Fantasy Premier League : Quelle est la meilleure façon de dépenser votre argent FPL ? Voici le guide pour savoir s’il faut acheter de gros attaquants, milieux de terrain ou défenseurs

Fantasy Premier League est comme le vrai football : différents managers FPL ont des philosophies différentes. Avec 100,00 millions de livres sterling à dépenser, où ira tout cet argent ?

Il existe de nombreuses façons de jouer. Certains managers choisissent d’opter pour des milieux de terrain qui marquent des buts, car ils ont une récompense plus élevée pour les buts, les passes décisives et les attaquants. D’autres, cependant, préfèrent choisir des attaquants fiables. Certains managers veulent entasser autant de joueurs chers que possible, tandis que d’autres adoptent une approche plus mesurée.

Quel est le meilleur moyen ? Il n’y a aucun moyen de dire définitivement – mais nous avons rassemblé toutes les différentes philosophies FPL afin de vous montrer comment vous pourriez vouloir structurer votre côté.

Quelle est la meilleure façon de dépenser votre argent FPL ? Les 5 philosophies de la Fantasy Premier League

1. Allez grand au milieu de terrain

Il n’y a que quelques milieux de terrain d’une valeur supérieure à 10,0 millions de livres sterling. Bien sûr, vous ne pouvez pas tous les choisir…

Mais vous pouvez aller avec quatre ou cinq milieux de terrain premium, puis lésiner sur le reste de l’équipe. Vous obtenez plus de buts pour un milieu de terrain que pour un attaquant – donc si Salah et Harry Kane devaient avoir des saisons de buts identiques, vous en obtiendriez plus pour Salah.

Avoir cinq milieux de terrain premium signifie que vous pouvez jouer un 3-5-2 ou 4-5-1, en vous appuyant fortement sur le milieu du parc pour vous faire gagner des points. Bien sûr, la plupart des joueurs opteront pour un ou deux milieux de terrain à prix élevé – mais cela pourrait être une stratégie à haut risque et à haute récompense.

2. Qualité aux postes clés

Il y a des joueurs chers à tous les postes en FPL. Vous pourriez avoir envie d’en avoir quelques-uns dans chacun.

Dans ce côté particulier, nous avons opté pour une colonne vertébrale coûteuse qui, nous l’espérons, nous rapportera la majorité des points. C’est Ederson dans le but, Alexander-Arnold et Cancelo en défense, Son et Salah au milieu de terrain et Kane et Vardy à l’avant. Ces joueurs étaient susceptibles de faire partie de notre formation de départ chaque semaine – les autres peuvent alors faire la rotation.

C’est une bonne tactique si vous voulez couvrir vos paris sur les superstars et les différentes zones du terrain, en plus cela vous donne la flexibilité de changer de formation. Cela vous donne également de l’argent supplémentaire si vous cherchez à remplacer quelqu’un comme Ederson ou Cancelo par un joueur très performant – mais moins cher – plus tard.

Le seul problème est que vous n’obtiendrez peut-être pas beaucoup de qualité en dehors de votre colonne vertébrale.

3. Fort à l’arrière

N’oubliez pas que vous obtenez plus de points pour les passes décisives et les buts des défenseurs. Si vous avez envie de garer le bus, cela pourrait être la philosophie pour vous.

Les omniprésents en Premier League ont tendance à être des défenseurs et des gardiens de but. Dans cet esprit, vous pouvez faire bien pire que de choisir ceux que vous pensez performants, de vous donner une formation en arrière-cinq, puis de choisir des talents plus petits sur le terrain.

Bien que ce soit une bonne philosophie pour s’appuyer sur ces points d’apparence et de feuille blanche, les valeurs les plus élevées pourraient être plus difficiles à trouver. Ces semaines où quelqu’un dirige Salah et qu’il réussit un triplé ? Il est peu probable que vous en ayez. Quelle est la force de votre nerf?

4. Chimie d’équipe

Tant de managers s’inquiètent de savoir si leurs joueurs vont ou non jouer. Alors pourquoi ne pas faire venir le remplaçant de votre onze de départ également sur votre banc ?

Lorsqu’elle est bien exécutée, cette idée est fantastique. Regardez notre équipe ci-dessus de la saison dernière : nous avions trois joueurs de Manchester City, nous avions donc des points garantis s’ils étaient sur une bonne course et faisaient tourner leur XI. Nous avions les trois attaquants d’Arsenal et c’est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts au milieu de terrain. Si Robert Sanchez de Brighton manquait un match, nous avions son adjoint ; si Timothy Castagne était absent, Luke Thomas l’a probablement remplacé.

La seule question est la plus évidente, cependant. Si Leicester, Brighton, Arsenal et Brentford perdent tous – une grande possibilité la saison dernière – alors aucun de notre défense, de l’attaque ou des gardiens de but marquerait très bien. Bien sûr, vous ne pouvez pas non plus simplement choisir des joueurs parmi les équipes en forme – ce sera trop cher.

Utilisez cette tactique si vous avez une bonne impression d’une équipe dans son ensemble. Peut-être que Brentford est sous-estimé ou qu’Arsenal est en hausse? Cela peut également être une tactique pour couvrir vos paris lorsque vous essayez d’accumuler des points tôt.

5. Points focaux

Identifier le point focal d’une équipe devrait être quelque chose que vous faites avec toute signature FPL. Ici, nous avons construit toute une équipe d’entre eux.

Par exemple, Bukayo Saka est le meilleur joueur d’Arsenal et l’un des meilleurs joueurs de FPL. Salah et Bruno tirent des penaltys. Tout passe par Grealish et Lanzini lorsqu’ils jouent, ce qui signifie que des passes décisives sont probables. La saison dernière, nous avions des défenseurs de Burnley car ils étaient plus défensifs que Leeds, par exemple, alors qu’à Toney, Calvert-Lewin et Pukki, nous avions trois attaquants susceptibles de jouer dans des systèmes à un seul attaquant et donc de ne pas partager autant de buts que équipes qui jouent avec deux en haut.

Cette philosophie signifie que vous regardez moins les individus impliqués et plus la configuration tactique des équipes de la ligue. L’inconvénient, cependant, pourrait être que vous n’êtes pas doué pour identifier ou deviner ce que les gestionnaires vont faire.

Peut-être aurez-vous besoin d’un mélange de philosophies pour gérer cette saison FPL…

Vous pouvez jouer à Fantasy Premier League en ligne sur le Site Internet de la Premier League ou sur l'application Premier League, disponible sur iOS et Android.