AJ MasseRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Comment gérer la salle Bears RB contre les Chargers ? Field Yates détaille les porteurs de ballon des Bears et où chaque joueur devrait être placé au cours de la semaine 8 contre les Chargers.

Par qui devriez-vous commencer ? Qui devriez-vous asseoir ? Pour vous aider à définir vos alignements de football Fantasy et éviter de recruter un joueur offensif qui ne fera pas partie de l’alignement, nous publierons ici des mises à jour et des analyses pertinentes pour le Fantasy à mesure que les équipes de la NFL publieront leurs listes officielles d’inactifs. Tous les classements cités dans cette colonne proviennent de notre Classement du personnel d’ESPN Fantasy.

Les inactifs officiels du dimanche devraient commencer à arriver environ 90 minutes avant l’heure prévue du coup d’envoi : vers 11 h 30 HE pour les premiers matchs et 14 h 30 HE pour les matchs de fin d’après-midi.

Actualisez souvent pour les dernières informations.

Jeux à 13 h HE

Laviska Shenault Jr., WR, CAR — DEHORS

Impact : Il n’a pas vu beaucoup de cibles cette saison, mais son absence aide quand même un peu la valeur fantastique de Jonathan Mingo.

Luke Musgrave, TE, GB — Discutable

Impact : Musgrave semble actuellement être un appel en temps de match avec la recrue Tucker Kraft attendant d’intervenir, si nécessaire.

Brevin Jordan, TE, HOU — DEHORS

Impact : Une blessure au pied met Jordan à l’écart, ce qui augmente les chances que Dalton Schultz marque un touché à son quatrième match consécutif.

Robert Woods, WR, HOU — DEHORS

Impact : Tank Dell revient enfin sur le terrain après sa commotion cérébrale de la semaine 5 et devrait voir beaucoup d’action dans 3 sets WR.

Zack Moss, RB, IND — Discutable

Impact : Moss a raté deux entraînements cette semaine, donc Jonathan Taylor devrait être en ligne pour une tonne de touches. Trey Sermon est le seul autre RB en bonne santé sur la liste des Colts.

Kylen Granson, TE, IND — DEHORS

Impact : Il n’a pas respecté le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale. Attendez-vous à ce que Drew Ogletree et Mo Alie-Cox partagent leurs objectifs.

Trevor Lawrence, QB, JAX — Discutable

Impact : L’équipe a fait attention à son genou toute la semaine, mais rien n’indique qu’il ratera le match de cette semaine. Commencez-le en toute confiance.

Zay Jones, WR, JAX — DEHORS

Impact : Jones continue de manquer de temps, mais personne ne l’a vraiment dépassé sur la carte des profondeurs en tant que WR n°3 de l’équipe, bien que Jamal Agnew s’en soit rapproché.

Raheem Mostert, RB, MIA — Discutable

Impact : Mostert dit qu’il jouera dimanche. Cependant, Jeff Wilson Jr. aurait promis “quelques touches” aussi.

Colline Taysom, TE, NON — Discutable

Impact : Hill devrait actuellement jouer, mais Juwan Johnson devrait revenir de sa blessure au mollet, ce qui pourrait réduire la charge de travail de Hill.

Michael Thomas, WR, NON — Discutable

Impact : C’était un très ajout tardif au rapport de blessure samedi pour cause de maladie. C’est la définition même d’un appel en temps de jeu.

Daniel Jones, QB, NYG — DEHORS

Impact : Tyrod Taylor continue de bien jouer, ce qui permet aux Giants de laisser Jones au repos s’il n’est pas à 100 pour cent.

Darren Waller, TE, NYG — Discutable

Impact : Il semble que Waller jouera dans celui-ci, mais Daniel Bellinger est prêt.

Randall Cobb, WR, NYJ — Discutable

Impact : Xavier Gipson ou Jason Brownlee pourraient voir quelques cibles si le vétéran ne peut pas y aller.

Ryan Tannehill, QB, DIX — DEHORS

Impact : Will Levis et Malik Willis prendront probablement le poste de quart-arrière, quel que soit celui qui finira par prendre le départ.

Curtis Samuel, WR, WSH — Discutable

Impact : Il s’attend actuellement à jouer, mais comme aucune équipe n’est en congé cette semaine, vous avez probablement de meilleures options de flexibilité.

Jeux à 16 h HE

Kyler Murray, QB, ARI — DEHORS

Impact : Il semble que ce sera un départ de plus pour Joshua Dobbs avant que Murray reçoive enfin le feu vert pour la semaine 9.

Deshaun Watson, QB, CLE — DEHORS

Impact : PJ Walker reprend les rênes de cette attaque et il reste à voir quand nous reverrons Watson (épaule) sur le terrain.

Marquise Goodwin, WR, CLE — Discutable

Impact : Cela pourrait aller dans un sens ou dans l’autre pour Goodwin. Elijah Moore pourrait être un pivot tardif s’il siège.

Jérôme Ford, RB, CLE — Discutable

Impact : Il a subi une grave entorse à la cheville le week-end dernier, mais les entraîneurs ont laissé entendre qu’il pourrait encore jouer. Kareem Hunt prend évidemment un gros coup en termes de valeur fantastique si Ford s’habille. Cependant, Jordan Wilkins a été exclu de l’équipe d’entraînement, ce qui indique que Ford est un « non ».

Brandon Johnson, WR, DEN — SORTIE/IR

Impact : Il est peut-être enfin temps pour les Broncos de laisser libre cours à Marvin Mims Jr. – le mot clé ici étant « peut » puisque Tre’Quan Smith a été élevé de l’équipe d’entraînement.

Deebo Samuel, WR, SF — DEHORS

Impact : Jauan Jennings devrait voir une augmentation des cibles du quart Brock Purdy, qui a respecté le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale et qui débutera.

Tyler Lockett, WR, MER — Discutable

Impact : Lockett devrait jouer cette semaine, au grand dam de ceux qui se sont jetés sur Jaxon Smith-Njigba ou Jake Bobo depuis le fil de renonciation.

Match du dimanche soir

Justin Fields, QB, CHI — DEHORS

Impact : Tyson Bagent tentera d’atteindre une fiche de 2-0 en tant que titulaire dans la NFL.

Roschon Johnson, RB, CHI — Je m’attendais à jouer

Impact : Il a respecté le protocole de la ligue en matière de commotion cérébrale, mais nous devrons voir quelle est la répartition des touches dans le champ arrière des Bears avant de compter sur lui pour des statistiques fantastiques.

Joshua Palmer, WR, BAC — Discutable

Impact : Cela s’annonce comme une véritable décision de jeu, vous ne devriez donc probablement pas l’attendre. Si Palmer ne joue pas, Quentin Johnston pourrait être un remplaçant fantastique de dernière minute.

Gerald Everett, TE, BAC — Discutable

Impact : Il devrait jouer mais partagera quand même son temps avec Donald Parham Jr.