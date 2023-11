Fantasy Football Waiver Wire NFL Semaine 10 : Keaton Mitchell, Tank Dell, streamers et plus

Avec plus d’exemptions et de blessures, le fil de renonciation au football Fantasy de la semaine 10 contient quelques joyaux potentiels de mi-saison. Keaton Mitchell est-il un incontournable ? Demario Douglas, Noah Brown et Quentin Johnston sont-ils les meilleures options ? Toutes ces réponses, plus les inquiétudes concernant Bijan Robinson, et plus encore ci-dessous !

LA TÊTE HAUTE

Les joueurs doivent être inscrits à moins de 60 % sur Yahoo

Inscrit dans ordre de préférence — Je privilégie souvent les hausses potentielles par rapport à une production intermédiaire immédiate

— Je privilégie souvent les hausses potentielles par rapport à une production intermédiaire immédiate Aucune suggestion FAB : cela varie énormément selon les tendances de la ligue et toujours relatif (ex : si vous avez perdu votre RB1 sur blessure et qu’il y a une sauvegarde claire, vous allez être plus agressif)

Le streaming QB et TE sont regroupés – le classement hebdomadaire peut changer une fois les projections/classements exécutés – l’heure d’été pourrait également changer un peu

** AU REVOIR : KC, LAR, MIA, PHI **

RAPPORT D’INQUIÉTUDE

Plus de canards (et d’œufs) = plus d’inquiétude

Lamar Jackson 🦆🦆🦆 — Jackson compte un match de 18+ points depuis la semaine 4, avec trois matchs de 12 ou moins. Sans surprise, cela comprend deux jeux 0-TD et deux jeux 1-TD. Jackson compte également 36 verges au sol ou moins dans trois de ces compétitions. Les touchés ne sont pas là et la course n’est pas aussi élevée que nous le souhaiterions. Compte tenu du succès de l’attaque telle qu’elle est – et de la domination de la défense – il n’y a pas grand-chose besoin pour que les choses changent. Jackson a toujours un potentiel hebdomadaire de quart-arrière supérieur, mais il est essentiellement le Gabe Davis des quarts-arrières à ce stade avec un plancher hebdomadaire digne d’un banc.

— Jackson compte un match de 18+ points depuis la semaine 4, avec trois matchs de 12 ou moins. Sans surprise, cela comprend deux jeux 0-TD et deux jeux 1-TD. Jackson compte également 36 verges au sol ou moins dans trois de ces compétitions. Les touchés ne sont pas là et la course n’est pas aussi élevée que nous le souhaiterions. Compte tenu du succès de l’attaque telle qu’elle est – et de la domination de la défense – il n’y a pas grand-chose besoin pour que les choses changent. Jackson a toujours un potentiel hebdomadaire de quart-arrière supérieur, mais il est essentiellement le Gabe Davis des quarts-arrières à ce stade avec un plancher hebdomadaire digne d’un banc. Kenneth Walker, MER 🦆🦆🦆🥚 — Même en tenant compte d’un affrontement cauchemardesque, les inquiétudes de Kenneth Walker en 2022 sont de retour, car il se bat à nouveau avec la même inefficacité : passer à travers les trous créés. Walker continue de lutter entre les plaqués et d’utiliser ce qui est donné, surtout s’il s’agit de trous/plis étroits. Avec les capacités de Zach Charbonnet et l’expérience de Pete Carroll en tant que porteur de ballon, nous devrions plutôt nous inquiéter qu’une multipropriété soit en préparation.

— Même en tenant compte d’un affrontement cauchemardesque, les inquiétudes de Kenneth Walker en 2022 sont de retour, car il se bat à nouveau avec la même inefficacité : passer à travers les trous créés. Walker continue de lutter entre les plaqués et d’utiliser ce qui est donné, surtout s’il s’agit de trous/plis étroits. Avec les capacités de Zach Charbonnet et l’expérience de Pete Carroll en tant que porteur de ballon, nous devrions plutôt nous inquiéter qu’une multipropriété soit en préparation. Bijan Robinson, ATL 🦆🦆 — Après la mystérieuse maladie de la semaine 7, Robinson a depuis reçu 11 et 13 touches, inquiétant encore davantage ses managers. À moins qu’Arthur Smith ne change ses habitudes (ou ne soit renvoyé), espérer que les choses changent est aussi fructueux que d’espérer que les Steelers se tournent vers Jaylen Warren… cela n’arrive pas. Robinson a un excellent calendrier des séries éliminatoires, ce qui en fait un achat bas – surtout si c’est la manière de Smith de garder Robinson en bonne santé pour la dernière partie – mais ne payez pas plus que la valeur RB2, car l’inquiétude est valable.

