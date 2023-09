Fantasy Football Today : ce que Kareem Hunt signifie pour Jerome Ford ; Aperçus des postes de la semaine 3 ; Sac postal #AskFFT

Parce que rien ne peut jamais être simple, la course au ballottage d’hier soir s’est déroulée sans que nous sachions si les Browns allaient en rajouter un autre. Nous avons appris mercredi matin que Kareem Hunt reviendrait dans l’équipe pour un contrat d’un an.

Il s’agit d’une évolution potentiellement significative pour la valeur de Jerome Ford, mais cela ne le torpille pas nécessairement. D’une part, les Browns ont déjà quitté Hunt pendant l’intersaison, après une campagne 2022 maladroite et inefficace qui a vu Hunt lutter contre un rôle diminué. Les Browns aimaient suffisamment Ford pour laisser Hunt partir sans vraiment faire d’autres ajouts à la salle RB.

D’un autre côté, Hunt était le seul arrière qu’ils auraient pu recruter et qui pourrait de manière réaliste jouer un rôle au cours de la semaine 3 s’il est en forme. Il connaît bien l’offensive après avoir passé trois ans avec Kevin Stefanski, et il pourrait être prêt à jouer un rôle ce week-end – et ce rôle pourrait grandir s’il semble meilleur que la saison dernière, au moins. C’est une réelle menace pour Ford, même si je le classerais toujours comme le leader en ce moment.

Et puis, bien sûr, il y a une autre question qui plane sur tout cela : cette attaque des Browns est-elle suffisamment bonne pour s’enthousiasmer ? Deshaun Watson a l’air aussi mauvais qu’il y a un an, après une intersaison où il n’avait aucune excuse concernant la rouille ou les opportunités d’entraînement limitées. Le fait qu’il ait été aussi dur jusqu’à présent est un très mauvais signe pour cette attaque, et il se pourrait que Ford soit le leader d’une mauvaise attaque qui ne vaut même pas la peine d’être poursuivie.

Ford sera certainement l’un des appels Start/Sit les plus difficiles de la semaine 3, et nous aurons tout cela pour vous demain dans mon aperçu de la semaine 3. Pour l’instant, passons aux aperçus de position de Heath Cummings pour cette semaine, avec tout ce que vous devez savoir pour QB, RB, WR et TE, et j’ai également un courrier #AskFFT au bas de la newsletter d’aujourd’hui avec quelques réflexions approfondies. sur Puka Nacua, Derrick Henry et plus :

🔍Aperçus des postes de la semaine 3

Chaque mardi, Heath Cummings présente un aperçu de chaque poste, fournissant des informations sur les blessures, des statistiques clés à connaître, les meilleurs ajouts de fil de renonciation, les objectifs DFS et bien plus encore. stratège, revenir, récepteur largeet fin serrée. Voici un bref aperçu de chaque poste, ainsi que quelques détails clés que vous devez connaître avant de lire les détails complets de Heath :

Aperçu QB

« Pendant deux semaines du NFL saison, Kirk Cousins ​​​​est QB1. C’est au même endroit que vous le trouverez dans mes projections de la semaine 3. Cela semble être quelque chose dont nous devons discuter.

« La première chose à noter à propos du placement actuel de Cousins ​​​​est que rien de ce qu’il a fait jusqu’à présent n’est aussi étrange. Bien sûr, son pourcentage de réussite et son taux de touché vont probablement régresser un peu, mais ni l’un ni l’autre ne sont si loin de son précédent sommet en carrière. Ses verges par tentative est tout à fait dans la fourchette de ses normes de carrière. Les chiffres sont impressionnants, bien sûr, mais c’est un bon NFL le quart-arrière jouant sous un esprit offensif innovant avec Justin Jefferson, TJ Hockenson et Jordan Addison faisant des jeux. L’attente devrait être géniale. »

Blessures : Joe Burrow (mollet), Lamar Jackson (main), Anthony Richardson (commotion cérébrale) et Kyler Murray (genou)

Joe Burrow (mollet), Lamar Jackson (main), Anthony Richardson (commotion cérébrale) et Kyler Murray (genou) Numéro à connaître : 25% – 25 % des passes de Jordan Love ont été de mauvais lancers, selon Pro Football Reference. Les six touchés ne racontent pas toute l’histoire.

25% – 25 % des passes de Jordan Love ont été de mauvais lancers, selon Pro Football Reference. Les six touchés ne racontent pas toute l’histoire. Un match qui compte : Daniel Jones @SF (8e contre QB)

Daniel Jones @SF (8e contre QB) Renonciation à l’ajout/au streamer : Kenny Pickett, Steelers : « Encore une fois, il n’y a pas un quart-arrière dans mon top 15 cette semaine qui soit également disponible dans ne serait-ce qu’un tiers des ligues ; nous devrons probablement attendre les byes pour cela. Je pense que nous pourrons voir un peu plus de Kenny Pickett en pré-saison lors de la troisième semaine contre une défense des Raiders qui est une fois de plus entaillée par les QB. Las Vegas se classe bon dernier en termes de pourcentage de renversement des QB (1,4%) et de pourcentage de pression (10,5%). matchup que les 49ers ou les Browns.

