“Fantastique” Jude Bellingham fait preuve de maturité et d’intrépidité, mais vient maintenant le plus gros test à ce jour

La performance exceptionnelle de Jude Bellingham lors de la victoire 3-0 de l’Angleterre en Coupe du monde contre le Sénégal a annoncé l’arrivée du joueur de 19 ans parmi l’élite mondiale, mais vient maintenant le plus grand test de sa jeune carrière.

On attendra beaucoup du milieu de terrain central extrêmement talentueux lorsque l’équipe de Gareth Southgate affrontera la France, championne du monde, en quart de finale samedi au Qatar.

Bellingham a aidé à créer les deux premiers buts alors que l’Angleterre a battu le Sénégal en huitièmes de finale dimanche et l’adolescent a livré une belle performance globale qui a laissé les observateurs chevronnés à la recherche de superlatifs.

“Je pense que c’est un joueur fantastique. Il a tout avec et sans le ballon, presse très bien, se déplace sur le terrain, tacle”, a déclaré le capitaine Harry Kane.

“Avec le ballon, il peut courir, il peut affronter des joueurs, il peut jouer un ballon en profondeur et comme vous l’avez vu aujourd’hui, il a été très important avec notre but”, a déclaré l’attaquant anglais.

“J’aime beaucoup Jude, c’est une très bonne personne, il est mature pour son âge et il a aussi de grandes qualités de leader”, a ajouté Kane.

Des éloges en effet, mais il est peu probable que cela lui monte à la tête – Bellingham est habitué aux distinctions et bien habitué à défier les attentes de l’âge.

– ‘Il a tout’ –

À 16 ans et 38 jours, le fils d’un sergent de police est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans la première équipe de son club d’enfance Birmingham City et 25 jours plus tard, il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour l’équipe.

Lorsqu’il a été vendu au Borussia Dortmund pour un montant de 25 millions d’euros, il est devenu le joueur de 17 ans le plus cher de l’histoire du football et est rapidement devenu le plus jeune buteur du club allemand.

Il est devenu un international anglais à part entière en novembre 2020, seuls Wayne Rooney et Theo Walcott ayant joué pour le pays à un plus jeune âge.

Lors de l’Euro de l’an dernier, Bellingham est devenu le plus jeune joueur anglais à avoir participé à un tournoi majeur et, à l’époque, le plus jeune joueur de tous les pays à avoir participé au Championnat d’Europe.

“Je n’ai pas vu un jeune milieu de terrain jouer comme ça depuis des années”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United Roy Keane, aujourd’hui analyste de télévision, après le match contre le Sénégal.

“Habituellement, vous voyez cela d’un joueur de classe mondiale qui a 26 ou 27 ans. Tout ce qu’il fait dans le jeu… nous parlons de son physique, mais c’est ce qui se passe dans son cerveau. Il a cette maturité et cette prise de décision.”

Keane, qui est notoirement difficile à impressionner, a ajouté que “le gamin a tout”.

L’ancien club de Keane était sur le point de signer Bellingham avant de déménager à Dortmund et cette Coupe du monde ne fera qu’accroître l’intérêt des meilleures équipes d’Europe et faire grimper le prix de Bellingham.

Un autre ancien capitaine de United devenu expert, Gary Neville, a été impressionné par la façon dont Bellingham a fait face sur la plus grande scène sans aucune trace d’impression.

« C’est la maturité et l’intrépidité que je n’arrive pas à comprendre. J’ai regardé les joueurs anglais jouer pour l’Angleterre pendant de nombreuses années et le poids du maillot était énorme”, a déclaré Neville.

“Il ne ressent tout simplement pas tout, il a l’air d’être à sa place.”

– Le plus gros test –

C’est un signe de la confiance que l’Angleterre a en Bellingham que contre le Sénégal, il a été choisi pour être laissé derrière pour couvrir la défense lorsque les défenseurs centraux ont avancé en corner.

Southgate, qui a toujours été disposé à donner des opportunités aux jeunes joueurs, a admis que même lui avait été surpris par la rapidité du développement de Bellingham.

« Je ne pense pas que nous aurions pu prévoir à quelle vitesse Bellingham pourrait mûrir. Au cours des cinq derniers mois, cela a atteint un autre niveau”, a-t-il déclaré.

Mais vient maintenant le véritable test de la Coupe du monde pour Bellingham et l’Angleterre, contre la France championne du monde de Didier Deschamps et son attaquant exceptionnel Kylian Mbappe.

C’est un défi que Bellingham pense que lui et l’Angleterre peuvent relever.

“Nous avons montré que nous pouvons marquer des buts, nous pouvons être cliniques quand cela compte”, a déclaré l’adolescent.

“Nous avons marqué à de très bons moments et nous avons montré que nous pouvions à nouveau garder une cage inviolée. Si nous voulons gagner le prochain, ce sera vraiment important.”

Ce sera en effet. Mais tout aussi important pour l’Angleterre sera de savoir si son prodige peut à nouveau intervenir.

