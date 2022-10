Fantasy Premier League 2022/23 : Gameweek 10 astuces et conseils d’experts | Nouvelles du football

Sky Sports continue sa chronique hebdomadaire en vous apportant des conseils essentiels des meilleurs managers de Fantasy Premier League au monde.

Dans notre dernière chronique, Houx Shand, Famille FPL (Sam & Lee) et Wes Prickett (FPL Heisenberg) discuter du meilleur remplaçant d’Aleksandar Mitrovic, s’il est temps d’abandonner les défenseurs premium et si Erling Haaland peut battre le record de buts de la FPL.

La date limite de la Gameweek 10 est à 13h30 le samedi

Haaland battra-t-il le record FPL ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les tours du chapeau d’Erling Haaland et Phil Foden lors du derby de Manchester



Holly Shand : Alors que Haaland a pris un départ phénoménal, son plus grand obstacle pour battre le record de tous les temps en FPL est de rester en forme pendant toute la saison. La pause de la Coupe du monde l’aidera certainement : Pep Guardiola a tenté de le protéger jusqu’à présent. Sa projection de points actuelle est de 456 points : un décompte bien supérieur au décompte principal de 303 points que Mo Salah a amassé en 2017/18. Bien que ce soit peu probable, nous pourrions facilement le voir atteindre 350-400 points, à condition qu’il ne manque pas une période importante en raison d’une blessure.

Famille FPL (Sam & Lee): Le ciel est la limite avec Erling Haaland. Il n’est qu’à neuf de battre Mo Salah et Heung-Min Son’s Golden-Boot total de 23 victoires la saison dernière – ce qui, au rythme actuel, il marque n’est qu’à une poignée de matchs! Je pense que nous verrons plus de 40 buts de sa part cette année et, selon toute vraisemblance, un certain nombre de records en Premier League. Nous avons un nouveau FPL King !

FPL Heisenberg : Aussi incroyable que soit Haaland, rien ne garantit qu’il battra le record s’il se blesse ou si, dans les dernières étapes de la saison, Pep commence à le sauver pour les matchs de la Ligue des champions. Cela dit et en supposant qu’il reste en forme, je pense qu’il battra confortablement le record.

Qui est le meilleur remplaçant de Mitrovic ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les six buts d’Aleksandar Mitrovic en Premier League cette saison



Holly Shand : Alexandre Mitrovic est l’un des meilleurs attaquants de la Premier League jusqu’à présent cette saison, alors ne le vendez que si nous recevons des nouvelles concrètes selon lesquelles il devrait être absent pendant plus de deux semaines : le mettre au banc pour quelques absences serait préférable. Dominic Solanke est la meilleure option à un prix moins cher, avec des rencontres favorables en route pour Bournemouth. Pendant ce temps, Anthony Martial pourrait être un excellent différentiel alors qu’il revient de blessure pour mener la ligne pour Manchester United.

Famille FPL (Sam & Lee): Selon la durée de la blessure, vous ne voudrez peut-être pas le remplacer du tout – mais si vous le faites, vous devrez peut-être trouver un peu plus d’argent pour passer à Ivan Toney ou Ollie Watkins. Si vous êtes à court d’argent, le nouveau manager de Brighton injectera un nouveau flair pour attaquer l’opposition – comme nous l’avons déjà vu à Anfield. Peut-être que Danny Welbeck peut s’approprier cette place d’avant-centre sous Roberto De Zerbi, le leader avouant déjà son enthousiasme à l’idée de jouer sous l’Italien.

FPL Heisenberg : Nous devons attendre les nouvelles sur les blessures avant de décider de la meilleure stratégie pour faire face à Mitrovic, car il existe plusieurs façons de jouer. Personnellement, j’envisage de le mettre au banc et d’effectuer un transfert si sa blessure n’est que de courte durée. S’il est absent pour une plus longue période, pensez à Callum Wilson, Dom Solanke ou même à un botté de dégagement sauvage sur Diego Costa.

Est-il temps d’abandonner les défenseurs premium ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville propose quelques conseils sur ce que Trent Alexander-Arnold de Liverpool peut faire pour améliorer son jeu défensivement



Holly Shand : Trent Alexander-Arnold est à juste titre l’un des joueurs les plus vendus cette semaine, après avoir été un contributeur clé aux mauvaises performances défensives de Liverpool jusqu’à présent cette saison. Cependant, des joueurs comme Reece James et Joao Cancelo ont encore le potentiel d’accumuler des scores significatifs cette saison, ainsi que Kieran Trippier qui est un joueur clé pour Newcastle United en ce qui concerne les coups de pied arrêtés. Je vois plus de potentiel pour les draps propres des défenses dont ils font partie.

