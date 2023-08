Fantasy Premier League 2023/24 : Gameweek 3 astuces et conseils d’experts | Actualités footballistiques

Sky Sports est de retour avec la chronique hebdomadaire Fantasy Premier League, vous apportant les conseils essentiels des meilleurs managers du monde.

Experts FPL Lee de la famille FPL et Gianni Buttice répondez aux questions brûlantes avant la date limite de vendredi à 18h30 pour la Gameweek 3…

Man City a une belle série de feuilles blanches potentielles – quels atouts défensifs ciblez-vous ?

Lee de la famille FPL : Ruben Dias (5,5 millions de livres sterling) semble le plus cloué pendant des minutes dans cette défense de City, mais j’ai remarqué Kyle Walker (5,1 millions de livres sterling) avancer dans ces zones offensives dans lesquelles nous aimons que nos atouts FPL soient contre Newcastle.

Walker est également légèrement moins cher que Dias, mais assurez-vous simplement d’avoir une couverture de banc raisonnable si Pep décide de reposer ou de faire pivoter l’Anglais, en particulier avec le football européen à l’horizon.

Bernardo Silva dit qu’il reste à Man City parce que cela lui donne « l’opportunité de continuer à gagner » après que le milieu offensif a signé une prolongation de contrat avec le club jusqu’en 2026.



Gianni Buttice : Il s’agit de la meilleure défense de la ligue et couvrir leur ligne arrière a beaucoup de sens malgré le faible potentiel offert par leurs défenseurs en termes de menace de but.

Au cours des deux premières Gameweeks, Man City est la seule équipe à concéder moins d’un xG (0,66), c’est pourquoi j’ai été transféré Josko Gvardiol (5 millions de livres sterling) Dias offre sans doute une garantie de minutes plus élevée que tous les autres défenseurs de City, mais vous devez lui trouver 0,5 supplémentaire.

Bruno Fernandes et Marcus Rashford doivent-ils être à la hauteur cette semaine pour justifier leurs places dans les équipes ?

Lee de la famille FPL : celui de Marcus Rashford (9 millions de livres sterling) Le positionnement au centre signifie qu’il joue une grande partie du match dos au but, plutôt que sur la gauche en courant vers les défenseurs – ce qu’il aime faire.

Les fans de United espèrent que cette nouvelle signature Rasmus Hojlund (7 millions de livres sterling) peut se remettre en forme et s’intégrer dans l’équipe première, ce qui signifie que Rashford revient parmi les buts depuis sa position préférée.

Erik ten Hag dit que tout le monde à Manchester United doit « relever la barre » cette saison afin de réduire l’écart avec Manchester City, y compris Marcus Rashford qui a marqué 30 buts toutes compétitions confondues pour United la saison dernière.



Bruno Fernandes (8,5 millions de livres sterling) a eu la malchance de ne pas revenir pour ses propriétaires, au cours des deux premiers matchs, il est le meilleur parmi tous les milieux de terrain pour l’implication attendue dans les buts (xGI) à 2,1. Il aurait dû avoir quelques retours maintenant, donc je vais rester avec lui au moins pour le match Forest. Avec Arsenal et Brighton après cela, cependant, il pourrait être difficile de les retenir dans GW4.

Gianni Buttice : Absolument! Ceux qui les détiennent le font à cause du bon match à domicile contre Nottingham Forest, mais encore une fois vierges et ils seront à juste titre sur le billot pour la plupart des managers.

Si James Maddison est blessé, qui sont les meilleurs remplaçants ?

Après la victoire 2-0 contre Manchester United, James Maddison de Tottenham a été vu quittant le stade avec une botte de protection.



Lee de la famille FPL : Si vous voulez rester dans la fourchette de prix de 7,5 millions de livres sterling, je pense Phil Foden (7,6 millions de livres sterling) est le choix le plus remarquable. Il a été à son meilleur contre Newcastle dans le rôle central habituellement occupé par Kevin De Bruyne (10,3 millions de livres sterling). Il a tiré toutes les ficelles et obtenu une passe décisive pour ses propriétaires en FPL.

Si vous souhaitez économiser quelques livres FPL, vous pouvez le faire en déplaçant l’une des nombreuses bonnes options dans la tranche de 6,5 millions de livres sterling. Celui de Bryan Mbeumo (6,7 millions de livres sterling) Les statistiques d’implication dans les buts attendus sans pénalité ont été superbes, juste derrière Fernandes avec 1,95. Ajoutez des pénalités en haut et des matches décents pour démarrer, il serait mon option de prédilection, suivi de près par la paire de Brighton. Kaoru Mitoma (6,6 millions de livres sterling) et Solly Mars (6,6 millions de livres sterling).

