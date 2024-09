« Fantasy of Love » de Joker 2 : Joaquin Phoenix, Lady Gaga et Todd Phillips sur Bad Romance de Folie à Deux

Elvis Presley, un chauffeur de camion pauvre devenu l’une des personnalités les plus célèbres du XXe siècle, dit une fois d’être une icône de la culture pop : « L’image est une chose et l’être humain en est une autre. C’est très difficile d’être à la hauteur d’une image, dit-on ainsi. À sa manière, Arthur Fleck – le protagoniste des années 2019 Joker et sa suite à venir, Joker : Folie à Deux – peut comprendre. Après tout, il n’était qu’un comédien en difficulté et un clown de fête jusqu’à ce qu’il inspire involontairement un mouvement social anarchique à travers sa folie meurtrière à Gotham City. Dans la suite, Arthur est un super-vilain pour certains et une superstar pour d’autres.

« Je pense que dans le premier film, il était vraiment désespéré d’être entendu et il avait cette idée erronée d’être entendu. Je pense qu’au début, il voulait juste être entendu par un travailleur social, puis à un moment donné, cela a été perverti dans un sens et il a voulu une reconnaissance de masse », a déclaré Joaquin Phoenix, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Joker a récemment déclaré à IGN. « C’est en quelque sorte la conséquence de cela, l’idée de célébrité et que faites-vous lorsque vous avez créé cette image dans ce personnage et que vous devez être à la hauteur. »

Phoenix a utilisé des rock stars différentes d’Elvis pour illustrer son propos. « Que faites-vous si vous êtes dans un groupe comme BAISER ou quelque chose comme ça et vous avez créé ce personnage et vous devez monter sur scène et il y a toutes ces pièces pyrotechniques et vous faites toutes ces conneries théâtrales, et puis à un moment donné, vous vous dites : « Je veux juste que ce soit calme parce que je tu veux être moi-même ? Que se passe-t-il si quelqu’un tombe amoureux de vous en tant que personnage, et comment êtes-vous à la hauteur ?

« Je pense que c’est quelque chose que nous faisons tous d’une manière ou d’une autre, ou que nous présentons tous cette image lorsque nous parcourons le monde. Et parfois, vous dites simplement : « Je veux juste le silence ». Et j’étais curieux : qu’arriverait-il à quelqu’un qui a fait autant de bruit dans le monde s’il veut juste du calme, s’il veut juste une connexion authentique avec quelqu’un ? Je pense que cela fait partie de l’inspiration de tout cela.

« Je pense qu’il y a un moment où peut-être qu’il regrette les choix qu’il a faits, peut-être. »

(Ils aspirent à être) Près de vous : les fans du Joker

Le premier film Joker s’est terminé par un culte de la personnalité autour de Joker avec de violentes manifestations plongeant Gotham City dans le chaos. La dernière bande-annonce pour Joker 2 révèle que les partisans du Joker n’ont pas seulement provoqué des émeutes violentes à Gotham mais dans tout le pays. Pour ses partisans, Joker est une figure quasi messianique, un révolutionnaire et un martyr dont ils ont adopté le visage de clown pour protester contre la corruption institutionnelle qui les maintient au sol. Mais il faudra attendre les événements de cette suite pour que ses fidèles commencent à connaître le véritable homme derrière le maquillage, Arthur Fleck. Vont-ils aimer celui qu’ils trouvent ?

« Je pense qu’ils voulaient Joker, et je pense qu’il s’en rend compte à un moment donné », a déclaré Phoenix. « Je pense qu’il y a un moment où peut-être qu’il regrette les choix qu’il a faits, peut-être. »

Todd Phillips, le réalisateur et co-scénariste des deux films Joker, a fait écho à cela dans une conversation séparée avec IGN. « C’est un peu cette idée du moment où quelqu’un devient une icône, et nous mettons des choses sur cette personne en tant que groupe, en tant que société, en tant que média, peu importe. Nous imposons à cette personne des choses qu’elle ne peut peut-être pas respecter. Et puis, que se passe-t-il dans le pire des cas, si vous trouvez enfin l’amour dans votre vie ou si vous pensez l’être, mais que cette personne est amoureuse du personnage que vous représentez, pas de la personne que vous êtes.