Famille FPL (Sam & Lee): Pas tout à fait, non. Je garde confiance en Reece James après une excellente performance offensive en Ligue des champions pour Chelsea et je pense toujours que Cancelo peut garder des draps propres et produire des retours offensifs pour nous en FPL. Avec deux matchs difficiles à venir pour Liverpool, cependant, je pense que je passerais à Trent Alexander-Arnold et chercherais à économiser de l’argent en proposant des options moins chères comme Tripper ou William Saliba.

FPL Heisenberg : Non – Reece James et Joao Cancelo sortent tous les deux d’une solide performance en Ligue des champions et ont tous deux un excellent match lors de la Gameweek 10, je m’attends à des retours FPL décents des deux cette semaine. Au-delà de cette semaine, il y a un argument pour supprimer Cancelo avant qu’il ne se rende à Anfield dans Gameweek 11, puis vide dans Gameweek 12.

Sur quels joueurs à faible propriété avez-vous les yeux rivés?

Image:

Timothy Castagne pourrait-il vous donner un différentiel de points cette semaine ?





Holly Shand : Thiago Silva a attiré mon attention: il a fait des passes décisives lors de matchs consécutifs, avec des matches contre des équipes qui ont du mal à marquer des buts au cours des deux prochains, à Wolves et Aston Villa. Au milieu de terrain, Joe Willock a impressionné la dernière fois, avec deux passes décisives contre Fulham. Il a réussi quatre tirs au but et créé quatre occasions. À l’avant, Ollie Watkins d’Aston Villa a réussi six tirs dans la surface lors de son dernier match et affronte maintenant Nottingham Forest qui a la pire différence de buts de la Premier League.

Famille FPL (Sam & Lee): La forme de Leicester City cette saison n’a pas été bonne, c’est un fait, mais ils ont remporté leur première victoire contre Forest lors de la dernière GW et ont maintenant les matches pour faire un peu de course. James Maddison est le choix évident, mais gardez un œil sur Timothy Castagne, qui a obtenu deux points bonus lors de la victoire 4-0 la dernière fois et aime avancer dans des zones dangereuses comme nous l’avons vu au cours des saisons précédentes. Au moment d’écrire ces lignes, moins de 2% des équipes de la FPL ont le défenseur belge.

FPL Heisenberg : Rodrigo, Jarrod Bowen et Miguel Almiron. Ces trois milieux de terrain sont tous d’énormes différentiels qui peuvent vous propulser dans le classement général s’ils marquent bien. Rodrigo est de retour de blessure, il a l’air vif et nous savons tous à quel point il allait bien avant sa blessure. Bowen est de retour dans les points et cherchera à démarrer avec une série de rencontres décentes. Almiron est un facilitateur de budget décent et ressemble à une menace de but beaucoup plus grande cette saison, un appel de hors-jeu serré était la seule raison pour laquelle il n’a pas remporté le ballon de match lors de la Gameweek 9 !

Maddison, Zaha, Bowen ou Foden ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir marqué deux fois lors de la victoire 4-0 de Leicester City sur Nottingham Forest en Premier League, James Maddison parle à Jamie Carragher de ses buts et de son processus de réflexion pour les coups francs



Holly Shand : Un passage à un milieu de terrain de cinq hommes pourrait faciliter la possession de tout ce quatuor. En ce moment, j’ai James Maddison et Wilfried Zaha dans mon équipe, en vue d’ajouter bientôt Phil Foden. À l’heure actuelle, je pense que Foden est le plus grand facilitateur du jeu: Pep Guardiola lui fait confiance cette saison, commençant chaque match de Premier League et son jeu de liaison avec la star Erling Haaland se traduit par des points fantastiques importants.

Famille FPL (Sam & Lee): Ah, prendre des décisions! Beaucoup de valeur soudainement dans la tranche de milieu de terrain à prix moyen. Ils ont démarré lentement, mais viennent maintenant au premier plan. Zaha est celle que je suis content d’avoir dans mon équipe. Les rencontres sont superbes d’ici la Coupe du monde. Statistiquement cependant, Phil Foden saute. Un xGI sans pénalité (implication attendue dans le but) de 0,73 par 90 minutes. Cela signifie que nous nous attendrions raisonnablement à ce qu’il soit impliqué dans un but ou une passe décisive, chaque fois qu’il monte sur le terrain – et il a cette nature explosive, que nous avons vue contre Manchester United. La forme qu’il montre en ce moment, je ne m’attendrais pas à ce que Pep le laisse tomber.

FPL Heisenberg : Très difficile de choisir entre ces options, toutes excellentes. Si je devais en choisir un en ce moment, ce serait James Maddison en raison de sa forme décente tout au long de la saison malgré les difficultés de Leicester et il a dirigé le spectacle dans Gameweek 9 à domicile contre Nottingham Forest. J’attends de grandes choses de lui maintenant alors qu’il cherche à se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.