« Fantastique » : critique élogieuse de l’espoir des Oilers d’Edmonton Noah Philp envoyé dans la AHL

Photo par AMBRE BRACKEN / LA PRESSE CANADIENNE

Contenu de l’article Ceci vient du directeur général des Oilers d’Edmonton, Stan Bowman, sa critique élogieuse du centre prospect Noah Philp, 26 ans, qui s’est absenté la saison dernière pour des raisons personnelles mais a bien joué au camp d’entraînement. Philp, 26 ans, vient d’être envoyé dans la Ligue américaine de hockey, mais il sera de retour à Edmonton à temps. « Il a été fantastique », a déclaré Bowman à Bob Stauffer des Oilers Now. « Pour moi, il a été la surprise du camp d’entraînement, la surprise positive… Sa situation est peut-être un peu différente dans le sens où nous voulons qu’il joue, et nous voulons qu’il revienne à ce rythme. C’est vraiment inhabituel qu’un joueur soit aussi bon après une saison où il n’a pas joué du tout. Mais cela fait honneur à lui et à son éthique de travail.

Contenu de l’article Bowman a poursuivi : « C’est un enfant fantastique, avec une excellente attitude. C’est le genre de gars que vous recherchez. Le plus important pour nous, c’est que nous voulons qu’il joue. Et s’il doit jouer ici à Edmonton, nous n’hésiterons pas à le ramener. Ce que je ne voulais pas faire, c’était commencer la saison avec lui comme quelqu’un qui se contentait de regarder depuis la tribune de presse. Je pense qu’il a besoin de jouer. S’il doit jouer, que ce soit à cause d’une blessure ou d’une performance, nous n’hésitons pas à le faire venir et à le mettre dans notre alignement… S’il joue ici, il n’aura pas beaucoup de minutes, donc nous avons senti que il va commencer la saison à Bakersfield et y jouer un grand rôle. Il jouera probablement plus là-bas dans quelques semaines que dans un mois ici simplement parce que nous allons essayer de lui faire jouer 20 minutes par soir à Bakersfield, de lui faire tuer des pénalités et de lui faire faire les choses qu’il ferait ici pour nous aider. Je pense que c’est une belle histoire. Je suis vraiment excité à son sujet et je suis convaincu qu’il sera ici cette saison pour nous aider à Edmonton. Et Bowman de poursuivre : « Noah est un excellent exemple de quelqu’un qui a emprunté un chemin différent et le voici sur le point de rejoindre la LNH. »

Contenu de l’article Mon avis 1. Philp a surpassé quelques joueurs vétérans lors du camp d’entraînement et des matchs préparatoires. Je soupçonne qu’il s’en sortirait très bien en tant que centre de quatrième trio. Mais je suis d’accord avec l’évaluation de Bowman selon laquelle il y a peu à perdre et beaucoup à gagner en permettant à Philp de jouer de grosses minutes pour Bakersfield dans la AHL cet automne. Peut-être que son passage dans la AHL ne durera pas trop longtemps, peut-être jusqu’à la nouvelle année, mais tous ces changements supplémentaires dans la AHL l’aideront à se préparer pour son prochain test majeur dans la LNH. 2. Les Oilers ont subi un coup dur en perdant les meilleurs jeunes attaquants comme Dylan Holloway, Ryan McLeod et Warren Foegele. Tous les trois patinent vite et jouent. McLeod et Foegele ont été utiles sur le PK. Mais le retour de Philp dans le giron d’Edmonton a la chance de compenser certains de ces départs. Il peut prendre certaines des minutes qui auraient été accordées à McLeod et, avec le temps, il pourrait être aussi efficace qu’un joueur. 3. Philp me rappelle un peu le jeune Kyle Brodziak, un grand centre de contrôle utile et doté de certaines compétences. Cependant, je ne suis pas sûr du plafond de Philp, ne l’ayant pas beaucoup vu jouer. Et il se pourrait que nous ayons tous été un peu trop haut sur le joueur pour avoir été une histoire si positive issue d’un camp d’entraînement fastidieux. C’est une chose de briller alors, une autre chose d’avoir un impact en saison régulière et en séries éliminatoires de la LNH. Mais Philp est sur la bonne voie en ce moment. Au Culte du Hockey McCURDY : Les Oilers jonglent intelligemment avec la liste afin de maximiser l’impact d’Evander Kane sur le LTIR McCURDY: Raph Lavoie perdu au ballottage contre Vegas McCURDY : Knoblauch mélange les lignes alors que les Oilers se préparent pour le match d’ouverture STAPLES : Les Oilers renoncent au vétéran D-Man et réaffectent un pivot prometteur