La personne qui tombe amoureuse du Joker est Harleen « Lee » Quinzel, interprétée par Lady Gaga. Lee est un autre patient de l’hôpital d’État d’Arkham lorsqu’Arthur la rencontre pour la première fois, son plus grand fan et une âme sœur. C’est un coup de foudre (fou) (même s’il y a plein de théories de fans sur ce qui se passe réellement entre eux dans le film).

«Je pense qu’il est probablement peut-être un peu plus fermé au début. Certes, je ne pense pas qu’il s’attend à avoir un quelconque lien avec qui que ce soit. C’est définitivement inattendu », a déclaré Phoenix. « Ce qui est bien, c’est que Lee arrive et nous le voyons prendre vie à ce moment-là et à travers la musique, et nous voyons ce moment où ils se voient. Et il y a quelque chose d’espérant et de vraiment excitant là-dedans qui semble différent du premier film.

« Je pense que ce dont elle a envie plus que tout, c’est de Joker. »

Ensorcelé (dérangé et déconcerté) : Joker et Harley

Comme Lady Gaga l’a récemment déclaré à IGN : « Joker est ce qui donne des ailes à Arthur et Lee lui en retire. D’une certaine manière, elle l’aide à lui donner des ailes alors qu’il embrasse un côté de lui-même qui lui fait moins peur. Pour moi, c’est presque comme sa façon de se protéger.

Lee a été attiré par Joker par sa violente indignation envers une société qui a abandonné ou carrément ignoré les âmes en difficulté comme lui. « Elle fait partie de ces personnes qui ont été séduites par son message sur Murray Franklin », a expliqué Phillips, citant le discours de Joker à l’antenne et le meurtre ultérieur de l’animateur de talk-show joué dans le premier film de Robert De Niro.

« Cela arrive tout le temps entre les bonnes et les mauvaises personnes. Et je ne sais pas si c’était sa célébrité qui l’attirait. Je pense qu’elle a été attirée par le message ou par ce qu’il diffusait, même s’il l’a finalement fait d’une manière très gauche », a déclaré Phillips. «Je ne pense pas que cela fasse mal qu’il soit également célèbre. Je veux dire, vous le voyez dans la culture. Les gens commencent à écrire des lettres à cette personne. Elle est un peu comme ça. Elle est tombée amoureuse.

Gaga, qui se réfère à son itération de Harley Quinn comme simplement Lee, a déclaré que la passion de son personnage pour Joker est dévorante : « Je dirais que l’amour de Lee pour Joker se limite aux moments où elle sait exactement qui elle est et aux moments où elle est s’est effacée parce qu’elle est follement amoureuse et obsédée par cette personne et cela les rend très différentes. Lee agirait, se comporterait de toutes les manières dont elle aurait besoin pour attirer son attention, le garder, être proche de lui.

«Je pense que ce dont elle a envie plus que tout, c’est de Joker. Je pense que dans tout le film, elle fait tout ce qu’elle peut pour sortir Joker d’Arthur Fleck. Cela a créé ce regard vraiment intéressant sur sa vie et son psychisme. À un moment donné, s’il était plus Arthur que Joker, qu’est-ce que cela lui faisait ressentir ? Si elle remarquait quelque chose qu’il faisait qui ressemblait à Joker, qu’est-ce que cela lui faisait ? C’est en quelque sorte créer une femme qui recherche constamment ce qu’elle aime vraiment, et c’est aussi une histoire complètement unique.