— Après la mystérieuse maladie de la semaine 7, Robinson a depuis reçu 11 et 13 touches, inquiétant encore davantage ses managers. À moins qu’Arthur Smith ne change ses habitudes (ou ne soit renvoyé), espérer que les choses changent est aussi fructueux que d’espérer que les Steelers se tournent vers Jaylen Warren… cela n’arrive pas. Robinson a un excellent calendrier des séries éliminatoires, ce qui en fait un achat bas – surtout si c’est la manière de Smith de garder Robinson en bonne santé pour la dernière partie – mais ne payez pas plus que la valeur RB2, car l’inquiétude est valable. Davante Adams, LV 🦆🦆🦆 – Aidan O’Connell a déjà poivré Adams, et Josh Jacobs a terminé deuxième pour les cibles, avec Jakobi Meyers loin derrière. Ce n’était évidemment qu’une tendance sur un petit échantillon, car Meyers a été fortement impliqué lors de la semaine 9. Pour être honnête, Adams n’a que deux matchs sans cibles de 7+, mais il n’a pas dépassé les 57 yards depuis la semaine 4, n’a qu’un seul match avec plus de 85 verges et n’a marqué que trois touchés (deux au cours de la semaine 3 et un au cours de la semaine 2). Adams est l’un des joueurs les plus décevants de 2023, notamment avec son TmTGT%. De tous les receveurs avec 30,0 % ou plus des cibles de son équipe (seulement huit WR), Adams est le deuxième plus bas en points avec 100,8 (seulement devant Garrett Wilson), et Ja’Marr Chase a 24,3 points d’avance sur Adams en sixième position ( malgré que Chase se soit énervé).

– Aidan O’Connell a déjà poivré Adams, et Josh Jacobs a terminé deuxième pour les cibles, avec Jakobi Meyers loin derrière. Ce n’était évidemment qu’une tendance sur un petit échantillon, car Meyers a été fortement impliqué lors de la semaine 9. Pour être honnête, Adams n’a que deux matchs sans cibles de 7+, mais il n’a pas dépassé les 57 yards depuis la semaine 4, n’a qu’un seul match avec plus de 85 verges et n’a marqué que trois touchés (deux au cours de la semaine 3 et un au cours de la semaine 2). Adams est l’un des joueurs les plus décevants de 2023, notamment avec son TmTGT%. De tous les receveurs avec 30,0 % ou plus des cibles de son équipe (seulement huit WR), Adams est le deuxième plus bas en points avec 100,8 (seulement devant Garrett Wilson), et Ja’Marr Chase a 24,3 points d’avance sur Adams en sixième position ( malgré que Chase se soit énervé). Béliers 🦆🦆 au potentiel ♾🦆 – Sonner l’alarme. Matthew Stafford est passé d’une décision en temps de jeu à un calendrier de récupération inconnu après le match. Si Stafford n’est pas au centre, cette attaque est grillée. Kyren Williams fournissait une valeur RB1 mais serait un RB2 mi-bas à son retour (semaine 12), et Cooper Kupp est un WR2 volatil avec Puka Nacua pareil, mais un WR3. Il existe cependant une opportunité de vendre et d’acheter. Si vous pouvez obtenir une valeur du Top 15 pour Kupp et du Top 25 pour Nacua, vendez en raison du risque que les Rams reposent Stafford pendant des semaines, ou même le ferment. Si vous pouvez acheter Kupp pour un faible coût WR2 et Nacua pour WR3/4, alors achetez en raison de cet avantage potentiel.

QUARTS-ARRIÈRES EN STREAMING

Emojis et acronymes

😤 = I Tried to Tell Ya — joueurs inclus pendant plusieurs semaines (pas grand chose à ajouter si vous n’en voulez pas)

🔍 = Vérifier si abandonné – joueurs dont les managers pourraient avoir été supprimés pour d’autres besoins ou impatients

🎯 = Objectif à long terme – joueurs avec un potentiel starter+ qui ont besoin de patience (choix de réserve)

🫡 = Backup/Next Man Up — joueurs qui n’ont presque aucune valeur mais un starter + un avantage en cas de blessure devant eux

RBTouch% — Pourcentage de touches RB — pourcentage du total de touches RB de l’équipe que le joueur a eu

TmTGT% — Pourcentage cible de l’équipe — pourcentage des objectifs totaux de l’équipe allant à ce joueur

G2G et GL — Goal-to-Go (à l’intérieur de la ligne des 10 yards) et Goal-Line (à l’intérieur de la ligne des 5 yards)

TmAirYD% — Pourcentage de Team Air Yard — pourcentage des yards aériens totaux de l’équipe allant à ce joueur

