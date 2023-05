Fantasia, Halle Bailey et d’autres stars de la bande-annonce de « The Color Purple »

Êtes-vous prêt pour La couleur violette?

Nous sommes ravis de voir plusieurs de nos favoris dans la « nouvelle version audacieuse du classique bien-aimé » de Warner Bros. Pictures sur l’extraordinaire fraternité de trois femmes qui partagent un lien incassable.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Dirigé par Blitz Bazawulé (Le noir est roi) et produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Ponceuseset Quincy Jones, La couleur violette met en vedette ELLE, Halle Bailey, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingueet Fantaisie Barrino faisant ses débuts majeurs au cinéma.

Le Idole américaine La gagnante a été stupéfaite lors de la présentation CinemaCon de Warner Bros. Pictures où elle a discuté avec Oprah, Taraji P. Henson et Danielle Brooks du film d’ensemble monumental qui met également en vedette Aunjanue Ellis-Taylor, Corey Hawkin, David et Tamela Mannet Louis Gosset Jr..

« J’étais aux côtés d’acteurs incroyables qui m’ont fait progresser », a déclaré Fantasia qui reprend son rôle de « Celie » dans le film. ‘Ma vie ressemblait tellement à la sienne à l’époque, donc me mettre à sa place nuit après nuit était lourd… alors j’ai dû remonter certaines choses que j’avais enterrées mais je me sentais en sécurité parce que mon réalisateur et mon casting m’entouraient et j’étais capable de retourner dans cet endroit. Je suis Célie.

Les cinéphiles peuvent s’attendre à vivre toutes les émotions lors de la comédie musicale étoilée qui s’ouvre dans les salles le jour de Noël.

« Tu vas rire, tu vas pleurer, tout le monde l’apporte », a-t-elle ajouté. «Mais à la fin, vous serez guéri. Parce que devinez quoi ? J’ai été guéri.’

En parlant à Salon de la vanitéWinfrey (qui a joué le rôle de « Sofia » dans Steven Spielbergde 1985), a révélé le casting (avec en tête d’affiche Danielle Brooks qu’elle a personnellement « appelé » à auditionner pour le rôle de Sofia) et expliqué pourquoi ils sont parfaits pour le rôle.

Une fois que Brooks a décroché le rôle, Winfrey a déclaré qu’elle était devenue émotive, sachant que son personnage emblématique était entre de bonnes mains.

« Je ne pensais pas que ça allait être émouvant pour moi, mais ça a fini par être émouvant pour moi aussi! » dit-elle. « Elle le voulait tellement. Je l’écoutais quand nous avions l’assistant de Blitz, qui s’excusait en disant : « Je suis vraiment désolé que vous deviez faire une autre audition, mais quelque chose n’allait pas avec la cassette précédente. » Et puis elle dit: « J’auditionnerais autant de fois que nécessaire parce que cela signifie beaucoup pour moi. »

Le Orange est le nouveau noir alun a rappelé le moment excitant sur sa page Instagram.

‘Tout d’abord, merci mon Dieu. Deuxièmement, si au-delà reconnaissant à @oprah pour m’avoir fait confiance pour jouer, une fois de plus, cette centrale électrique d’une femme », a écrit Brooks. «Elle a mis le pied dans ce rôle et a contribué à changer tant de vies. Je prie pour faire de même. Le voyage pour arriver à ce moment a été très humiliant mais je ne changerais ça pour rien au monde ! elle a ajouté.

Oprah a ensuite fait l’éloge du reste de la distribution, y compris Fantasia, qui a séduit le public dans le rôle de « Celie » à Broadway, où elle a interprété sa superbe interprétation du tube classique de la comédie musicale « I’m Here ».

« Il y a une crudité et une vulnérabilité à Fantasia », a déclaré Winfrey. « Nous savons tous qu’elle peut chanter, et elle doit assumer la chanson ‘Je suis là,’ qui est l’hymne de l’autonomisation des femmes. « Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment que ce moment pour cela. C’est un cri de guerre international pour triompher de l’adversité, s’émanciper et trouver son chez-soi et sa famille. Je pense que nous allons voir un côté de Fantasia que personne n’a jamais imaginé.

D’après le roman de Alice Marcheur et pièce de théâtre musicale de Marsha Normanle film oscarisé présente une chorégraphie du légendaire Fatima Robinson (Filles de rêve), création de costumes par Francine Jamison-Tanchuck (Émancipation), et un scénario de Marcus Garley (Le Chi).

La couleur violette ouvre en salles le 25 décembre 2023.