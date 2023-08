Fantasy Premier League : Comment créer une ligue FPL privée

Une partie du plaisir de Fantasy Premier League consiste à affronter vos amis – et avec les ligues FPL, il existe un moyen simple de mesurer votre performance par rapport à eux.

Les ligues FPL peuvent être créées par n’importe qui. Vous pouvez rejoindre les ligues d’autres utilisateurs via un code que vous avez partagé ou créer le vôtre.

C’est la seule façon de vraiment savoir si votre équipe est meilleure que celle de vos amis…

Comment créer une ligue FPL privée dans Fantasy Premier League : 1. Créer une nouvelle ligue

Si vous utilisez l’application (disponible sur iOS et Android), aller à Configurer les ligues via FPL. Si vous utilisez le site Internetallez au Ligues & Coupes section. Dans tous les cas, cela vous mènera au même endroit.

Vous allez vouloir cliquer sur Créez et rejoignez de nouvelles ligues et coupes. De là, cliquez sur Créer une ligue et une coupe.

2. Choisissez votre notation

Vous avez deux options pour marquer.

Le score classique est, comme son nom l’indique, la principale option pour la plupart des ligues. C’est là que les points que vous marquez sont additionnés chaque semaine de match, vous opposant à tous les autres joueurs de la ligue pour la saison dans son ensemble.

Le score en tête à tête vous place contre un autre joueur de votre ligue chaque semaine de match, dans un match spécifique – appelons-les Joueur A et Joueur B, pour cet exercice. Pour cette semaine de jeu, celui qui marque le plus de joueurs A et B obtient les points pour une victoire, tandis que l’autre n’obtient rien.

Les ligues de notation classiques signifient que les joueurs qui marquent beaucoup de points pourraient s’enfuir avec le titre, tandis que le face à face pourrait être le meilleur pour les groupes d’amis avec quelques rivalités.

3. Créez une ligue et une coupe sur invitation

Entrez le nom de votre ligue. Vous avez 30 caractères à utiliser – c’est 10 de plus que pour le nom de votre équipe. Les ligues avec des noms « jugés inappropriés ou offensants » peuvent être supprimées, alors réfléchissez bien aux amis que vous choisissez d’insulter avec le nom de la ligue.

Vous pouvez également choisir quelle semaine de jeu vous souhaitez que le score commence. Si vous pensez que tout le monde a besoin de quelques semaines pour reprendre le rythme de la FPL, vous pouvez choisir de commencer la ligue maintenant mais de commencer à marquer plus tard.

4. Créer une Coupe de la Ligue ?

A partir de cette saison, vous pourrez choisir de débuter une Coupe de la Ligue.

Cela tirera deux équipes aléatoires de la ligue l’une contre l’autre. Un peu comme une ligue Head to Head, celui qui bat l’autre prendra les points. La seule différence est que celui qui perd est définitivement exclu de la compétition.

Cela pourrait être un supplément amusant pour les joueurs de votre ligue.

5. Partagez le lien

Cliquez sur créer. À partir de là, vous pouvez choisir de partager votre lien avec vos amis en copiant le code lui-même ou par e-mail – cliquez simplement sur le rouage à côté de la ligue.

Si vous souhaitez changer le nom de la ligue ou regénérer un nouveau code, rendez-vous sur Administrer.

Vous pouvez jouer à Fantasy Premier League en ligne sur le Site Internet de la Premier Leagueou sur l’application Premier League, disponible sur iOS et Android. Il vous manque encore quelque chose ? Voici tout ce que vous devez savoir sur FPL, y compris les guides de FourFourTwo sur le jeu. Apprécier!