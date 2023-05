Fantasy Premier League 2022/23: le vainqueur du classement général révèle des secrets après avoir remporté toute la compétition | Nouvelles du football

Une autre saison de Fantasy Premier League s’est terminée et il est temps de couronner le champion.

Sur 11 millions de joueurs, Ali Jahangirov (FPL Gunz) a terminé à la première place, devançant la deuxième place de seulement cinq points au cours d’une saison très disputée.

Et le grand gagnant a parlé exclusivement à Sports du ciel pour dévoiler ses secrets – et ses astuces pour la saison prochaine.

Qu’est-ce que ça fait d’être sacré champion FPL pour 2022/23 ?

C’est surréaliste pour être honnête. C’est un sentiment incroyable d’être le meilleur au monde, surtout dans un jeu lié au football que j’adore. Il n’a pas encore pénétré mais les messages de soutien ont été écrasants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard en arrière sur la façon dont l’équipe de Soccer Saturday s’est entendue lorsqu’elle s’est affrontée en FPL – il est juste de dire que Paul Merson a encore un peu à apprendre sur le football Fantasy…



Qu’est-ce qui vous a le plus surpris cette saison ?

Je me suis surpris à être assez patient et calme quand les choses devenaient vraiment stressantes. Certaines décisions m’ont été favorables, mais la plupart d’entre elles ont été calculées et mûrement réfléchies. Je suis généralement plus compulsif dans les moments stressants.

Personne ne sait exactement quels joueurs pourraient bien faire à l’avance et même si votre équipe semble faible sur le papier, cela pourrait bien vous surprendre et faire des merveilles. Étonnamment, j’ai gardé confiance en des joueurs qui n’étaient pas en forme à ce moment-là, mais qui ont réussi à récupérer et à bien performer à nouveau, alors que d’autres managers ont choisi de se débarrasser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mohamed Salah bat le record de buts de Robbie Fowler en Premier League pour devenir le plus grand buteur de Liverpool en Premier League avec 129 buts alors qu’il en a marqué deux lors de la défaite 7-0 du club contre son rival Manchester United



C’était vraiment tentant de suivre le courant, mais d’une manière ou d’une autre, mon instinct m’a dit de rester avec Gabriel Martinelli, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Tyrone Ming qui a livré des points cruciaux pour moi en conséquence.

Quelles ont été vos meilleures et vos pires décisions cette saison ?

je dirais avoir Callum Wilson et Ming comme différentiels dans mon équipe en cas de besoin était de loin la meilleure décision. J’ai possédé Wilson pour ses courses de monstres tout au long de la saison alors qu’il était très peu possédé. Je suis également allé pour lui au lieu du plus populaire Alexander Isak et je l’ai dirigé, ce qui a abouti à 48 points lors de la Double Gameweek 36.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Callum Wilson parle d’une baisse de motivation après la Coupe du monde et comment il a redécouvert son étincelle pour propulser Newcastle vers la qualification de la Ligue des champions



Wilson a joué un rôle énorme dans ma victoire, car il a été remplacé pour une courte apparition dans GW38 et a bloqué les 15 points d’Ethan Pinnock pour le n ° 2 mondial.

J’ai eu Mings comme premier joueur de banc et j’ai marqué des points chaque fois qu’il me manquait un partant dans mon équipe. Il a fait des merveilles absolues pour moi cette saison.

La pire décision était de prendre Kévin De Bruyne dans mon WC, ce qui m’a presque coûté une victoire. J’ai fait un joker dans GW34 et j’ai pressé De Bruyne en obtenant des joueurs bon marché dans d’autres positions. En conséquence, il a raté trois des quatre matchs pour lesquels je le possédais et ne m’a obtenu que trois points en un match. Le reste de mon équipe avait l’air très faible, mais j’ai réussi à passer la ligne.

Quelles tendances de cette saison vont se poursuivre en 2023/2024 ?

Je vais certainement suivre les mêmes schémas que lors des deux saisons précédentes. Cela m’a bien servi car j’ai terminé 215e la saison dernière.

En ce qui concerne la stratégie de puce, j’essaierai d’utiliser mon joker le plus tard possible car c’est la puce la plus puissante qui vous permet de changer toute votre équipe lorsque les choses tournent mal.

Essayez de prendre le moins de coups possible car ils ne rapportent pas nécessairement. Jouez à votre propre jeu quoi qu’il arrive car c’est la seule façon de s’amuser en FPL.