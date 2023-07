Fantasy Premier League : Comment obtenir des points FPL en début de saison

Fantasy Premier League est un jeu étrange. Les managers FPL peuvent apporter d’innombrables changements à leur équipe tout au long de l’été, passant des heures interminables de temps libre (et probablement une bonne partie de notre journée de travail aussi) en préparation pour la mi-août.

Après avoir lu chaque fil Twitter discutant des communiqués de prix, parcouru les sites de statistiques à la recherche de joyaux sous-estimés et analysé le calendrier de début de saison plus attentivement que les équipes elles-mêmes, vous marquez 35 points lors de la semaine de jeu 1 et vous vous retrouvez classé au milieu des sept millions. Juste comme ça, vous regardez un monde de rivaux, qui ont tous le dessus alors que vous avez une liste de Baxters et un fort désir d’écraser ce bouton de transfert gratuit.

De nombreux managers ont remonté leurs bottes et bouclé leur ceinture, lui donnant une bonne course jusqu’à la première pause internationale, pour perdre tout intérêt à mesure que l’écart avec les premiers se creuse. Au lieu de lutter contre la montée, il est utile de fixer des objectifs avant le début de la saison pour vous aider à prendre le meilleur départ possible en FPL. Cela ressemble-t-il à quelque chose qui vous intéresserait ?

FPL: Comment obtenir des points Fantasy Premier League en début de saison

Seuls 100 000 managers seront satisfaits de leur rang GW1, et quelques-uns d’entre eux sont du genre à créer un nouveau profil chaque semaine juste pour pouvoir constituer la meilleure équipe possible. Sensations pas chères.

Nous prévoyons maintenant du temps pour les récompenses au printemps et nous ne pouvons pas perdre notre concentration simplement parce que quelques personnes mettent la pression tôt. Un score de soixante points ou plus dans chacune des trois premières semaines pourrait pas vous avez au sommet du tableau, mais sur la durée d’une saison, un score moyen de 68 points vous rapporterait 2600 points et une course au titre général.

Visez petit, manquez petit, gagnez gros.

2. Utilisez votre équipe complète et votre budget complet

(Crédit image : Tim Nwachukwu/Getty Images)

De nombreux managers aiment garder quelques millions en réserve pour s’assurer que les premières hausses de prix ne limitent pas leurs options de transfert. Pour y parvenir, ils finissent par signer des joueurs de banc bon marché avec une propriété élevée, dans l’espoir de capitaliser sur une hausse des prix sans être punis sur la feuille de match.

Les managers avertis éviteront ce piège et empileront toute leur équipe, pas seulement leur onze de départ, avec des joueurs capables de produire des points FPL. Particulièrement dans une saison avec un calendrier international chargé : vous voulez vous assurer contre les zéros dans votre alignement sans points de banc pour vous aider.

Garder une liste équilibrée où vous dépensez votre budget complet vous aidera dans les trois premières semaines et avec vos transferts après la première pause internationale.

3. Suivez les tendances et les statistiques

(Crédit image : PA)

Les joueurs les plus possédés de la FPL sont les plus possédés pour une raison. Chaque manager qui réussit possédera au moins quelques-uns des mêmes noms que tout le monde.

Vous devez également suivre les statistiques pour aider à trouver des joueurs sous-détenus avec un avantage, cependant – vous ne pouvez pas juste compter sur Erling Haaland si 80% des joueurs l’ont. Nous appelons ces « différentiels » et en posséder quelques-uns aide à différencier votre équipe – vous accumulez des points auprès de joueurs que d’autres managers ne possèdent pas.

Quelques saisons, Neal Maupay en était un bon exemple. L’attaquant de Brighton de l’époque avait disputé 70 apparitions (59 départs) au cours des deux saisons précédentes, 2020/21 le voyant 13e de la Premier League pour les buts attendus (13xG) – et il a massivement sous-performé, ne marquant que huit fois. Mais une nouvelle saison peut voir des stars se précipiter pour rembourser la foi. Maupay a réussi quatre buts lors de ses six premiers matchs cette campagne particulière.

4. Capitaine raisonnable

(Crédit image : Getty)

VOS EXPERTS FPL (Crédit image : FantasyYIRMA) FantaisieYIRMA a commencé en 2012 et s’est principalement concentré sur les actualités et les avant-premières de la Fantasy Premier League. Après une couverture fantastique consécutive sur huit ans et plus de 300 semaines de jeu, nous sommes confiants de dire que nous avons gaspillé une grande partie de notre vie d’adulte sur Fantasy Football. Découvrez notre podcast Moyenne Bang sur la plateforme d’écoute de votre choix où Ryan, John et MikeP discuter de tout ce qui concerne Fantasy Football chaque semaine.

Celui-ci pourrait être aussi évident que, euh, Captain Obvious, mais trouver le bon joueur pour remettre le brassard au cours des trois premières semaines de la saison fait une énorme différence. Au début d’une nouvelle année, les stars établies dans les équipes établies contre les équipes les plus faibles sont les seuls joueurs que vous devriez considérer.

Au fil des ans, nous avons suggéré de donner le brassard à Mo Salah pour le premier voyage de Liverpool à Norwich (il a marqué un but et deux passes décisives) ou à Bruno Fernandes contre Leeds, la saison où les Portugais ont réussi un triplé (depuis que l’équipe de Marcelo Bielsa avait les pires buts attendus autorisés à l’extérieur en 2020/21). Vous n’obtenez aucun point pour l’originalité, mais les points étaient évidents. Qui affronte les promus cette fois ?

Ne vous contentez pas de choisir les joueurs qui, selon vous, vont connaître de bonnes saisons, aussi tentantes soient-elles. Vous ne choisissez pas une équipe pour vous faire gagner des points en trois mois : analysez les matches, qui pourraient commencer la saison lentement et la reprendre à partir de là.

Vous pouvez jouer à Fantasy Premier League en ligne sur le Site Internet de la Premier Leagueou sur l’application Premier League, disponible sur iOS et Android. Il vous manque encore quelque chose ? Voici tout ce que vous devez savoir sur FPL, y compris les guides de FourFourTwo sur le jeu. Apprécier!