Fantasy Premier League 2022/23 : astuces et conseils d’experts de la semaine 14 | Nouvelles du football

Sky Sports continue sa chronique hebdomadaire en vous apportant des conseils essentiels des meilleurs managers de Fantasy Premier League au monde.

Dans notre dernière chronique, FPL Heisenberg et Houx Shand répondez à certains sujets d’actualité alors que la chasse aux points Fantasy Football s’intensifie.

Avant la semaine 14 de Fantasy Premier League, nous jetons un coup d’œil aux joueurs à surveiller pour la semaine de matchs à venir !





Que faites-vous avec Haaland s’il est blessé pendant une ou deux semaines ?

FPL HEISENBERG : Je mettrai Haaland au banc et jouerai contre Andreas à domicile contre Everton lors de la Gameweek 14 s’il est confirmé que Haaland est absent. Je ne veux pas le vendre avant deux matches à domicile en prune lors des Gameweek 15 et 16.

HOUX SHAND : S’il y a une chance que Haaland fasse partie de l’équipe de la journée avant la pause de la Coupe du monde, je le garderai dans mon équipe. Je vais travailler pour avoir un bon choix de vice-capitaine et un bon premier remplaçant entre-temps.

SI Haaland est en forme, est-il votre capitaine? Sinon, pour qui iriez-vous ? Salah ? Kane ?

FPL HEISENBERG : Si Haaland est en forme, il sera définitivement mon capitaine. Sinon, je dois choisir entre Salah et Foden. Si j’avais Kane, j’irais pour lui si Haaland était absent.

HOUX SHAND : Oui, je crois que même en tant que remplaçant, il est capable d’un énorme score FPL. S’il est exclu de la Gameweek 14, je serai le capitaine Salah : il a un excellent bilan contre Leeds United et il y a des lueurs d’un retour en forme.

Les propriétaires de Jesus devraient-ils s’inquiéter et est-ce un saloon de la dernière chance pour lui contre Forest?

Les objectifs de Gabriel Jesus se sont-ils taris ?





FPL HEISENBERG : Jésus fait partie intégrante de la façon dont Arsenal joue en raison de son jeu complet, cependant, il n’est pas nécessairement celui qui termine les chances d’Arsenal.

Après Forest à domicile, il a deux matches à l’extérieur contre Chelsea et les Wolves, il y a donc certainement un argument à avoir pour le déplacer. Il est également sur quatre cartons jaunes, ce qui signifie qu’il est à un carton jaune d’une suspension d’un match.

HOUX SHAND : La forme d’Arsenal est devenue inégale et Jésus est à un carton jaune d’une suspension. Cependant, il pourrait encore sortir du match de Nottingham Forest avec un gros score : quatre de ses cinq buts cette saison sont survenus aux Emirats.

Miguel Almiron est-il désormais incontournable ?

FPL HEISENBERG : Doit posséder est trop fort, mais c’est certainement une option fantastique qui libère beaucoup de budget. Des matches décents et il est en feu, donc si vous pouvez le faire entrer dans votre équipe, allez-y.

Je ne le ferai pas venir personnellement car ce serait un moins 4 pour retirer l’un de mes milieux de terrain qui sont eux-mêmes des options solides avec de bons appareils.

HOUX SHAND : Nous devons maintenant prendre note de sa forme : il est le joueur le plus marquant du match depuis la trêve internationale et Newcastle United fait partie des quatre premiers du classement de la Premier League. Cependant, je soutiendrais toujours les suspects habituels Bukayo Saka et Phil Foden pour le surpasser au cours des trois prochaines semaines de match.

Quelles sont les équipes/joueurs sous-radar que vous ciblez depuis quelques semaines ?

Ollie Watkins pourrait valoir un botté de dégagement à court terme





FPL HEISENBERG : West Ham a de très bons matchs dans Gameweek 15 et 16, donc des joueurs comme Zouma et Scamacca sont sur mon radar. Man City ne vole pas sous le radar bien sûr, mais ses matchs sont excellents. Ainsi, un triplé Cancelo, Foden et Haaland devrait en récolter les fruits.

HOUX SHAND : Aston Villa pourrait renaître sous Unai Emery, avec l’attaquant Ollie Watkins en tête pour de grandes chances avec neuf au cours des cinq dernières semaines de match. Manchester United a d’excellents matches offensifs et donc Bruno Fernandes pourrait être un grand différentiel : il sera aux tirs au but si Ronaldo et Martial ne figurent pas.