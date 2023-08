Fantasy Premier League : à quoi servent les remplaçants en FPL ?

Vous vous êtes donc inscrit pour jouer à Fantasy Premier League. Vous avez le nom de votre équipe FPL et vous avez déterminé les joueurs que vous souhaitez cibler dans chaque domaine.

100 millions de livres sterling peuvent sembler beaucoup d’argent à dépenser alors qu’ils ne sont qu’une poignée de joueurs valant plus de 10,0 millions de livres sterling dans le jeu – mais vous devrez également choisir des remplaçants. Non pas que vos sous-marins vous rapportent des points.

Alors à quoi bon les substituts ? Expliquons-nous.

FPL : comment les remplaçants sont-ils utilisés dans la Fantasy Premier League ?

(Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Il y a toujours une possibilité que l’un de vos onze de départ ne joue pas – peut-être qu’il y a une blessure, peut-être une suspension ou même que le match soit reporté en raison de circonstances imprévues. Dans ce cas, l’un de vos remplaçants entrera automatiquement dans l’équipe. Cela signifie que vous pouvez toujours accumuler des points.

Disons que vos deux gardiens sont Ederson et Nick Pope. Ederson se blesse à l’échauffement : le délai pour l’échanger est déjà passé. N’ayez crainte cependant : vous avez toujours Pope, qui jouera ce week-end et vous rapportera des points.

Dans le cas où un joueur de champ manquerait, il sera remplacé par le remplaçant de champ ayant la priorité la plus élevée qui a joué cette semaine. Les formations seront respectées : ainsi si votre équipe compte trois défenseurs, un défenseur ne pourra remplacer qu’un autre défenseur.

(Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

L’autre avantage d’avoir un banc est que vous êtes libre de modifier votre côté comme bon vous semble avant un match.

Alors disons de vos attaquants, vous avez Taiwo Awoniyi – qui fait face à l’équipe en tête de la ligue – et Erling Haaland – qui fait face à celui qui est en bas. Kane vaut plus que Toney et est considéré comme un meilleur joueur – mais vous voudrez peut-être le laisser sur le banc à la place de Toney, si vous pensez que Toney va vous rapporter plus de points.

N’oubliez pas que les remplacements sont effectués à la fin des semaines de jeu, donc vos modifications n’apparaîtront pas immédiatement.