Kenny Pickett, Steelers : « Encore une fois, il n’y a pas un quart-arrière dans mon top 15 cette semaine qui soit également disponible dans ne serait-ce qu’un tiers des ligues ; nous devrons probablement attendre les byes pour cela. Je pense que nous pourrons voir un peu plus de Kenny Pickett en pré-saison lors de la troisième semaine contre une défense des Raiders qui est une fois de plus entaillée par les QB. Las Vegas se classe bon dernier en termes de pourcentage de renversement des QB (1,4%) et de pourcentage de pression (10,5%). matchup que les 49ers ou les Browns. Planque: Matthew Stafford, Rams : « Au vu de la façon dont Puka Nacua évolue, le retour de Cooper Kupp pourrait faire de Matthew Stafford un QB limite du top 12. Pour l’instant, il n’est pas une aussi bonne option de streaming qu’il le paraît car le volume a gonflé sa production. » L’efficacité n’a pas été bien meilleure que l’an dernier, donc une régression pourrait survenir d’une semaine à l’autre. Je me sentirais mieux dans sa peau une fois que Kupp serait de retour. »

Aperçu du RB

« L’un des sujets de l’intersaison était de savoir comment les receveurs larges prenaient le contrôle des deux premiers tours des repêchages Fantasy. Si vous avez résisté à cette tendance, il y a de fortes chances que vous ne vous sentiez pas bien. Trois des cinq meilleurs porteurs de ballon par CBS ADP sont actuellement blessés Austin Ekeler, Saquon Barkley et Nick Chubb, tout comme RB10 (Aaron Jones) et RB19 (JK Dobbins). Et ce ne sont pas que des blessures.

« Nous avons également eu des déceptions majeures de la part d’arrières à volume élevé comme Josh Jacobs, Rhamondre Stevenson et Miles Sanders. Jahmyr Gibbs ne joue toujours pas assez, même si la blessure de David Montgomery pourrait changer cela, et Jonathan Taylor n’a pas joué du tout. Najee Harris et Dameon Pierce ne sont pas les bêtes de somme pour lesquelles ils ont été sélectionnés, et Alexander Mattison est tout aussi mauvais. »

Blessures : Nick Chubb (genou), Saquon Barkley (cheville), David Montgomery (cuisse), Jamaal Williams (ischio-jambiers), Jonathan Taylor (cheville), Austin Ekeler (cheville), Aaron Jones (ischio-jambiers), Kenneth Gainwell (côtes), Jeff Wilson (abdomen), Kendre Miller (ischio-jambiers), Evan Hull (genou), Salvon Ahmed (aine) et Chase Edmonds (genou)

Nick Chubb (genou), Saquon Barkley (cheville), David Montgomery (cuisse), Jamaal Williams (ischio-jambiers), Jonathan Taylor (cheville), Austin Ekeler (cheville), Aaron Jones (ischio-jambiers), Kenneth Gainwell (côtes), Jeff Wilson (abdomen), Kendre Miller (ischio-jambiers), Evan Hull (genou), Salvon Ahmed (aine) et Chase Edmonds (genou) Numéro à connaître : 0 — Deon Jackson n’a enregistré aucune touche lors de la semaine 2. Le champ arrière appartient à Zack Moss, pour l’instant.

0 — Deon Jackson n’a enregistré aucune touche lors de la semaine 2. Le champ arrière appartient à Zack Moss, pour l’instant. Un match qui compte : Isiah Pacheco contre CHI (27e contre RB)

Isiah Pacheco contre CHI (27e contre RB) Renonciation ajouter : Jérôme Ford, Browns : « Nous nous attendons à ce que Ford soit le leader à Cleveland, même s’ils font appel à quelqu’un. L’équipe l’a choisi plutôt que Kareem Hunt pendant l’intersaison et son match de 131 verges lors de la semaine 2 n’a pas changé cette opinion. Considérez Ford comme un repos RB2. de la saison, et selon la qualité de votre back-room, cela pourrait valoir beaucoup de FAB. »

