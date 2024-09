Fantasy Baseball Waiver Wire : Dylan Crews et Mackenzie Gore apportent un potentiel gagnant dans la ligue sur le fil

Nous en sommes aux trois dernières semaines de la saison de Fantasy Baseball, avec seulement deux autres courses de liste de renonciations restantes après cette semaine. Dans les ligues de points H2H, si vous êtes toujours en vie, cela signifie probablement que vous jouez pour tout en ce moment. Quoi qu’il en soit, l’avenir n’a plus vraiment d’importance pour vous. Vous avez besoin de production dès maintenant.

Ainsi, au cours des dernières semaines, nous allons nous éloigner de la recherche d’ajouts plus spéculatifs et profonds et simplement rechercher des joueurs que vous pouvez intégrer immédiatement à votre alignement dans n’importe quel format. Si vous cherchez plus de joueurs à intégrer à votre alignement, assurez-vous de consulter la chronique hebdomadaire de Scott White, y compris ses meilleurs frappeurs et lanceurs surprises pour la semaine 25, ainsi que son classement de tous les lanceurs prévus pour deux départs.

Passons aux principaux objectifs avant la semaine 25 :

Les receveurs

Joey Bart, Pirates (26 %) – Il a fallu un certain temps, mais Bart est devenu tout ce que les Giants pensaient qu’il serait lorsqu’il était l’un des meilleurs espoirs du baseball il y a quelques années. Mauvaise nouvelle pour les Giants, mais ça a bien fonctionné pour Pittsburgh, car il est devenu leur option n°1 à ce poste. Bart a eu un bilan de 2 en 8 avec un home run et deux points produits en trois matchs après son retour d’une blessure aux ischio-jambiers cette semaine, et il n’est pas déraisonnable de le considérer comme une option parmi les 12 meilleures à ce poste pour le reste du chemin.

Première base

Kyle Manzardo, Guardians (25%) – Manzardo a encore beaucoup à prouver à la MLB Manzardo a joué au niveau de la moyenne, mais les Guardians lui donnent enfin sa chance. Il a joué pratiquement tous les jours depuis son retour de Triple-A au début du mois de septembre, frappant 6 pour 18 avec quelques home runs, quelques doubles et seulement cinq retraits au bâton en 20 PA jusqu’à présent. Manzardo est un frappeur avec un OPS de .878 en carrière en Triple-A et a certainement un certain potentiel ici pour la dernière ligne droite.

Deuxième base

Spencer Horwitz, Blue Jays (27 %) – Malgré une production assez solide dans les ligues mineures, Horwitz n’a pas fait beaucoup parler de lui cette saison dans les ligues majeures. Et comme il est parfois difficile d’obtenir du temps de jeu régulier, les joueurs de Fantasy ont généralement pu l’ignorer. Cependant, il a simplement frappé .264/.355/.468 en jouant presque tous les jours en août, et il connaît maintenant un meilleur début de saison en septembre, avec 8 coups sûrs en 20 présences au bâton et trois circuits (les trois samedi et dimanche de cette semaine) jusqu’à présent. Les statistiques sous-jacentes de Horwitz ont été assez solides dans l’ensemble, et il est clairement verrouillé en ce moment, donc cela ne me dérange pas de l’utiliser comme un joueur de choix pour le reste de la saison.

Troisième base

Connor Norby, Marlins (53%) – Norby était l’un de ces gars qui semblaient toujours afficher de meilleurs chiffres que ce que son classement de prospects relativement moyen aurait pu vous faire penser, et ne vous en doutez-vous pas, il fait exactement la même chose maintenant qu’il a la chance de jouer tous les jours pour les Marlins. Il a frappé en toute sécurité dans 17 des 18 matchs depuis qu’il a rejoint Miami, et il a maintenant six home runs dans cette période après en avoir frappé trois entre les matchs de samedi et dimanche. Norby n’a pas exactement une énorme puissance brute, et il y a quelques problèmes de swing-and-miss ici, donc je ne pense certainement pas que Norby soit l’un des meilleurs frappeurs du baseball tout d’un coup. Mais vu à quel point il est bloqué, je pense qu’il doit essentiellement être inscrit sur la liste et être titulaire dans tous les formats jusqu’à ce qu’il se calme. Ce qui ne se produira peut-être pas avant 2025 à ce stade.

Arrêt-court

Trevor Story, Red Sox (21 %) – Les blessures ont complètement fait dérailler la carrière de Story, et cela fait des années qu’il n’était plus une option incontournable en Fantasy à ce stade. Mais même si c’est le cas, nous parlons toujours d’un gars qui a 19 circuits et 24 vols en 146 matchs depuis qu’il a rejoint les Red Sox, et il est de retour après une opération pour réparer un labrum déchiré à l’épaule en avril, et même si je ne suis pas nécessairement en attente il a encore beaucoup à offrir à ce stade, mais l’avantage vaut la peine d’être poursuivi si vous avez une place sur le banc avec laquelle jouer.

Champ extérieur

Pete Crow-Armstrong, Cubs (63%) – Crow-Armstrong est un autre joueur qui a obtenu de bien meilleurs chiffres que ce que l’on aurait pu croire en se basant sur les rapports de dépistage en tant que prospect, et au début de sa carrière en MLB, il semblait que les sceptiques avaient raison. Mais il a réussi deux home runs le dernier jour de la première moitié de la saison et il frappe maintenant pour .284/.335/.514 avec sept home runs et 10 vols en 44 matchs depuis lors – un rythme de 26 home runs, 37 runs avec 99 runs et 92 RBI pour faire bonne mesure. La défense et la course en base allaient toujours garder Crow-Armstrong dans l’alignement et lui donner un plancher élevé en tant que joueur, mais si le bâton est légitimement aussi bon, il va devenir une superstar.

