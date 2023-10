Fantasy Football Today : les principaux objectifs commerciaux et de renonciation pour la semaine 5

La plupart des lundis, quand ce n’est pas la saison de la NFL, je vais faire des quiz dans un bar avec des amis, et une chose que j’en ai appris est de faire confiance à votre instinct lorsque vous commencez à hésiter sur une réponse. Si vous avez une réponse immédiate à une question sur laquelle vous vous posez ensuite, il est souvent préférable de s’en tenir à cette réponse initiale.

J’aurais aimé appliquer cela à Darren Waller et à l’offensive des Giants.

J’ai passé la majeure partie de l’intersaison sceptique quant à l’idée que Waller allait avoir un impact énorme sur l’offensive des Giants. C’était un grand joueur à son apogée, mais nous ne l’avions pas vu jouer à ce niveau depuis quelques saisons, et c’était un joueur de 31 ans qui avait manqué de temps au cours de chacune des deux saisons précédentes en raison de blessures, donc J’étais surtout sur lui alors que son prix augmentait pendant la pré-saison.

Mais le battement de tambour du camp des Giants était difficile à ignorer. Waller était de loin le meilleur joueur du jeu de passes des Giants et réalisait apparemment de gros jeux tous les jours. Ma garde s’est brisée lorsque Waller était clairement la cible préférée de Daniel Jones lors de leur seul match préparatoire. J’ai finalement fini par faire progresser Waller, au point où il était juste derrière TJ Hockenson, et presque parmi les 50 premiers de mon classement de pré-saison.

En écrivant tout ça comme ça, je vois à quel point le processus a été mauvais. Les rapports du camp d’entraînement devraient rarement changer votre opinion sur un joueur ou une équipe – je citerai les Steelers comme un autre exemple où nous aurions dû atténuer le bruit – et nous n’avons finalement vu que un lecteur avec Jones et Waller en pré-saison. Ce n’est pas grand chose à faire, surtout quand j’étais encore presque sûr que Jones n’était pas un bon QB et que l’offensive des Giants n’était probablement pas bien meilleure que la moyenne, au mieux.

Il s’est avéré que je leur accordais trop de crédit. Lundi soir, ce fut un désastre absolu, Jones ayant été limogé 10 fois et jouant clairement avec peur, même dans les rares occasions où il n’était pas sous la contrainte. Les Giants n’ont réussi que trois points contre les Seahawks, Waller n’ayant été ciblé que trois fois, et maintenant je me demande si même Saquon Barkley sera capable de surmonter ce gâchis.

Le calendrier ne leur rend pas service non plus, avec des passes redoutables sous la forme de Miami, Buffalo, Washington et les Jets au cours des quatre prochaines semaines. Les choses pourraient rester moche pour les Giants, et pour la première fois cette saison, je ne peux pas plaider en faveur de Waller (ou de quiconque dans cette attaque) en tant que candidat à bas prix.

Et sur ce, nous passons officiellement à la semaine 5. Le bulletin d’information d’aujourd’hui a Les principales priorités de Jamey Eisenberg en matière de renonciation pour la semaine 5 pour vous ainsi qu’un aperçu de quelques objectifs commerciaux avec Tableau des valeurs commerciales de Dave Richard. Allons améliorer ces rosters :

Mon classement de la semaine 5 : QB | RB | WR | TE

Si vous avez conservé votre priorité FAB ou fil de renonciation pour un ajout potentiel gagnant de la ligue, vous devez probablement vous assurer de garder votre poudre sèche pendant au moins une semaine de plus, car la semaine 5 n’est pas le moment de faites tapis.

Il y a cependant une mise en garde attachée à cette déclaration : Si La blessure à la hanche de Javonte Williams n’est pas grave, alors ce n’est pas la semaine pour faire tapis. Nous avons reçu un rapport lundi matin indiquant que Williams n’est pas «on s’attend à ce qu’il manque beaucoup de temps – voire pas du tout – Time », mais lundi soir, nous n’avons pas reçu plus de détails que cela. Si Williams finit par avoir une blessure qui lui coûte plusieurs semaines, Jaleel McLaughlin vaudrait une offre décente, bien que toujours nettement inférieure à celle de Puka Nacua. , Jerome Ford ou De’Von Achane y ont participé les semaines précédentes.

