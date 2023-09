Fantasy Premier League 2023/24 : Gameweek Six astuces et conseils d’experts | Actualités footballistiques

Sky Sports est de retour avec la chronique hebdomadaire Fantasy Premier League, vous apportant les conseils essentiels des meilleurs managers du monde.

Cette fois, expert FPL Houx Shand répond aux questions brûlantes avant la date limite de samedi à 13h30 pour la Gameweek Six…

Souhaitez-vous conserver ou vendre Ben Chilwell ?

Houx Shand : Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir quelqu’un de Chilwellle prix (5,8 millions de livres sterling) sortant du banc pour des camées d’un point et d’après les informations dont nous disposons jusqu’à présent, il semble peu probable que nous le voyions à l’arrière gauche dans le système préféré de Mauricio Pochettino.

C’est entre Chilwell et Mykhailo Mudryk (6,3 millions de livres sterling) pour une place sur l’aile gauche et je ne suis pas sûr que les managers de la FPL veuillent le « va-t-il, n’est-ce pas ? question chaque semaine donc, pour moi, vous vendez un actif fiable à Newcastle (Kieran Trippier 6,5 millions de livres sterling, Sven Botman 4,5 millions de livres sterling) ou Man City (Rubén Dias 5,5 millions de livres sterling).

S'exprimant avant le déplacement de Chelsea à Bournemouth, Mauricio Pochettino a déclaré que lui et ses joueurs devaient rester positifs malgré leur longue liste de blessures.



Avec la blessure de Bernando Silva, est-il désormais temps de se jeter sur Jeremy Doku ou Phil Foden ?

Houx Shand : j’ai possédé Foden (7,6 millions de livres sterling) depuis GW1 et je pense que c’est un très bon différentiel, avec de bons montages et un plafond de points élevé. Doku (6,5 millions de livres sterling) la place dans l’équipe pourrait être plus menacée lorsque Jack Grealish (7,3 millions de livres sterling) revient bientôt.

Pep Guardiola évoque l'objectif de Phil Foden d'être l'un des meilleurs joueurs du club et les doutes de Gareth Southgate quant à son positionnement.



Nicolas Jackson vers Julian Alvarez est-il un transfert incontournable ? Y a-t-il d’autres attaquants sur votre radar ?

Houx Shand : Si vous n’avez pas déjà triple Man City comme moi, alors oui, c’est la décision évidente. Je ne peux pas sauter dessus Álvarez (6,9 millions de livres sterling) et je ne suis pas sûr qu’il existe un autre contrat à terme que je vendrais facilement Jackson (7,0 millions de livres sterling) pour qui affiche encore de bons chiffres sous-jacents.

Darwin Nunez (7,4 millions de livres sterling) et Rasmus Hojlund (7,0 millions de livres sterling) sont cependant fermement sur ma liste de surveillance si Jackson se vide à nouveau.

Quels sont les joueurs sur votre radar pour remplacer Gabriel Martinelli ?

Holly Shand : Bryan Mbeumo (6,9 millions de livres sterling) est la solution la plus évidente, mais je chercherais probablement à Moussa Diaby (6,6 millions de livres sterling), Eberechi Eze (6,3 millions de livres sterling) et Foden, étant donné le choix.

Bryan Mbeumo a marqué quatre buts en cinq matchs de Premier League jusqu'à présent cette saison.





Quelle serait votre équipe wildcard si vous l’utilisiez cette semaine ?

Houx Shand : Je soutiendrais la triple attaque de Man City, la double attaque de Liverpool, la double défense de Newcastle et je m’amuserais un peu avec ça.

Si j’appuyais sur la gâchette, je pourrais me le permettre : David Raya, Alphonse Areola ; Pervis Estupinan, Sven Botman, Fabian Schar, Issa Kaboré, Matty Cash ; Mohamed Salah, Bryan Mbeumo, Phil Foden, James Maddison, Alejandro Garnacho ; Darwin Nunez, Julian Alvarez, Erling Haaland.