Gianni Buttice : Foden est un joueur sur lequel j’ai lancé avant la Gameweek 1 et j’aime le fait qu’il ait été un peu un différentiel pour moi. Beaucoup, cependant, chercheront à l’acheter cette semaine. Jouant au centre, il s’est procuré six occasions contre Newcastle et sans De Bruyne, il semble être la principale source créative de cette équipe.

Phil Foden et Julian Alvarez prouvent que les transferts sont populaires, êtes-vous d’accord ou pas ?

Lee de la famille FPL : Les matches de City s’annoncent superbes depuis quelques semaines maintenant, donc je m’attends à ce qu’ils soient sur le devant de la scène. Le lien entre Foden et Julian Alvarez (6,6 millions de livres sterling) a vraiment attiré l’attention contre Newcastle, qui est lui-même une équipe très difficile à briser.

Ayant Erling Haaland (14 millions de livres sterling) dans votre équipe ne fera pas beaucoup de différence sur votre rang s’il marque, tout simplement parce qu’il appartient à plus de 90 pour cent des managers. Donc, si vous voulez participer à cette attaque de City, Foden ou Alvarez sont la voie à suivre, ou peut-être même les deux ! Alvarez, en particulier, mérite d’être pris en considération car nous avons de nombreuses options de milieu de terrain intéressantes en FPL, mais moins en attaque. Il pourrait donc être plus facile de trouver une place pour Alvarez que pour Foden.

À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de Manchester City contre Newcastle en Premier League



Gianni Buttice : J’aime les deux pour les Gameweeks 3 et 4, mais je m’attends à ce que Man City recrute un ou deux joueurs offensifs et avec cela, nous pourrions voir Alvarez devenir particulièrement un risque de quelques minutes après la pause internationale.

Pour les matches immédiats, cependant, je pense qu’il y a un argument raisonnable pour acheter l’un ou même les deux, sachant qu’ils jouent bien et qu’ils ont chronométré 180 minutes chacun au cours des deux premières semaines.

Nicolas Jackson est-il quelqu’un que nous devrions examiner ou existe-t-il de meilleures options ?

Lee de la famille FPL : celui de Nicolas Jackson (7 millions de livres sterling) les données sous-jacentes au cours des deux premières Gameweeks ont été plutôt bonnes, mais ses propriétaires n’ont rien à montrer. On pourrait dire qu’il a un peu gaspillé devant le but et qu’il s’adapte toujours à son nouvel environnement. C’est peut-être vrai, mais j’aime le fait qu’il soit dans la bonne position pour rater le match. Cela peut sembler contre-intuitif, mais, à mon avis, il fait toutes les bonnes choses et arrive dans les bonnes positions pour briser son canard le plus tôt possible.

Et leurs trois prochains matches contre Luton (H), Nottingham Forest (H) et Bournemouth (A) sont à peu près aussi bons que jamais en FPL. Il mérite d’être considéré et éventuellement investi.

Gianni Buttice : Je vais probablement lancer les dés et faire venir le joker qu’est Jackson. Pour moi, cela signifierait vendre ce qui a fait ses preuves Ollie Watkins (8 millions de livres sterling)fraîchement sorti de son triplé en milieu de semaine en Europe, mais j’aime courir après les matches et Jackson a ensuite deux superbes matchs à domicile.

Alors qu’il était blanc en Premier League, il avait l’air très affûté en pré-saison et je le soutiens pour marquer vendredi soir. Bien sûr, la cohérence est un problème, mais je vais probablement parier car je pense que son plafond sera plus élevé que celui de Watkins dans les deux prochaines semaines.

Y a-t-il quelqu’un en dehors d’Erling Haaland que vous considéreriez comme capitaine cette semaine ?

Lee de la famille FPL : J’ai donné le brassard à Mo Salah (12,5 millions de livres sterling) la semaine dernière et a obtenu un petit gain sur Haaland, mais regarder City sans le Norvégien comme capitaine était une montre inconfortable.

Sheffield United semblait vulnérable contre Forest et je soutiendrais Haaland pour figurer à nouveau parmi les buts ce week-end. Si vous souhaitez choisir une alternative, regardez les atouts d’Arsenal à domicile contre une équipe de Fulham qui vient d’inscrire trois buts à domicile contre Brentford lors de la Gameweek 2.

Nous jetons un œil à la passe décisive de Mo Salah contre Chelsea avec une toute nouvelle technologie



Gianni Buttice : Les bonnes équipes avec de beaux matches à domicile peuvent parfois m’éloigner de Haaland et j’aime beaucoup le match d’Arsenal. Fulham a été très faible défensivement et je m’attends à ce qu’Arsenal en marque quelques-uns, mais avec Bukayo Saka (8,6 millions de livres sterling) éventuellement hors penalty, il est difficile d’identifier quel joueur d’Arsenal vous soutenez. Il existe un écart potentiel de points pour leurs quatre premiers tandis qu’à City, nous savons que s’ils marquent, Haaland sera probablement impliqué.