Vous pouvez voir la liste complète des priorités de Jamey pour chaque poste sur le fil iciet voici mes réflexions sur les cinq meilleures options pour la semaine 5 :

Les principales cibles de Jamey Eisenberg

Jaleel McLaughlin, RB, Broncos (3%) – Au début de la saison, nous pensions que Samaje Perine serait le gars à inscrire si quelque chose arrivait à Williams, mais maintenant je commence à penser que Perine a son rôle, et McLaughlin va être celui qui intervient en l’absence de Williams. Ce sera toujours un comité, mais McLaughin semble dynamique dans les deux phases du jeu, tandis que Perine a toujours été du genre à « comprendre ce qu’il y a ». J’ai classé les deux comme RB2 pour la semaine 5, donc si Perine est disponible, il constitue une option de streaming décente si vous en avez besoin. Jake Ferguson, TE, Cowboys (63%) – Je vais prendre un peu un L sur celui-ci, car je pensais que Ferguson pourrait perdre son emploi après quelques matchs difficiles pour ouvrir la saison. Cependant, aucun des autres ailiers rapprochés de la liste des Cowboys ne s’est intensifié, contrairement à Ferguson, avec 12 attrapés pour 125 verges sur 14 cibles au cours des deux derniers matchs. Je ne pense toujours pas qu’il soit doté d’un talent particulièrement impressionnant, mais il joue un rôle constant dans une attaque qui l’utilisera, ce qui est plus que ce que l’on peut dire. quelques extrémités serrées. Cole Kmet, TE, Bears (58 %) – Kmet est dans une situation similaire à Ferguson. Je pense qu’il est probablement un meilleur joueur, mais dans une attaque de Chicago qui n’a vraiment semblé décente qu’en lançant le ballon pendant environ la moitié d’un match jusqu’à présent, il sort dans le lavage. Les deux ne sont peut-être que des TE1 bas de gamme, mais je pense que les deux sont probablement clairs sur les véritables options de streaming à ce poste, ce qui en fait de bonnes cibles si vous n’avez pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance. Michael Wilson, WR, Cardinals (5%) – Wilson a subi de nombreuses blessures à l’université, mais il a généralement produit lorsqu’il était sur le terrain, et il commence à faire de même pour les Cardinals. La semaine 4 était vraiment son premier bon match complet, car il s’était appuyé uniquement sur de gros jeux avant celui-ci. Mais quand même, sept attrapés pour 76 verges et deux scores, c’est le genre de production que nous voulons voir de la part d’un jeune homme. Je pense qu’il est peu probable que Williams soit une option toujours utile dans un avenir proche, mais il montre une capacité à gagner sur le terrain et dans la zone rouge, et cela pourrait le rendre très utile à mesure que son jeu continue de croître – surtout si Kyler Murray peut revenir et élever une équipe étonnamment fougueuse des Cardinals. Jameson Williams, WR, Lions (47%) – Beaucoup de gens pensaient que Williams pourrait être le meilleur receveur large de la classe de repêchage de l’année dernière, et il a fini 12e au classement général malgré une blessure au LCA qui l’a empêché de devenir une recrue. saison. Les choses ne se sont pas bien passées pour lui depuis : il a réussi un attrapé en six matchs en tant que recrue, a subi une blessure aux ischio-jambiers cette pré-saison, puis a purgé une suspension de quatre matchs pour jeu. Il est éligible pour revenir cette semaine, et bien que Dan Campbell ait exprimé des attentes assez faibles pour le retour de Williams, c’est un pari rare sur un espoir talentueux de premier ordre avec un chemin clair vers un rôle s’il peut le gagner qui a gagné. Cela ne coûte pas très cher à acquérir. Lancez une offre de 7 % dans FAB et voyez si vous l’obtenez. Je pense qu’il s’agit probablement d’un pari à probabilité relativement faible, mais il présente de nombreux avantages si vous pouvez être patient.

Objectifs commerciaux de la semaine 5



Avant d’effectuer des transactions, assurez-vous de consulter le tableau des valeurs commerciales de Dave Richard. Voici quelques achats et ventes pour vous aider à lancer la conversation :

Trois pour acheter à bas prix

Jonathan Taylor, porteur de ballon, Colts

J’ai écrit sur ce que j’attendais de Taylor dans le bulletin d’information d’hier, mais j’ai seulement mentionné le potentiel de vendre Taylor à son retour, avec le risque de nouvelle blessure le plus élevé au cours de sa première semaine ou deux de retour à l’entraînement. Mais je crains d’avoir brossé un tableau trop pessimiste, donc je veux être clair : ma forte préférence en ce moment est d’essayer d’échanger contre Taylor avant qu’il n’entre sur le terrain. Je pense qu’il pourrait être le meilleur porteur de ballon de la NFL, et cette attaque des Eagles a fait de Zack Moss un RB incontournable en l’absence de Taylor. Chaque fois que je regarde cette équipe des Colts, je suis enthousiasmé par ce que Taylor pourrait faire à la place de Moss (ou surtout de Deon Jackson). Il figurait parmi les cinq meilleurs joueurs pour moi avant que sa demande d’échange/résistance n’explose, et je serais ravi de l’acquérir maintenant.

Calvin Ridley, WR, Faucons

Je n’ai pas vraiment une idée précise de la façon dont les Jaguars vont changer les choses, mais j’aime toujours l’idée d’acheter à bas prix sur Ridley. Cette attaque n’a pas l’air géniale, et Ridley est, d’une manière ou d’une autre, troisième pour les cibles, ce qui serait un mauvais signe pour lui même si l’offensive avait semblé aussi bonne que prévu. Ridley n’a vraiment pas fait grand-chose depuis la mi-temps de la semaine 1, et je peux voir à quel point les gens qui l’ont sur leur liste pourraient devenir nerveux. Je pense toujours que cette attaque sera l’une des 10 meilleures d’ici peu, et Ridley en sera une grande partie, même si le résultat du top 12 WR semble de plus en plus improbable. Une saison dans le top 15 WR semble encore très possible, et il ne lui coûtera probablement pas si cher après ses trois derniers matchs.

