de vérifier la version à laquelle vous jouez et d’adapter ces leçons en conséquence.

FPL : Qu’est-ce que la Fantasy Premier League ?

(Crédit image : Getty)

Fantasy Premier League est un jeu en ligne dans lequel les joueurs collectent des points en fonction des performances des footballeurs réels chaque semaine. En termes simples : vous choisissez une équipe virtuelle de footballeurs de Premier League, et si leurs homologues réels réussissent bien, vous obtenez des points.

Par exemple, si vous avez Raheem Sterling dans votre équipe FPL et que le vrai Sterling marque un but pour Manchester City, vous serez récompensé. Si vous avez Jordan Pickford comme gardien de but et que le vrai Pickford garde une feuille blanche (ne concède aucun but), vous obtenez des points.

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans l’exemple ci-dessus, vous devez remplir votre équipe avec toutes les positions qu’une vraie équipe aurait – vous n’êtes pas autorisé à simplement acheter 11 attaquants qui marquent des buts chaque week-end. Vous avez également besoin de gardiens de but, de défenseurs et de milieux de terrain, plus un remplaçant pour chaque poste.

Comment fonctionnent les points ?

(Crédit image : Getty Images)

Chaque position sur le terrain a son propre système de points. Les gardiens de but et les défenseurs sont le plus souvent récompensés pour des choses telles que sauver un penalty (5 points) ou garder une feuille blanche (4 points); milieux de terrain pour avoir marqué un but (3); et des attaquants pour marquer (4). Cependant, les joueurs occupant différentes positions peuvent être récompensés pour différentes choses et vous devez vérifier la valeur de chaque action réelle.

Par exemple, un défenseur peut aussi marquer dans la vraie vie. C’est plus rare, cependant, et cela se reflète dans les points (6, au lieu de 4) qu’un défenseur gagnera si son homologue réel marque. Un milieu de terrain, quant à lui, joue également un rôle dans la défense et gagnera également des points pour cela. Cependant, ils ne sont pas aussi importants que les défenseurs à cet égard et n’obtiennent qu’un point si leur équipe tient ses adversaires à distance.

Il convient également de noter que les joueurs peuvent perdre des points pour des actions négatives dans la vie réelle, comme se faire expulser (-3 points) ou rater un penalty (-2).

Votre capitaine chaque semaine obtiendra le double de points. Donc, si votre capitaine est votre attaquant et qu’il marque, il obtiendra huit points pour le but au lieu des quatre habituels. Votre vice-capitaine prendra le relais si votre capitaine ne joue pas pour une raison quelconque.

Acheter et vendre des joueurs

(Crédit image : Getty)

Au début du jeu, vous recevez 100 millions de livres sterling à dépenser pour votre équipe. Cela doit couvrir le coût des 15 joueurs (y compris les sous-marins), alors dépensez-le judicieusement ! Vous ne pouvez pas simplement acheter les meilleurs joueurs car cela coûtera trop cher. Vous devez équilibrer votre équipe avec des hotshots et des achats moins chers. Si cela est trop intimidant pour commencer, vous pouvez également demander au jeu de vous « remplir automatiquement » une équipe pour vous permettre de démarrer. Même certains joueurs de haut niveau le font, pour leur donner quelques idées pour commencer. Alors utilisez-le si vous en ressentez le besoin.

Chaque semaine, vous êtes autorisé à effectuer un transfert en vendant un membre de votre équipe et en en achetant un nouveau. Chaque joueur a une valeur, basée sur le nombre de points qu’il a tendance à marquer (Harry Kane et Mo Sarah sont très chers, par exemple, tandis que le gardien de troisième choix de Bournemouth sera très bon marché). Mais n’oubliez pas que vous devrez remplacer un attaquant par un autre attaquant, ou un défenseur par un autre défenseur. Si vous faites un virement et qu’il vous reste de l’argent, ne vous inquiétez pas. Celui-ci sera conservé sur votre solde bancaire pour la prochaine fois que vous effectuerez un changement.

Une raison pour effectuer un transfert peut être qu’un de vos joueurs se blesse ; est vendu à une équipe étrangère ou n’est pas sélectionné pour jouer très souvent. Vous n’avez pas ont pour faire des transferts si vous ne le souhaitez pas, cependant.

Vous pouvez faire plus d’un transfert par semaine si vous aimez faire venir de meilleurs joueurs, mais cela vous coûtera des points (quatre par changement) si vous en faites plus d’un. Donc sois prudent.

Jetons bonus

Il y a quatre jetons bonus que vous pouvez utiliser une fois chacun tout au long de la saison. Ceux-ci sont les suivants :

Caractère générique : Le Wildcard vous permet de changer définitivement toute votre équipe sans encourir de déduction de points. Il est préférable de le conserver lorsque vous êtes au moins quelques semaines dans la saison et que vous avez une meilleure idée de qui fonctionne bien et de qui ne fonctionne pas.

Coup gratuit : Un Free Hit est exactement le même que le Wildcard, sauf que vos modifications ne dureront qu’une semaine de jeu. Votre équipe reviendra à ce qu’elle était avant une fois cette semaine de match terminée.

Triple Capitaine : Fait exactement ce qui est dit sur la boîte – Tripler le capitaine d’un joueur obtiendra des points TRIPLE cette semaine-là, au lieu du double.

Banc Boost : Utilisez votre Bench Boost et tous les joueurs de votre banc (qui ne marquent normalement pas de points à moins qu’un membre de votre onze de départ ne rate le match) marquent également des points pendant une semaine de match.

Vous pouvez jouer à Fantasy Premier League en ligne sur le Site Internet de la Premier Leagueou sur l’application Premier League, disponible sur iOS et Android.