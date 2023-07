Fantasy Premier League 2023/24 : rejoignez notre ligue privée

La saison Fantasy Premier League pour la campagne 2023/24 est maintenant disponible. Cela signifie que les fans de Premier League peuvent s’asseoir et créer leurs propres équipes de rêve avec un budget fictif de 100 millions de dollars.

Vous pouvez choisir n’importe quel joueur de Premier League, y compris ceux qui peuvent arriver pendant la saison, pour créer un XI d’élite. Ensuite, les résultats en jeu de cette équipe rapportent un score à chaque partie. Avec 38 semaines de jeu, la saison de la Fantasy Premier League (FPL) s’étend sur toute la campagne. Vous pouvez mélanger et assortir les joueurs, parfois moyennant un coût, en fonction de leur forme ou simplement à quel point vous les appréciez.

Même si vous n’êtes pas un super fan de la Premier League, FPL est un excellent moyen de vous impliquer davantage. Bien sûr, vous pouvez avoir une ou deux équipes que vous aimez suivre. Cependant, cela donnera aux fans occasionnels la chance de s’impliquer davantage dans la ligue. Vous n’êtes pas le plus grand fan de Crystal Palace ? Eh bien, si vous aviez Eberechi Eze dans votre équipe de Fantasy Premier League il y a une saison, il s’est classé 16e au total en termes de points. FPL permet aux fans de faire preuve de créativité pour maximiser leurs points.

Rejoignez la ligue privée WST Fantasy Premier League pour 2023/24

Avec votre équipe réunie, vous pouvez tester vos connaissances sur le ballon et votre capacité de prédiction contre d’autres lecteurs et adeptes de World Soccer Talk. Dans notre ligue privée, vous affronterez de grands fans de la Premier League. La meilleure partie est que tout est pour le plaisir. Vous pouvez essayer aussi fort que vous le souhaitez pour atteindre le sommet. Ou, vous pouvez le rendre strictement décontracté et vous assurer que votre composition est définie avant le début des jeux.

Pour les personnes intéressées, voici les étapes pour rejoindre la World Soccer Talk Fantasy Premier League :

1. Visitez le site de Fantasy Premier League et connectez-vous

2. Si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, cliquez sur le bouton « S’inscrire »,

3. Après vous être connecté, sélectionnez votre équipe (vous pouvez toujours modifier la sélection de l’équipe plus tard, alors ne vous inquiétez pas de finaliser votre équipe sur-le-champ),

4. Cliquez sur l’onglet « Ligues » dans la barre de navigation supérieure,

5. Cliquez sur le bouton « Créer et rejoindre de nouvelles ligues »,

6. Cliquez sur le bouton « Rejoindre une ligue »,

7. Cliquez sur le bouton « Rejoindre une ligue privée »,

6. Entrer le code pfscfs puis cliquez sur le bouton « Rejoindre la ligue »

Vous pouvez également simplement utiliser notre lien de connexion automatique qui s’occupe de certaines de ces étapes pour vous.

Fantasy Premier League est gratuit. Et avec notre ligue privée, qui est l’une des ligues privées FPL les plus anciennes aux États-Unis, vous pouvez affronter d’autres lecteurs pour voir à quel point vous dépistez les joueurs de la ligue.

Bonne chance à tous ceux qui entrent.