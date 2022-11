Fantasy Premier League 2022/23 : Le rapport de mi-mandat des experts pendant la pause de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Alors que la Fantasy Premier League fait une pause pendant la Coupe du monde, Sports du ciel demande aux experts FPL un rapport à mi-parcours après 16 semaines de jeu d’action.

Dans notre dernière chronique, Houx Shand et Wes Prickett (FPL Heisenberg) regardez les plus grands plats à emporter de la première moitié de la saison, évaluez les joueurs les plus surprenants et discutez de leur approche pour le retour de la FPL après la Coupe du monde.

Quelle est votre plus grande leçon de la première moitié de la saison FPL ?

Holly Shand : Newcastle les atouts doivent être tenus en haute estime: le gardien de but, le défenseur et le milieu de terrain les plus performants du jeu viennent tous de Tyneside. Je n’ai même jamais envisagé un joueur de Newcastle dans mon repêchage de Gameweek 1 et ce sera ma priorité absolue après la pause de tripler ses atouts.

FPL Heisenberg : Ce que je retiens le plus, c’est que je suis content d’avoir encore tous mes jetons. La raison en est qu’il y a toujours des semaines de jeu doubles et vierges dans la seconde moitié de la saison, et avec les matchs reportés dans Gameweek 7 et 8, il y en aura encore plus que d’habitude, donc avoir le Free Hit, Bench Boost et Triple Captain sera être inestimable.

Quel a été votre plus gros faux appel ou votre pire prédiction ?

Holly Shand : j’esperais Erling Haaland commencer lentement, surtout avec sa condition physique et son manque de minutes en pré-saison. Je n’aurais pas pu me tromper davantage ! Il a fait l’un des départs les plus rapides de l’histoire de la Premier League et pourrait terminer la saison en tant que joueur le plus performant de la FPL. Il a été l’atout le plus prolifique de mon temps à jouer au jeu. Heureusement, je le possède depuis Gameweek 2 !

FPL Heisenberg : Pedro Neto. Je pensais qu’il serait une option budgétaire décente, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné de cette façon.

Quel joueur vous a le plus surpris et pourquoi ?

Holly Shand : Miguel Almiron. Je l’ai catégoriquement ignoré pendant des semaines car je ne voyais pas ses retours être durables, après avoir retourné neuf buts et six passes décisives en trois saisons et un peu auparavant. Cependant, il a déjà inscrit huit buts et deux passes décisives cette saison et ne montre aucun signe de ralentissement, avec des chiffres sous-jacents solides pour supposer que ces retours peuvent être durables.

FPL Heisenberg : Ça doit être Miguel Almiron. Il a eu une excellente pré-saison et avec l’amélioration de Newcastle, j’avais envie qu’Almiron ait sa meilleure saison dans un maillot de Newcastle, cependant, je ne pensais pas qu’il serait aussi bon qu’il l’a été. Il apportera également une réelle valeur ajoutée dans la seconde moitié de la saison.

Quel joueur a le plus déçu et pourquoi ?

Holly Shand : Trent Alexander-Arnold était l’un des premiers noms sur ma feuille d’équipe Gameweek 1, mais il a livré très peu et a été l’une des principales raisons pour lesquelles Liverpool n’a pas réussi à conserver un nombre important de draps propres jusqu’à présent cette saison. Il incarne la disparition des défenseurs premium dans le jeu cette saison.

FPL Heisenberg : Probablement Trent Alexander-Arnold. Il a fixé ses normes si haut, alors quand l’attaque revient et que les draps propres se tarissent, c’est un choc pour nous tous. Mis à part le gros coup dans le match de Bournemouth, il a connu une très mauvaise saison jusqu’à présent.

Gameweek 17 est dans un mois, mais quels joueurs et équipes sont sur votre radar ?

Holly Shand : En tant qu’équipe qui domine la Premier League à Noël, les actifs de Arsenal devrait être une considération clé et j’opterai probablement pour trois de leurs atouts. Leurs matches sont mitigés, mais ils sont susceptibles de fournir la cohérence dont nous avons besoin malgré cela.

FPL Heisenberg : Il est vraiment important de NE PAS y penser maintenant, vous ne voulez pas vous enfermer dans un certain joueur, puis ne pas pouvoir changer d’avis à mesure que nous nous rapprochons de la Gameweek 17. Par conséquent, je ne penserai pas à mon équipe FPL jusqu’à environ sept jours avant le début de la Gameweek 17. À ce stade, nous aurons beaucoup plus d’informations sur lesquelles travailler (qui est allé loin dans la Coupe du monde, etc.)

Adopterez-vous une approche différente en seconde partie de saison ?

Holly Shand : Je suis tenté d’y aller avec une formation en 3-5-2 pour la reprise de la Premier League et avec trois primes si j’arrive à les caser : on en a pour son argent en FPL ! Nous devons être conscients des doubles semaines de jeu et des jetons encore à jouer dans la deuxième phase de la saison.

FPL Heisenberg : Peut-être, comme nous savons qui sont les meilleurs facilitateurs de budget, il sera plus facile de constituer une équipe solide tout en passant de deux à trois primes. Je jouerai toujours en 3-4-3 et j’envisagerai fortement d’opter pour trois primes étant donné la cohérence de Haaland, Kane, De Bruyne et Salah, trois de ces quatre semblent optimaux.