FIL DE RENONCIATION QUI RETOURNE LES RANGS

Khalil Herbert, CHI — 🔍 Il est inscrit à plus de 60% mais à peine, c’est pourquoi il est là. Assurez-vous qu’Herbert n’est pas en dérogation, car Herbert était en contrôle total au cours des semaines 4 et 5 avant sa blessure, avec 28 pour 179 au sol (6,4 YPC). D’Onta Foreman a été trop bon pour partir, mais Herbert a l’avantage d’un RB2 et serait probablement un RB3 même s’il partageait avec Foreman. Keaton Mitchell — J’espère que vous avez réussi à tenir le coup pendant les absences et les blessures, mais que Mitchell soit déjà caché sur votre liste ou disponible, soyez excité, mais ne devenez pas banane. L’utilisation de la semaine 9 montre toujours Gus Edwards en tête, mais il est difficile de dire quel est le plan dans les matchs où les Ravens ne dominent pas à partir du deuxième quart. Le juge Hill s’est séparé d’Edwards au premier quart, mais ensuite dirigé le champ arrière dans Snap% et RBTouch% pour le reste. La capacité de Mitchell – clairement visible – pousse probablement les Ravens à avoir plus d’opportunités, et Mitchell a le plafond le plus élevé. Mais, au mieux, il est probablement en temps partagé avec Edwards et au pire, il fait partie d’un comité à trois dirigeants. La valeur RB3 avec une hausse hebdomadaire de RB1 est cependant possible. Contremaître D’Onta, CHI — Même si Herbert est éligible au retour, Foreman vaut la peine d’être conservé jusqu’à ce que nous voyions la charge de travail. Herbert devrait être le leader, mais cela pourrait être une multipropriété avec Foreman, ou les Bears pourraient même ne pas « gâcher le succès » et laisser Foreman tenir la tête. Bien sûr, cela pourrait se transformer en comité, ou Foreman pourrait étonnamment être enterré derrière Roschon Johnson étant donné les similitudes avec Herbert, mais nous devons être patients. Zach Charbonnet, MER — 🫡 Comme mentionné dans le rapport d’inquiétude de Walker, Charbonnet pourrait commencer à grignoter davantage sur la charge de travail, ce qui pourrait signifier une valeur RB3 avec un avantage supplémentaire. Tyler Allgeier, ATL — 😤 Kenneth Gainwell, PHI — 😤 Juge Hill, BAL – Mitchell a le plafond le plus élevé, mais encore une fois, Hill a mené les Ravens. Jusqu’à ce qu’il soit clairement la troisième option ou éliminé progressivement, tout porteur de ballon des Ravens qui voit du travail vaut la peine d’être retenu au cas où l’un des autres serait blessé. Devin Singletary, HOU – Sans doute abandonnable après n’avoir rien fait dans le rôle principal. Même en pardonnant un mauvais match au cours de la semaine 9, Singletary n’a eu que 10 sur 30 au sol et 2 sur 13 en réception au cours de la semaine 8 également. Pourtant, le porteur de ballon devient très maigre, comme c’est le cas à cette période de l’année. Jeff Wilson — Raheem Mostert a raté les entraînements pour rester en bonne santé et ne pas rater les matchs, mais même avec le retour de De’Von Achane, Wilson vaut la peine d’être retenu si Mostert ou Achane (encore) manquaient du temps. Jaleel McLaughlin, DEN – Après leur congé, les Broncos continueront de s’appuyer sur Javonte Williams en tant que leader incontesté, mais il suffit d’une blessure pour que McLaughlin revienne comme l’option légèrement meilleure de la multipropriété avec Samaje Perine. Ezekiel Elliott, NE — 😤 Tyjae Spears, DIX — 🫡 Ty Chandler, MIN – Une fois Cam Akers terminé, Chandler est le prochain, mais je ne m’attendrais pas à une valeur utilisable à moins qu’Alexander Mattison ne soit également blessé. Royce Freeman, LAR — Le champ arrière est inquiétant sans Matthew Stafford, mais Kyren Williams n’est de retour qu’à la 12e semaine au plus tôt. Même avec les Rams au revoir, cacher Freeman pour la semaine 11 convient aux équipes dans le besoin. Roschon Johnson, CHI — Si Herbert ne revient pas, planque profonde, et toujours disponible au cas où Herbert (encore) ou Foreman serait blessé. Elijah Mitchell, SF — 🫡 Rico Dowdle, DAL — 🫡 Réservoir Bigsby, JAX — 🫡 Joshua Kelley, BAC — 🫡 Jamaal Williams, NON — 🫡 Matt Breida, NYG — 🫡 Léonard Fournette, BUF — Il n’était pas actif, mais cela pourrait changer, et il vaut une grande cachette simplement parce qu’on ne sait jamais.

DÉBRISEZ MON ❤️

Antonio Gibson, WSH — ❤️ Je ne suis pas prêt à lui donner plus d’un cœur, car Gibson n’est encore qu’une option demi/plein PPR pour les équipes dans le besoin dans des ligues plus profondes. Ses opportunités n’ont pas changé – elles ont fluctué toute l’année dans la même fourchette – et Gibson a réalisé son premier match fantastique à deux chiffres de l’année. De plus, ses meilleurs matchs se sont déroulés dans des affaires extrêmement réussies. Gibson s’enregistrerait sous le nom de RB13 (ci-dessus) devant Freeman, encore une fois, seulement si vous avez besoin d’une poignée de points.

RANGS DE RÉCEPTEUR LARGE FIL DE RENONCIATION