Aaron Jones, RB, Packers

Jones n’a pas fait grand-chose à son retour de blessure lors de la semaine 4, mais il était également clairement à moins de 100 % lors de son premier match de retour, contre ce qui semble être une défense des Lions bien meilleure que prévu. L’ensemble de l’offensive des Packers avait l’air terrible la semaine dernière, mais notamment AJ Dillon continue de montrer presque rien. La meilleure version de cette attaque des Packers verra Jones assumer le rôle principal en dehors du champ arrière, et nous devrions le voir au cours de la semaine 5. Jones a toujours un potentiel dans le top 12 – il l’a montré lors de la semaine 1 avec quelques gros joue dans le jeu de passes – et il coûtera beaucoup moins cher que cela en ce moment. J’ai déplacé Raheem Mostert avec Tank Dell la semaine dernière pour Jones et Christian Waston la semaine dernière, et je suis très satisfait de la façon dont cela va fonctionner à long terme.

Un à acheter haut

Alvin Kamara, RB, Saints

La performance de Kamara au cours de la semaine 4 était due au fait que Derek Carr était clairement inférieur à 100 %, pour le meilleur et pour le pire. Kamara a évidemment bénéficié des 14 cibles, mais je pense qu’il a également été clairement freiné par le fait que l’offensive dans son ensemble était limitée aux lancers dans une zone courte – seulement 16 des 37 passes de Carr ont parcouru plus de 5 mètres sur le terrain, et il n’a complété que Quatre d’entre eux. Kamara a bien couru le ballon et a dominé le temps de jeu, jouant 76 % des snaps et effectuant un parcours sur 70 % des dropbacks, et je ne pense pas que cela va changer grand-chose ici. Kamara ressemble à un RB1 et pourrait même figurer parmi les cinq premiers RB en termes de score PPR complet.

Trois à vendre à un prix élevé

CJ Stroud, QB, Texans

Stroud a été formidable jusqu’à présent, avec trois matchs consécutifs de 300 verges et deux touchés, rendus d’autant plus impressionnants par les énormes problèmes de blessures de Houston le long de la ligne offensive. Il mérite beaucoup de crédit pour la qualité de son jeu, mais je commence à avoir l’impression que certains joueurs de Fantasy le considèrent comme l’un des 12 meilleurs QB à l’avenir, et je ne suis tout simplement pas encore prêt à y arriver. Le calendrier reste assez chargé – les Falcons lors de la semaine 5 pourraient être un test plus difficile que prévu, en particulier avec leur attaque apparemment conçue pour ralentir les matchs à un rythme d’escargot – et nous n’avons toujours pas vu à quoi ressembleront les choses pour Stroud quand ils vont vraiment sud. Je ne lui en veux pas – ce serait ridicule de lui reprocher à quel point il joue bien contre lui – mais cela reste une variable inconnue pour l’instant. Stroud est un QB agréable à avoir, surtout si vous avez trop investi dans Joe Burrow, mais s’il est mon meilleur QB, je ne me sens toujours pas nécessairement bien à ce sujet.

Alexander Mattison, RB, Vikings

Mattison a semblé bien meilleur au cours des deux derniers matchs car le calendrier est devenu plus léger, et c’est une bonne nouvelle pour un gars qui avait l’impression qu’il pourrait être à un mauvais match de perdre son emploi dès le début. Mais le fait est qu’il pourrait encore être à un mauvais match de perdre son emploi, surtout avec Cam Akers qui semble en fait assez solide lors de ses débuts pour les Vikings la semaine dernière. Je parierais toujours que Mattison serait le leader à l’avenir, mais Akers ne se contentait pas d’épeler Mattison dimanche ; il jouait des disques complets quand il était là, ce qui suggère qu’il y a encore beaucoup de place pour que son rôle se développe s’il montre la main chaude. Mattison se sent particulièrement précaire en ce moment, et après deux bons matchs, je pense que c’est le moment idéal pour essayer de le déplacer.

Kyren Williams, RB, Béliers

Les opportunités et le talent sont évidemment tous deux incroyablement importants dans Fantasy Football, et il est toujours difficile de savoir comment aborder les joueurs qui se situent sur des extrêmes relatifs dans les deux domaines. Dans le cas de Williams, nous avons un choix de cinquième ronde qui a à peine joué en tant que recrue après avoir exécuté un sprint de 4,65 sur 40 verges en tant qu’arrière de moins de 200 livres, un profil qui suggère certainement qu’il est en déficit de talent. Mais son rôle est si énorme que cela n’a presque pas d’importance – il figure parmi les cinq premiers…