Jérôme Ford, Browns : « Nous nous attendons à ce que Ford soit le leader à Cleveland, même s’ils font appel à quelqu’un. L’équipe l’a choisi plutôt que Kareem Hunt pendant l’intersaison et son match de 131 verges lors de la semaine 2 n’a pas changé cette opinion. Considérez Ford comme un repos RB2. de la saison, et selon la qualité de votre back-room, cela pourrait valoir beaucoup de FAB. » Planque: Matt Breida, Giants : « Vous devriez ajouter Breida, Gary Brightwell et même Eric Gray dans des ligues plus profondes. Mais vous ne pouvez débuter aucun d’entre eux lors de la troisième semaine contre les 49ers. Les affrontements s’améliorent après cette semaine. Si l’un de ces arrières émerge en tant que véritable leader de l’offensive de Barkley, ils pourraient devenir un RB2 d’ici la semaine 4. «

Aperçu WR

« Une chose à laquelle vous devez être très prudent après deux semaines est de remarquer le nombre de jeux joués par les équipes. Au cours d’une saison, nous nous attendons à ce que la grande majorité des équipes fassent en moyenne entre 58 et 68 jeux par match. En 2022, 30 des 32 équipes se situaient dans cette fourchette. Sur deux semaines de 2023, seules 16 équipes le sont. Les Rams, les Browns et les Texans ont tous réalisé plus de 75 jeux par match. Les Jets et les Raiders sont en dessous de 50.

« La raison pour laquelle c’est important est que l’opportunité est reine dans ce jeu et si vous avez quelques matchs à faible volume pour l’équipe, alors même un grand gagnant pourrait être pénalisé. Pendant deux semaines, une part cible de 20% sur les Rams ou Les Texans ont plus de valeur qu’une part cible de 30 % sur les Raiders ou les Jets. Même s’il est vrai que les Rams et les Texans vont tous deux jouer à un rythme plus rapide et lancer le ballon à un rythme plus élevé, l’écart ne restera pas proche. aussi grand qu’il l’a été. »

Blessures : Cooper Kupp (ischio-jambiers), Christian Watson (ischio-jambiers), Diontae Johnson (ischio-jambiers), Jaylen Waddle (commotion cérébrale), Jakobi Meyers (commotion cérébrale), Brandin Cooks (genou), Odell Beckham Jr. (cheville), Zay Jones (genou), Darnell Mooney (genou) et Wan’Dale Robinson (genou)

Cooper Kupp (ischio-jambiers), Christian Watson (ischio-jambiers), Diontae Johnson (ischio-jambiers), Jaylen Waddle (commotion cérébrale), Jakobi Meyers (commotion cérébrale), Brandin Cooks (genou), Odell Beckham Jr. (cheville), Zay Jones (genou), Darnell Mooney (genou) et Wan’Dale Robinson (genou) Numéro à connaître : 19 — Kadarius Toney n’a encore parcouru que 19 itinéraires la semaine dernière. Il est impossible de lui faire confiance dans votre alignement, mais il est également difficile de le laisser tomber compte tenu de la fréquence à laquelle Patrick Mahomes le regarde.

19 — Kadarius Toney n’a encore parcouru que 19 itinéraires la semaine dernière. Il est impossible de lui faire confiance dans votre alignement, mais il est également difficile de le laisser tomber compte tenu de la fréquence à laquelle Patrick Mahomes le regarde. Un match qui compte : Mike Williams @MIN (17e contre WR)

Mike Williams @MIN (17e contre WR) Renonciation ajouter : Josh Reynolds, Lions : « Reynolds a vu une part de cible de 20 % au cours des deux premières semaines et une part de 30 % de verges aériennes grâce à ses cibles en aval. Il a la confiance de Jared Goff et devrait rester n°2 derrière Amon-Ra St. Brown jusqu’à au moins Semaine 7. Je ne serais pas surpris si c’était encore plus long que ça.

Josh Reynolds, Lions : « Reynolds a vu une part de cible de 20 % au cours des deux premières semaines et une part de 30 % de verges aériennes grâce à ses cibles en aval. Il a la confiance de Jared Goff et devrait rester n°2 derrière Amon-Ra St. Brown jusqu’à au moins Semaine 7. Je ne serais pas surpris si c’était encore plus long que ça. Planque: Quentin Johnston, Chargers : « Johnston n’a rien fait pour convaincre les managers du Fantasy de le retenir pendant deux semaines. Mais il est toujours un receveur de la première ronde attaché à Justin Herbert dans l’une des meilleures attaques de la ligue. Je m’attends à ce que quelques personnes supplémentaires le fassent. déposez-le cette semaine, et j’essaierai d’en ajouter et de le cacher.

Aperçu TE

« La semaine dernière, je vous ai dit que vous devriez être patient pendant au moins une semaine de plus avec votre démarreur en difficulté. Je vais être honnête, Dallas Goedert, George Kittle, Kyle Pitts, David Njoku et compagnie n’ont pas rendu les choses faciles. Continuer à dire cela. En deux semaines, aucun d’entre eux n’est parmi les 25 meilleurs bouts serrés par match. Et ce n’est pas parce que la barre a été relevée à ce poste.

