Fantasy Football Start em, Sit em : Cedric Tillman, Chuba Hubbard, Tony Pollard (semaine 8)

Voici notre article sur le début/sit du football Fantasy, incluant tous les joueurs que nous appelons des dormeurs et des ratés cette semaine. Ci-dessous, examinons de plus près quelques joueurs à considérer cette semaine.

Cédric Tillman (WR – CLE)

« Cédric Tillman a attrapé huit balles pour 81 verges la semaine dernière, nous rappelant les cachettes de notre équipe de taxis tout au long ! Pour un rôle de premier plan dans ROS, Jameis Winston à la barre et une défense contre la passe inhabituellement mauvaise des Ravens permettant le plus de yards et de touchés aux WR au cours du mois dernier – j’aime Tillman pour un rappel monstre potentiel au cours de la semaine 8 ! Trouvez-lui une place dans vos files d’attente.

– Billy Whitt (Sports du ventre)

« Ni Jerry Jeudy ni Elijah Moore ne sont aptes à assumer les fonctions de récepteur « X » qui appartiennent désormais à Cédric Tillman. Lors de son premier tir de temps de jeu significatif cette saison après l’échange qui a envoyé Amari Cooper à Buffalo, Tillman a enregistré un taux de route de 80,4 %, 36,7 % des verges aériennes de l’équipe et une part cible de 23,1 %. Il a même attiré 31,3 % des cibles en première lecture – à égalité avec David Njoku pour la tête de l’équipe. Tillman a joué pour les trois quarts que Cleveland a joués au cours de la semaine 7. Il est concevable que Tillman remplace Cooper un pour un, étant donné que la mise à niveau du quart-arrière (passant de Deshaun Watson blessé à Jameis Winston) devrait être obtenue. Cette semaine, sa cause sera également facilitée par un affrontement contre les Ravens, qui sont si compétents en attaque qu’ils devraient être capables de forcer les Browns à lancer au moins 40 fois.

– Doug Orth (FFAujourd’hui)

Chuba Hubbard (RB – RCA)

« Que Jonathon Brooks revienne ou non cette semaine ou plus tard, Chuba Hubbard a un match difficile contre les Broncos au cours de la semaine 8. Un touché a sauvé une performance complète contre les Commanders, et son manque d’utilisation dans le jeu de passes est préoccupant. Il est préférable de laisser la plupart, sinon la totalité, des Panthers sur le banc cette semaine, car je n’imagine pas que ce soit une affaire de scores élevés.

– Josh Hall (Armée des déplacés internes)

Tony Pollard (RB – DIX)

« Tony Pollard se classe dans le top 32 du classement général pour la semaine 8, mais les Eagles prendront probablement une avance rapide et le scénario du jeu ne sera pas avantageux pour Pollard. Les Titans sont en désordre, et je ne ferais confiance à aucun joueur fantastique des Titans pour l’avenir.

– Smitty (TheFantasyFootballShow)

« Tony Pollard n’a pas réussi à atteindre des points fantastiques à deux chiffres pour la deuxième fois de la saison la semaine dernière. Et il l’a fait contre une mauvaise défense précipitée des Bills. Ce fut une prestation décevante. Mais toute l’offensive des Titans est en désordre en ce moment, ce qui n’aide pas Pollard. Le manque de succès dans le jeu de passes est dû au fait que les équipes empilent la boîte pour éliminer Pollard. Cela pourrait être un plan de match similaire cette semaine pour les Lions. Detroit a vraiment eu du mal à arrêter la passe mais a été vaillant contre la course. Les Lions accordent le deuxième moins de points fantastiques aux porteurs de ballon et se classent cinquième au classement général contre la course.

– Jeff Paur (RTSports)

« Les Titans sont en feu en ce moment, donc il est difficile de faire confiance à qui que ce soit dans cette attaque. Ils commencent Mason Rudolph cette semaine, ils viennent d’échanger Hopkins et ils jouent une très solide défense des Lions. Les Titans vont très probablement minimiser la majeure partie du match, donc Tony Pollard ne sera pas beaucoup utilisé comme coureur. Pollard m’a surpris jusqu’à présent cette saison, mais je n’attends pas grand-chose de lui cette semaine.

– Joey Meinerding (Fantaisie Dink)

« Alors que Tony Pollard sera un bon jeu pour la majeure partie du reste de la saison, la semaine 8 s’annonce comme l’une de ces rares semaines creuses. Non seulement les Titans ont eu du mal à marquer (17,9 points par match – à égalité au cinquième rang le plus bas de la ligue), mais la braderie de cette semaine suggère également que l’aide n’arrivera pas avant 2025. Les Lions sont également à peu près aussi forts que n’importe quelle équipe contre la course et l’une des meilleures défenses pour limiter la production aux porteurs de ballon dans le jeu de passes. Ce jeu risque de devenir rapidement incontrôlable, et Tyjae Spears (ischio-jambiers) pourrait être de retour de son absence d’un match, donc il n’y a même pas une garantie que Pollard s’occupera de l’essentiel du travail dans le jeu de passes.

– Doug Orth (FFAujourd’hui)