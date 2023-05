Fantasy Premier League 2022/23 : Gameweek 37 astuces et conseils d’experts | Nouvelles du football

Sky Sports est de retour avec la chronique hebdomadaire, vous apportant des conseils essentiels des meilleurs managers de Fantasy Premier League au monde.

Experts FPL Pras Singhal et gianni buttice répondez aux questions brûlantes avant la date limite de samedi à 11 heures pour la Gameweek 37…

Que devraient faire les gens avec les joueurs de Man City avec la menace de rotation ?

Pras Singhal : À première vue, un milieu de terrain de City ou Julian Alvarez a un énorme avantage compte tenu du doublé. Cependant, si l’on tient compte de la formidable victoire, mais physiquement intense, du Real Madrid au match retour et de la possible victoire du titre de champion dimanche – qui commence contre Chelsea et Brighton semble une loterie, encore plus que d’habitude.

Je les classerais comme « n’achetez pas, ne vendez pas ». Tout attaquant de Man City pourrait devenir gros, alors pourquoi ne pas tenter sa chance et le retenir. D’un autre côté, il y a suffisamment de bonnes options même avec des équipes à match unique comme Newcastle, qui joue à Leicester à domicile, et Liverpool, qui joue à Aston Villa à domicile – donc ne pas acheter de joueurs de Man City est également viable.

Gianni Buttice : Le titre pourrait être conclu avant que Manchester City ne se rende à Brighton et si tel est le cas, les managers de la FPL craindront la rotation, sachant qu’ils jouent trois matchs en sept jours.

Cependant, Guardiola a déjà parlé de l’élan et des joueurs ayant besoin de minutes pour maintenir leurs niveaux de performance élevés, donc je me demande si ses principaux hommes commencent effectivement les deux matchs et nous ne voyons peut-être que des remplacements de 60 à 70 minutes selon l’état du jeu.

En résumé, je serais réticent à vendre mes actifs de City mais je suis prudent quant à leur achat cette semaine.

Bruno Fernandes est-il un incontournable – même pour un moins quatre? Y a-t-il des actifs de United en dehors des Portugais et de Rashford sur votre radar ?

Pras Singhal : Fernandes est peut-être la deuxième meilleure option pour le capitanat cette semaine – en tenant compte de la rotation possible de Man City et de la forme physique de Marcus Rashford. Le seul problème est son prix et les sacrifices nécessaires pour l’acheter. Si la seule voie viable pour lui est de vendre Salah, cela ne me dit rien.

Salah a trois parcours à deux chiffres d’affilée et est lui-même une excellente option de capitaine dans GW38 contre Southampton. D’un autre côté, si vous pouvez vous rendre à Bruno Fernandes sans sacrifices majeurs, c’est en effet une excellente option.

En dehors de Fernandes et Rashford, un défenseur de Man Utd est une option décente. Ils ont gardé cinq draps propres au cours des huit derniers. Le match à l’extérieur contre Bournemouth et le match à domicile contre Chelsea sont décents sur le papier. Luke Shaw et David de Gea sont les plus cloués de tous, mais Victor Lindelof ou Raphael Varane ont également une chance décente de commencer les deux matchs.

Gianni Buttice : Bruno Fernandes est le joueur que je crains le plus de ne pas posséder cette semaine et j’essaie désespérément de trouver des moyens de l’accommoder. Il a deux bons matches, a produit de brillantes statistiques sous-jacentes et est actuellement au sommet de son art. Je serais heureux de le transférer pour un succès cette semaine.

Couvrir la ligne arrière de Manchester United est également important. De Gea, Shaw et même un Lindelof 4.1 sont de très bonnes options pour le moment.

Quels sont vos incontournables pour les deux prochaines semaines ?

Pras Singhal : Haaland, Rashford (si en forme), Shaw, Mitoma est une bonne liste d’incontournables pour le run-in. Au-delà de cela, Bruno Fernandes, un autre attaquant de Man City, Salah et Alexander-Arnold sont également d’excellentes options à avoir – d’autant plus que Liverpool doit gagner les deux matchs restants pour avoir encore une chance de se classer parmi les quatre premiers.

Gianni Buttice : Malgré l’absence de double gameweek, Trent Alexander-Arnold se sent essentiel en ce moment. Dans son nouveau rôle dans l’équipe, il est encore plus une menace de but et d’assistance qu’auparavant. Liverpool semble également beaucoup plus solide défensivement et quand ils gardent une feuille blanche, vous savez que Trent obtient des points bonus.

Quels sont les meilleurs différentiels pour les prochaines semaines ?

Pras Singhal : Même si la ligue est presque terminée, je pense qu’Arsenal va tout donner dans le match contre Nottingham Forest et enfin le match à domicile contre les Wolves. Leurs attaquants sont très peu possédés – donc Gabriel Jesus, Martin Odegaard ou Bukayo Saka sont de grands différentiels. Pour un ultra-différentiel, pensez également à Leandro Trossard – mais faites d’abord attention aux nouvelles sur la blessure de Gabriel Martinelli.

Gianni Buttice : Sachant que Riyad Mahrez a raté les deux matchs de la Ligue des champions contre le Real Madrid, je m’attends à ce qu’il obtienne beaucoup de minutes lors de la double semaine de match. Il a commencé les quatre derniers matchs de Premier League et a réussi cinq passes décisives pendant cette période et je m’attends à ce que sa bonne forme continue.

Un autre milieu de terrain à considérer est Antony, qui appartient à moins de 4% des managers. Il a été très gaspilleur ces derniers temps, mais il a des chances et vous vous attendez à ce qu’il commence à les convertir avec sa qualité. Bournemouth et Chelsea ont tous deux montré des faiblesses à l’arrière ces dernières semaines et c’est une belle semaine de double match pour Manchester United.

Pour ceux qui ont encore des jetons, les utiliseriez-vous cette semaine ou la suivante ?

Pras Singhal : Cela dépend de la puce et de la forme de l’équipe. S’il s’agit d’un triple capitaine ou d’un boost de banc, il est préférable de l’utiliser cette semaine pour maximiser les gains lors d’une double semaine de match.

Si, cependant, il s’agit d’une puce à succès gratuite, il serait peut-être préférable de l’utiliser lors de la dernière semaine de jeu où il pourrait y avoir plus de potentiel de points étant donné que nous voyons généralement plus de rotation mais aussi plus de buts le dernier jour. Les gains pourraient être énormes.

Gianni Buttice : Le boost de banc dépend évidemment beaucoup de l’équipe, mais il est maintenant temps d’appuyer sur la gâchette s’il vous reste encore des jetons.

Quelles sont les meilleures options de capitaine cette semaine?

Pras Singhal : Comme toujours, Haaland sur deux matchs, même avec des minutes limitées, est l’option hors concours. Après cela, j’aime aussi les options de Man Utd étant donné qu’ils ont tout pour jouer et les matchs contre Bournemouth (A) et Chelsea (H) devraient voir quelques buts. Ma seule préoccupation est que le manque de grosses victoires (11 buts lors des huit derniers matchs de Premier League) signifie que la hausse est également plus faible.

Gianni Buttice : J’espère deux départs mais je n’attends pas forcément 180 minutes de Haaland. Avec son haut plafond de points, je ne pense pas que cela importe trop et il sera toujours mon capitaine cette semaine.

Bruno Fernandes est une belle option différentielle compte tenu de sa forme et de ses installations. C’est aussi un peu une machine de fitness, vous pouvez donc compter sur lui pour 180 minutes.