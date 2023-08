Fantasy Premier League : Quels sont les différents sites FPL ?

Fantasy Premier League a commencé il y a des décennies maintenant. Les versions originales du jeu impliquaient d’écrire votre équipe sur papier et de l’envoyer à une adresse.

Ça a un peu changé depuis. Tout comme un entraîneur de haut niveau, vous pouvez modifier votre équipe FPL jusqu’au jour du coup d’envoi – en plus, il y a des jokers, des coups gratuits, des points bonus et vos propres ligues privées à apprécier.

Ici sur FFTnous nous concentrons uniquement sur le jeu officiel FPL – accessible en ligne ainsi que sur l’application Premier League – mais il existe d’autres versions de Fantasy Football.

Parcourons-les.

Premier League fantastique

La version phare du jeu, Fantasy Premier League est réglementée par la Premier League elle-même, avec des statistiques fournies par Opta. Le site propose des conseils et des astuces avec le blog The Scout et un podcast spécifique, tandis que le premier prix pour l’intégralité du jeu remporte une pause de 7 nuits au Royaume-Uni, y compris l’hospitalité VIP lors de deux matches de Premier League 2022/23, entre autres.

Dans le jeu FPL, vous pouvez jouer à Fantasy et Fantasy Draft. Vous pouvez également créer des ligues et des coupes, puis partager un code avec des amis pour les affronter.

Visitez le site officiel de la Fantasy Premier League

EuroFantaisie

Si vous recherchez un jeu de Fantasy Football qui n’est pas seulement spécifique à la Premier League, EuroFantasy pourrait être fait pour vous.

EuroFantasy vous permet de vous inscrire avec Facebook et de choisir des joueurs sur tout le continent. Le pointage est similaire au jeu FPL normal et vous pouvez jouer à Draft ou Fantasy.

Visitez le site officiel d’Euro Fantasy

Le télégraphe

Il y a 10 000 £ à gagner avec le Telegraph, qui vient d’avoir une Fantasy League Euro 2020.

Il y a moins à penser avec cette version du jeu. Vous n’avez qu’à choisir un onze de départ pour votre équipe et vous n’avez reçu que 50 millions de livres sterling à dépenser (quel président avare, hein ?). Vous disposez de 40 transferts à utiliser chaque fois que vous souhaitez les effectuer – vous pouvez en effectuer un maximum de cinq avant une journée de match.

Visitez le site officiel de Telegraph Fantasy

L’équipe de rêve du soleil

Géant au sommet rouge, The Sun a également sa propre version de Fantasy Football.

Dream Team a une version Draft et Fantasy et il y a 100 000 £ à gagner. Comme avec le Telegraph, vous obtenez 50 millions de livres sterling à dépenser comme vous le souhaitez.

Visitez le site officiel de Sun Dream Team