« Il n’y a actuellement que huit bouts serrés avec une moyenne de points Fantasy à deux chiffres et seulement 13 qui en ont en moyenne huit par match. Ainsi, même si votre starter peut vous ennuyer, je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre vous ait donné une bonne raison de leur faire confiance. » Sur les huit, Travis Kelce, Mark Andrews, TJ Hockenson, Evan Engram et Darren Waller ont été repêchés pour être titulaires. Cela laisse Hunter Henry, Sam LaPorta et Hayden Hurst. Henry est en tête de la liste des renonciations ci-dessous, mais il est le seul. un de ces gars, je suis prêt à recommencer Goedert, Kittle ou Pitts. «

Blessures : Greg Dulcich (ischio-jambiers) et Logan Thomas (commotion cérébrale)

: Greg Dulcich (ischio-jambiers) et Logan Thomas (commotion cérébrale) Numéro à connaître : 30,5% — Zach Ertz a une part cible de 30,5 % pour la saison, menant tous les bouts serrés. Cole Kmet et Darren Waller sont les deux seuls autres ailiers rapprochés à être ciblés sur plus d’un cinquième des tentatives de passe de leur équipe.

30,5% — Zach Ertz a une part cible de 30,5 % pour la saison, menant tous les bouts serrés. Cole Kmet et Darren Waller sont les deux seuls autres ailiers rapprochés à être ciblés sur plus d’un cinquième des tentatives de passe de leur équipe. Un match qui compte : Cole Kmet @KC (22e contre TE)

Cole Kmet @KC (22e contre TE) Banderole: Hunter Henry, Patriots : « Henry est à égalité au deuxième rang des Patriots avec une part de cible de 13,5 % et fait face à une défense des Jets qui éloigne les cibles des receveurs larges. Il y a de fortes chances qu’Henry mène la Nouvelle-Angleterre dans les cibles au cours de la semaine 3, et il est certainement la meilleure option s’ils arrivent dans la zone rouge. Henry pourrait bien être un titulaire pour le reste de la saison.

Sac postal #AskFFT !

Vous souhaitez obtenir des réponses à vos questions ? Envoyez-moi un e-mail à [email protected] avec pour objet « #AskFFT » et je les inclurai dans une prochaine édition de la newsletter ou j’essaierai de vous répondre personnellement. Cela me semble être une très bonne affaire. Voici les questions de cette semaine :

Grégory : Avec la « nouvelle » de Kupp selon laquelle il pourrait être de retour au cours de la semaine 5, l’échangez-vous/essayez-vous d’acheter à bas prix ? Et que faisons-nous avec Puka à part le démarrer ? Si vous négociez Kupp, qui chercheriez-vous à récupérer dans ce scénario ?

Très bien, il y a donc quelques questions ici. Tout d’abord, il y a la question « Que devrions-nous faire avec Cooper Kupp ? » » question, et je pense que c’est une question simple : j’essaie d’acheter à bas prix si je le peux. Vous recherchez des faiseurs de différence, et il vous suffit de regarder ce que fait Nacua pour savoir que cette attaque peut toujours soutenir Kupp en tant que faiseur de différence. Matthew Stafford a toujours fière allure et Sean McVay a toujours l’air d’avoir un réel avantage sur la plupart des joueurs, donc si Kupp peut réussir, je pense toujours qu’il a sans doute autant d’avantages que n’importe quel joueur de Fantasy. Il y a bien sûr un risque à essayer de l’acquérir, étant donné qu’il a déjà subi un revers avec cette blessure. Mais en regardant le tableau des valeurs commerciales de Dave, je ferais Garrett Wilson pour Kupp si je pouvais y parvenir ; Je serais également prêt à échanger quelqu’un comme Joe Mixon contre lui.

Si c’est moi qui négocie Kupp, je vise bien sûr plus haut. J’aime l’idée d’essayer de déplacer Kupp vers Breece Hall ou Jonathan Taylor, qui ont des avantages et des calendriers similaires pour avoir un impact, si vous avez plus besoin d’un RB qu’un WR ; si je le déplace pour un autre receveur large, je pense que le déplacer pour Keenan Allen est logique, car j’aime l’avantage qu’Allen a montré dans cette attaque des Chargers. Le problème est qu’il a ses propres blessures et risques liés à l’âge, et n’a pas autant d’avantages, donc je pense en fait que c’est un peu un risque. Le fait est que je ne déplacerai probablement pas Kupp à moins que je puisse récupérer un top 12 RB ou WR pour lui, et de préférence quelqu’un avec un top cinq à la hausse.

Quant à savoir quoi faire avec Nacua… ouais, tu le lances. Je pense que vous pouvez faire valoir que l’échanger avant le retour de Kupp est une bonne idée, mais je pense légitimement que vous avez besoin d’un retour similaire pour être prêt à le déplacer…