Dylan Crews, Nationals (72 %) – Crews n’a pas vraiment été une superstar lors de sa première expérience dans les ligues majeures, mais il faut être plutôt satisfait de ce qu’il a fait jusqu’à présent, surtout en tant que coureur de base – il a maintenant cinq vols lors de ses 12 premiers matchs après en avoir volé trois lors de sa série contre les Pirates ce week-end. Sa moyenne au bâton de ,217 n’est pas géniale, mais il n’a été éliminé que 8 fois au cours de cette séquence, donc je suis assez optimiste quant à la façon dont Crews va terminer cette saison.

Jordan Walker, Cardinals (35 %) – Walker n’a frappé que 2 coups sûrs en 18 présences au bâton depuis son match à cinq coups sûrs le week-end dernier, ce qui n’est pas exactement ce que nous voulions voir après son apparente percée. Mais je vais quand même rester optimiste à propos d’un joueur aussi jeune et talentueux que Walker, surtout un joueur qui semblait mettre les choses en place au fil de l’été en Triple-A. Il n’a que 22 ans, donc si vous jouez dans une ligue à cinq voltigeurs, je suis prêt à jeter un œil à Walker en fin de saison.

Johnny DeLuca, Rays (4%) – DeLuca commence à se trouver lui-même ces derniers temps, ayant débuté 13 des 14 matchs des Rays avec six tentatives de coups sûrs multiples au cours de cette séquence et une ligne de .370/.420/.587. DeLuca n’a pas été très puissant, mais il a réussi quelques passes décisives au cours de cette séquence, en plus de trois vols. C’est un ensemble de compétences solides et DeLuca apporte beaucoup de vitesse, ce qui fait de lui un ajout viable dans ces ligues aux catégories plus profondes.

Lanceur partant

Mackenzie Gore, Nationals (69 %) – Gore a vraiment semblé avoir perdu la boule pendant l’été, puisqu’il a affiché une moyenne de points mérités de 6,88 entre juin et juillet après un début de saison en trombe. Les joueurs de fantasy l’ont pratiquement laissé pour mort à ce moment-là, mais Gore a continué à travailler pour retrouver sa mécanique et compte maintenant 19 retraits au bâton pour seulement deux buts sur balles et quatre points accordés au cours de ses trois derniers départs, avec une vitesse qui revient à son niveau de début de saison. Nous avons vu des séquences de Gore où il a lancé comme un as, et quand il est bien en place et qu’il se situe constamment autour de 90, il peut faire la différence. C’est ce à quoi cela ressemble en ce moment.

Reid Detmers, Angels (26 %) – Nous avons déjà été trompés par Demers, mais après un match à 10 retraits au bâton, comment ne pas être au moins un peu excités ? Il est retourné en Triple-A cet été et a travaillé sur son slider en particulier, et cela a porté ses fruits, générant huit de ses 18 whiffs avec ce lancer. Ce n’est qu’un départ, mais c’était un départ contre les Dodgersce qui rend plus facile de s’enthousiasmer. Je ne dirais pas que je me sens très bien à l’idée de commencer Detmers maintenant, mais on ne peut pas nier les avantages.

Landon Knack, Dodgers (11%) – Les Dodgers étant aux prises avec de nombreuses blessures dans leur rotation, Knack a eu la chance de débuter contre les Guardians ce week-end, et il a réalisé un début de saison vraiment solide et de qualité. Il a limité les Guardians à seulement deux points en six manches, tout en accordant trois coups sûrs et un but sur balles, et il a retiré huit frappeurs sur prises et a accordé très peu de contact dur. Knack a généralement bien lancé lorsqu’il en a eu l’occasion pour les Dodgers, affichant une MPM de 3,00, bien qu’avec des chiffres de retraits sur prises pour la plupart médiocres, menant à un FIP de 4,55. Cependant, sa vélocité était bien supérieure et il a obtenu plus d’un retrait sur prises par manche contre une formation qui ne retire pas souvent sur prises. Il a un match décent à venir cette semaine contre une équipe des Cubs qui a tendance à faire des whiffs, et pourrait être un streamer viable avec cette attaque qui le soutient.

Matthew Boyd, Guardians (33%) – La résurgence de Boyd après une opération de Tommy John doit être l’une des histoires les plus improbables de cette saison de la MLB. Mais après avoir limité les Dodgers à un seul point mérité au cours du week-end en six manches, il a maintenant une moyenne de points mérités de 2,20 et un WHIP de 0,77 en cinq départs depuis son retour de la IL, avec un FIP de 3,36, et bien que son 8,2 K/9 n’ait rien de spécial, il s’accompagne d’un taux de réussite de 14% qui suggère qu’il pourrait même y avoir un peu plus de potentiel. Vous êtes sceptique, je peux le dire. Mais laissez-moi vous aider : il reçoit les White Sox cette semaine. Au moins, vous pouvez croire en Matthew Boyd contre les White Sox, n’est-ce pas ?

Lanceur de relève

Luke Weaver, Yankees (17%) – Les Yankees n’ont eu qu’une seule occasion de sauver leur équipe ce week-end, donc nous ne sommes pas encore sûrs à 100% de la façon dont ils vont gérer l’ère post-Clay Holmes comme stoppeur. Mais Weaver a eu cette opportunité vendredi, en accordant un but sur balles mais en retirant deux frappeurs sur prises pour son premier sauvetage. Ils ont dit qu’ils allaient faire appel à un comité, mais Weaver semble être le leader du classement après la série de ce week-end.