Fantasy Premier League 2022/23 : astuces et conseils d’experts de la semaine 13 | Nouvelles du football

Sky Sports continue sa chronique hebdomadaire en vous apportant des conseils essentiels des meilleurs managers de Fantasy Premier League au monde.

Dans notre dernière chronique, Famille FPL et Houx Shand répondez à certains sujets d’actualité alors que la chasse aux points Fantasy Football s’intensifie.

À quoi ressemblerait votre joker GW13 ?

FAMILLE FPL : En fait, j’ai mon Wildcard actif pour le moment. Le plan actuel est pour un duo de gardiens de but composé de Danny Ward et Kepa Arrizabalaga. Un dos cinq de Joao Cancelo, Kieren Trippier, William Saliba, Joachim Anderson et Neco Williams. Au milieu de terrain, Wilfried Zaha, Phil Foden, Andreas Pereira, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli avec trois premiers d’Erling Haaland, Harry Kane et Darwin Nunez.

HOUX SHAND : J’opterais pour une formation 3-5-2 avec deux primes. Kepa ; Cancelo, Trippier, Blanc; Salah, Foden, Saka, Martinelli ; Haaland, Mitrovic, avec sur le banc : Ward, Guehi, Williams et Archer.

Quel est le milieu de terrain idéal actuel ?

FAMILLE FPL : Les milieux de terrain au budget de 8 millions de livres sterling offrent actuellement un excellent rapport qualité-prix. J’aime l’idée de posséder la majorité de ceux du milieu de terrain. Posséder Foden et Saka se sentent comme de bons choix avant une fantastique série de rencontres pour les deux clubs. Ensuite, les managers peuvent remplir le reste de leurs équipes avec des actifs comme Zaha, James Maddison, Mason Mount, Antony et/ou Jarrod Bowen.

HOUX SHAND : Nos milieux de terrain ont besoin de beaucoup de travail en ce moment, mais je pense que les joueurs clés à posséder sont Foden, ainsi que les attaquants d’Arsenal Saka et Martinelli. Un milieu de terrain premium n’est pas essentiel en ce moment, mais il est difficile de reculer contre Mo Salah compte tenu de la force de son match cette semaine. Zaha est une autre option à considérer, Crystal Palace ayant les meilleurs matches jusqu’à la pause internationale. Le volume d’options ici signifie qu’un milieu de terrain à cinq pourrait être la tendance à reculer.

Darwin Nunez est-il sur votre radar ?

FAMILLE FPL : Absolument. Son rôle dans l’équipe lorsqu’il commence est celui de l’homme cible de Liverpool au centre du terrain. Contre West Ham lors de la Gameweek 12, il était le joueur qu’ils visaient. Son implication a également laissé Salah jouer dans une large position de milieu de terrain. Je pense qu’avec les blessures de Diogo Jota et Luis Diaz, nous verrons probablement beaucoup de minutes pour Nunez d’ici Noël et il a donc l’air d’un excellent choix. Quelqu’un que je ferai venir sur ma Wildcard.

HOUX SHAND : Darwin Nunez est sur mon radar après une impressionnante performance Gameweek 12 où il a eu six coups dans la surface. Liverpool affrontera Nottingham Forest et Leeds United lors de leurs deux prochains matchs. Cependant, je possède déjà Salah et je ne fais pas suffisamment confiance à Liverpool en ce moment pour doubler son attaque.

Pouvons-nous faire confiance à des actifs de Chelsea en raison de la rotation de Potter ?

FAMILLE FPL : Il est très difficile de faire confiance à des joueurs de Chelsea, à l’exception potentiellement de Kepa, mais même lui a Eduoard Mendy sur le banc prêt à reprendre la place du onze de départ s’il en a l’occasion. Mason Mount est le seul joueur offensif de Chelsea à avoir commencé chaque match de Premier League sous Graham Potter et il est donc potentiellement le plus sûr et le plus fiable des milieux de terrain. Cependant, si vous investissez à Chelsea, assurez-vous d’avoir un banc pour couvrir toute rotation potentielle.

HOUX SHAND : Non! Mount semblait être la voie la plus sûre vers l’attaque de Chelsea, mais son remplacement à la 61e minute lors de la Gameweek 12 nous a obligés à repenser cela. Quatre retours offensifs en quatre sous Graham Potter en Premier League, c’est quand même important. Choisir le gardien Kepa pourrait être le seul moyen d’éviter la rotation : il a gardé trois cages inviolées en quatre et semble être le premier choix ferme maintenant.

Avez-vous des inquiétudes concernant les actifs de Tottenham après la performance de mercredi et leurs prochains matchs?

FAMILLE FPL : Je ne suis pas inquiet. Kane est le deuxième atout le plus performant du jeu. Il est revenu dans tous les matches de la barre deux jusqu’à présent cette saison. La défense des Spurs pourrait également offrir un bon rapport qualité-prix dans les semaines à venir, en particulier Eric Dier dont je m’attends à ce qu’il commence chaque match. Cependant, je resterais à l’écart des ailiers en raison d’une rotation potentielle et j’éviterais également Heung-Min Son car il n’est pas encore revenu lorsqu’il partage un terrain avec Ivan Perisic, ce qui signifie qu’il ne vaut pas son prix FPL actuel.

HOUX SHAND : Un peu, mais Old Trafford sous les lumières est un endroit difficile à visiter. Gardez confiance en Kane, qui continue de faire preuve de constance avec 11 retours offensifs cette saison. Il n’a été blanchi qu’à deux reprises cette saison.