« C’est cette personne qui est vraiment compliquée dans le monde de Gotham, à laquelle tant de gens s’identifient vraiment à lui et l’encouragent. Certains ont peur de lui et veulent qu’il aille en prison. C’est une situation complexe. J’ai essayé de me concentrer sur la façon de rendre cela aussi réel que possible, parce que je pensais que ce serait la manière la plus honnête d’honorer un personnage féminin et aussi d’honorer simplement la langue et l’histoire de ce film.

La Maison Gucci et l’actrice de A Star is Born estiment que Joker : Folie à Deux « vous demande vraiment de vous attaquer aux masques que nous portons tous. Aussi, ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas, et aussi la façon dont nous pouvons aimer certaines parties les uns des autres. L’aime-t-elle tout entier ou n’aime-t-elle qu’une partie de lui ? Est-ce qu’il l’aime tout entière ? Quelle est leur capacité même à se voir ? Sont-ils simplement emportés par cette tornade qui se produit ? Bien sûr, l’identité est un élément énorme. Je pense que pour mon personnage aussi, je suis intéressé de voir ce que les fans de Harley Quinn pensent de la façon dont j’ai exploré ce genre de dichotomie entre Lee et Harley Quinn et comment cela a également joué dans le fantasme amoureux du Joker.

« Nous voulions simplement capturer le genre de danger inhérent à ces personnages. »

Je vais construire une montagne : réinventer Harley Quinn

Gaga a fait ses recherches sur Harley Quinn une fois qu’elle a décroché le rôle, même si elle a finalement choisi de ne pas utiliser certains aspects du personnage auxquels les fans de Batman : la série animée et de l’incarnation précédente de Margot Robbie pourraient s’attendre.

« Je me suis très bien familiarisé avec elle et j’ai aussi essayé de m’assurer que même lorsque je semais des choses qui étaient fidèles à cette partie de son personnage, j’étais aussi vraiment concentré sur cette histoire et l’histoire d’amour entre ces deux-là et permettre cela doit être également unique et comment pourrait-il s’appuyer sur tout cela, mais aussi être différent et rare par rapport à cette histoire », a déclaré Gaga.

Quant à l’accent épais caractéristique d’Harley Quinn, Gaga – originaire de New York – a décidé de ne pas emprunter cette voie. «Je ne pensais pas que cela avait un sens pour cette histoire et pour ce film, en termes de vocabulaire et de langage. Je pense que j’avais l’impression d’avoir tous les New-Yorkais natifs dans mes os. Cela fait partie d’elle au niveau cellulaire. … J’ai vraiment essayé d’injecter autant d’humanité que possible dans cette histoire avec ces deux types de personnes plus grandes que nature.

Phoenix, qui a également chanté en live aux côtés de Gaga dans plusieurs séquences musicales tout au long du film, a salué sa co-star comme « une personne chaleureuse et solidaire », ce qui a contribué à apaiser les nerfs qu’il a pu ressentir en chantant aux côtés d’une pop star mondiale de sa grandeur. «Je suis plus conscient d’elle à certains égards, plus conscient de sa célébrité maintenant après avoir terminé le film que pendant le tournage. Elle est si accessible et chaleureuse que j’avais l’impression d’être partenaire de quelque chose de plus que ce que j’auditionnais devant cet immense talent. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela.

« La plupart des films fonctionnent lorsque les acteurs se défient les uns les autres et que vous vous lancez un défi et que vous essayez de trouver des éléments dans le personnage qui semblent explosifs et excitants », a déclaré Phoenix. « Quelque chose à propos de ce qui se passe lorsque vous mettez ces deux personnages dans une relation, à quel point cela peut-il être combustible ? Et il y avait quelque chose de vraiment excitant là-dedans, je pense. Nous voulions simplement capturer le genre de danger inhérent à ces personnages et ce qui se passe lorsqu’ils se réunissent réellement.

Le public peut découvrir le danger qui se présente lorsque Joker et Harley Quinn se réunissent lors de la sortie de Joker : Folie à Deux en salles le 4 octobre.

Note de l’éditeur : ces interviews ont été éditées pour plus de clarté.