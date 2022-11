Fantasy Premier League 2022/23 : Gameweek 15 trucs et conseils d’experts | Nouvelles du football

Sky Sports continue sa chronique hebdomadaire en vous apportant des conseils essentiels des meilleurs managers de Fantasy Premier League au monde.

Dans notre dernière chronique, Famille FPL et Houx Shand répondez à certains sujets d’actualité alors que la chasse aux points Fantasy Football s’intensifie.

Il n’est pas trop tard pour rejoindre la Sky Sports Fantasy League officielle avec code e7ft7m.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam et Lee de FPL Family discutent du meilleur joueur différentiel à avoir dans le football Fantasy avant la Coupe du monde.



Y a-t-il des joueurs qui valent un -4 à ce stade ?

HOUX SHAND : Non. Il est peu probable qu’un succès à quatre points produise des gains avec seulement deux semaines de jeu avant des transferts illimités. L’exception est si Erling Haaland est exclu et que vous devez prendre un -4 pour faire entrer Kevin De Bruyne et le capitaine. Manchester City a le match exceptionnel du week-end contre Fulham.

FAMILLE FPL : Je ne prends généralement des coups que lorsque je pense que cela portera ses fruits à plus long terme – et pour le moment, il n’y a plus de terme en FPL, car la fenêtre de transfert illimitée approche à grands pas. Je n’ai pas encore pris de coup cette saison et je suis sûr que ce sera encore le cas jusqu’après la Coupe du monde.

Détenez-vous ou vendez-vous Phil Foden ?

Image:

Phil Foden n’a pas commencé les deux derniers matchs de Man City





HOUX SHAND : Tenir, mais seulement parce que j’ai dû utiliser mon transfert gratuit pour remplacer Toney cette semaine. Il a joué 90 minutes dans un match de Ligue des champions sans signification en milieu de semaine, ce qui suggère qu’il est bien en deçà de l’ordre hiérarchique de Pep Guardiola en ce moment. Espérons qu’il puisse fournir quelque chose comme remplaçant contre Fulham.

FAMILLE FPL : Certainement une prise. FPL est un jeu frustrant lorsque vos joueurs commencent sur le banc et viennent pour le redoutable camée à un point, ce qui a été le cas lors des deux derniers GW pour Phil Foden.

Cependant, avec un match à domicile pour statistiquement la défense la plus faible de la ligue au cours des 6 dernières GW, vous devez tenir pour GW15 et croiser les doigts pour que Pep lui donne le départ – même après avoir joué les 90 minutes complètes contre Séville en Ligue des champions.

Détenez-vous ou vendez-vous Zaha ?

Image:

Wilfried Zaha fait face à la concurrence pour les places au milieu de terrain





HOUX SHAND : Encore une fois je tiens mais uniquement parce que j’avais besoin de faire un virement ailleurs. Crystal Palace a encore deux matchs à l’extérieur et n’a pas réussi à marquer lors de ses trois derniers déplacements. Zaha est cependant aux tirs au but et capable de marquer dans n’importe quel match, donc j’espère le meilleur. Si vous n’avez aucun problème ailleurs, vendez pour Almiron, Trossard ou Rashford.

FAMILLE FPL : Crystal Palace et Zaha lui-même n’ont pas un excellent bilan loin de Selhurst Park jusqu’à présent cette saison, donc avec ses matchs restants avant la Coupe du monde à l’extérieur, je pense que c’est OK de vendre – même si l’un de ces matches est contre Nottingham Forêt.

De plus, il existe de nombreuses options dans et autour de la fourchette de prix de Zaha, vous pourriez même économiser quelques millions et passer à Almiron en forme de Newcastle, vous permettant de réinvestir vos livres FPL de rechange ailleurs.

Leandro Trossard ou Marcus Rashford ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le Gillette Precision Play de cette semaine est le 100e but de Marcus Rashford pour Manchester United ; une tête puissante contre West Ham.



HOUX SHAND : Il s’agit d’un cas classique de forme contre montages. Je suis définitivement un manager de forme, donc je soutiendrai Trossard sur Rashford: il est le meilleur pour les tirs dans la surface parmi les milieux de terrain au cours des six dernières semaines de match avec 19 et a marqué cinq buts au cours de cette période. Rashford a gaspillé ses chances, marquant une fois sur cinq grandes chances au cours des six dernières.

FAMILLE FPL : Trossard est devenu le point central du nouveau look de De Zerbi, Brighton. Il a marqué cinq des six buts marqués par Brighton au cours des six dernières semaines – facilement l’attaquant le plus prolifique de la Mouette.

Cela ne semble pas non plus avoir d’importance où il joue non plus – il a joué devant pour son triplé de Liverpool dans GW14, mais a également des points FPL du rôle d’ailier lorsque De Zerbi avait besoin de lui là-bas.

Rashford est une excellente option, mais étant donné les deux matches favorables restants de Brighton et la propension de Trossard à dominer leurs opportunités de but, je partirais avec lui.

Qui est le meilleur remplaçant de Kepa ?

Image:

La blessure de Kepa Arrizabalaga est un autre casse-tête de sélection





HOUX SHAND : Nick Pope a très bien performé dans mon équipe, avec six feuilles blanches cette saison, mais il bloque un triple sur les actifs de Newcastle United ailleurs, qui peuvent fournir un plafond de points plus élevé.

Jordan Pickford pourrait valoir la peine d’être crié: Everton a les meilleurs matches de toutes les équipes au cours des deux prochains matchs, face à Leicester et Bournemouth, avec un point à prouver avant la Coupe du monde.

FAMILLE FPL : Si vous avez Danny Ward de Leicester comme gardien de réserve, il y a lieu de simplement le jouer et de résoudre la situation de Kepa pendant la fenêtre de transfert illimitée.

Si vous êtes enclin à vendre, Robert Sanchez de Brighton – un favori de la FPL de la saison dernière – serait mon préféré. Les loups ne marquent pas gratuitement cette saison et un match à domicile contre Aston Villa dans GW16, les deux semblent bons pour les retours défensifs des Seagulls de De Zerbi.

Qui est le meilleur remplaçant de Toney ?

HOUX SHAND : Callum Wilson – J’ai fait le pas samedi soir avant que mon prix ne soit dépassé, Wilson ayant déjà augmenté deux fois cette semaine. Wilson a quatre buts et trois passes décisives en six, en plus il est le tireur de penalty dans une attaque en forme de Newcastle United.

Si vous ne pouvez pas vous permettre Wilson ou si vous avez déjà trois joueurs de Newcastle, considérez Dominic Solanke ou Dominic Calvert-Lewin comme différentiels.

FAMILLE FPL : Callum Wilson. Il a le meilleur xG sans pénalité de la ligue au cours des six dernières GW, ce qui signifie qu’il fait tout ce qu’il faut pour continuer son entreprise à partir de GW14. Avons-nous raté le butin ?

Le faire venir reviendrait-il à courir après les points de la semaine dernière ? Peut-être – mais les statistiques disent le contraire et en tant que propriétaire de Toney, j’ai ce peu d’argent en banque dont j’ai besoin pour faire le pas cette semaine